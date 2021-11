Syyskuun lopusta Emmassa toiminut Maalauskone yhdistää kerrosmaalausta ja taikuutta.

Nykytaide

Leena Nio ja Kalle Nio: Maalauskone 12.12. saakka Espoon modernin taiteen museo Emmassa (Ahertajantie 5, Tapiola). Ti 11–17, ke–pe 11–19, la–su 11–17.

Kun Kalle ja Leena Nion Maalauskone (2021) käynnistettiin syyskuun lopulla Espoon Emmassa, Helsingin Sanomien toimittaja Riitta Koivuranta kirjoitti, että itsekseen maalauksia puksuttava kone on ”silkkaa magiaa”.

Leena ja Kalle Nion Maalauskone tuottaa joka viikko yhden uuden maalauksen, joka ripustetaan näyttelytilaan koneen ympärille. Seinille on asetettu valmiiksi myös tyhjät maalauspohjat, jotka odottavat koneen käsittelyä.

Vierailin Maalauskoneen ensiesityksessä syyskuussa. Esityksessä maali virtasi kankaalla ylös ja alas. Jokainen työvaihe tuotti jotain uutta; värit virtasivat, syvenivät, kirkastuivat ja taikoivat esiin kuvan. Samuli Kosmisen säveltämä musiikki alleviivasi suurta tapahtumaa raksuttaen, jyskyttäen ja kirkkaana kimallellen.

Esityksen jälkeen ajattelin 1800-lukua huokuvassa vekottimessa olevan taikaa, jota tekoäly ei voi tavoittaa. Kirjoitin muistiinpanoihini, kuinka analogisuuden tuntu puhaltaa koneeseen elämää: jos kone voi hengittää, Maalauskone tekee niin.

Leena ja Kalle Nion Maalauskone (2021) on tuottanut tähän mennessä yli puolet syntyvistä maalauksista.

Marraskuussa katsastaessani koneen rakentaman näyttelyn, prosessissa on ehditty hiukan yli puolenvälin. Valmiina on seitsemän teosta ja viisi on vielä tulossa.

Näyttelyssä vaikuttaa siltä, että kone imitoi tekijöidensä Leena Nion ja Kalle Nion tuotantoa. Maalaukset edustavat Leena Nion erikoisalaa, kerrosmaalausta. Kalle Nion leipälaji, taikuus, tiivistyy maalausprosessin mahtipontisen illuusion hengessä.

Koneen tuottamista teoksista varsinainen taika on kuitenkin kaukana. Näyttelyn maalaukset edustavat helposti tunnistettavia taidehistoriallisia genrejä: kone tekee asetelma- , muotokuva- ja maisemavariaatioita.

Aiheiden käsittely on kaavamaisen kirjaimellista ja naiivin harmitonta. Poikakoira on kerrosmaalaus, josta hahmottuu poika ja koira. Rantavarjo on kuvaus rannasta, jonka päälle on maalattu sateenvarjo.

Perun syyskuussa muistiinpanoihini raapustamani sanat. Ehkä Maalauskone on sittenkin lähellä sukulaistaan tekoälyä. Siinä missä maalausprosessi hämmästyttää, kone voi kuitenkin vain korkeintaan imitoida inhimillistä kulttuuria ja sen luomisvoimaa.