Konemusiikin naispioneereista kertova dokumentti Sisters with Transistors kiehtoo myös ääniraidaltaan – paitsi kissoja, jotka saattavat hermostua

Dokumentti on kokonaisvaltainen elämys.

Sähkö tuottaa ääniä, jotka ovat kiehtoneet taiteellisemmin suuntautuneita ihmisiä siitä lähtien, kun sähkö ”löydettiin”. Mutta syntyykö niistä musiikkia?

Nykyään sitä ei kai enää kyseenalaisteta, mutta alun alkaen elektroninen musiikki herätti suurta hämmennystä, ihmettelyä, jopa pelkoa mutta myös ihailua.

Vähemmän tunnettu asia on se, että konemusiikin pioneereissa on ollut useita naisia. Yhdysvaltalaisen Lisa Rovnerin upea dokumentti (2020) esittelee heitä ja antaa heille ja heidän teoksilleen äänen. Useimmat heistä ovat jo kuolleet.

Tätä dokumenttia kannattaa kuunnella huolella ja antaa äänien viedä mukanaan. Jos kotona on kissoja, ne saattavat vähän hermostua!

Dokumentin kertoja on muusikko Laurie Anderson, jonka oma musiikki on tosin ihan poppia näihin kokeellisiin ja eksentrisiin naisiin verrattuna.

Dokumentissa esiintyy kymmenkunta naista alkaen Clara Rockmoresta, joka viehättyi viulumaisesta sähkövirityksestä 1930-luvulla ja oli ahkera esiintyjä.

Sodanjälkeisessä Britanniassa BBC:n modernit studiot houkuttelivat varhaisessa vaiheessa puoleensa myös naisia. Elettiin radion kultaisia vuosia. Delia Derbyshire oli matematiikkanero, joka alkoi kiinnostua ”äänen sisäisestä rakenteesta”. Hän muistelee kiinnittäneensä ääniin ensimmäisen kerran huomiota ilmapommitusten aikaan.

Toinen tuon ajan edelläkävijä oli Daphne Oram, joka sai jo 1944 jostain kuulla, että tulevaisuuden musiikkia sävelletään koneilla. Hän oli itse lahjakas pianisti, mutta hänkin kotiutui BBC:n miksauspöytien keskelle. Oram kehitti laitteen, johon hän syötti graafisia symboleita, ikään kuin nuotteja, joista sitten syntyi erilaisia ääniä.

Ranskassa Eliane Radigue sai sähköisen herätyksen, ja Yhdysvalloissa pariskunta Bebe ja Louis Barron päätyi tekemään äänimaisemia elokuviin. Pauline Oliveros puolestaan löysi itsestään live-esiintyjän, ja hän on dokumentin naisista se, joka puhui suorimmin naisten asemasta musiikin kaanonissa. Laurie Spiegel on ollut edelläkävijä tietokoneiden kanssa.

Dokumentti on itsessään kokonaisvaltainen elämys, eikä se tarjoa valmiiksi pureskeltuja vastauksia. Onko edes syytä kysyä, miksi nämä naiset ovat päätyneet tekemään elektronista musiikkia? Yksi pohdinnan aihe on toki se, että naiset ovat löytäneet abstraktista, kokeellisesta musiikista foorumin, jossa he ovat voineet etsiä rauhassa ilmaisua omille sielunliikkeilleen.

Taidemusiikillahan on tunnetusti hyvin miehiset perinteet, eikä sinne teknologiankaan puolelle ole ihan helposti menty.

Sisters with Transistors, Teema klo 20.00 ja Yle Areena.