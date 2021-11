Banksy on maailman tunnetuin katutaiteilija, jonka töitä on myyty viime vuosina varsin kovilla hinnoilla.

Kuvakaappaus The Outlaws -sarjan kohtauksesta, jossa Banksyn rottamaalauksen päälle maalataan.

Näyttelijä Christopher Walken maalasi maailman tunnetuimman katutaiteilijan Banksyn teoksen päälle osana The Outlaws -sarjan kuvauksia, kertoo BBC.

Sarjaa on kuvattu Banksyn kotikaupungissa Bristolissa, ja Banksy suostui tekemään maalauksen sarjan lavasteiden seinään. Walken peitti Banksylle tunnusomaisen rottamaalauksen omalla maalauksellaan kauden päätösjaksossa.

”Voimme vahvistaa, että The Outlaws -sarjan lopussa näkyvä teos on aito Banksy, ja että Christopher Walken maalasi sen päälle kuvausten aikana, lopulta tuhoten sen”, kertoi sarjan tiedottaja.

Christopher Walken

Stephen Merchantin kirjoittamassa ja ohjaamassa sarjassa Walken näyttelee Frankia, yhtä yhdyskuntapalvelukseen tuomituista pikkurikollisista kunnostamassa rakennusta. Viimeisessä jaksossa Frank löytää parin laudan takaa Banksyn maalaaman kuvan rotasta ja kahdesta spray-kannusta, ja kysyy valvojaltaan Dianelta (Jessica Gunning) pitäisikö hänen maalata sen päälle.

Valvojan huomio on kuitenkin juuri silloin toisaalla eikä hän siksi ymmärrä, että kyseessä on Banksyn maalaus. Diane toteaa, että kaikki graffiti on peitettävä, ja näin Frank sitten tekee – tuhoten näin arvokkaan teoksen.

Banksyn töitä on myyty varsin kovilla hinnoilla viime vuosina. Lokakuussa 2020 hänen Monet-mukaelmansa Show Me the Monet myytiin 9,4 miljoonalla eurolla.

Maaliskuussa hänen Game Changer -teoksensa myytiin 19,4 miljoonan euron hintaan Christie’sillä Lontoossa. Alkuperäinen hinta-arvio ylitettiin nelinkertaisesti. Maalauksessa nuori lapsi leikkii hoitajanukella, jolla on heiluva viitta selässä. Lelukopassa makaavat supersankarinuket Lepakkomies ja Hämähäkkimies.

Teosmyynnin tuotot lahjoitettiin useille terveys- ja hyväntekeväisyysjärjestöille Britanniassa. Game Changerista tuli kallein huutokaupattu henkilöllisyytensä salassa pitävän Banksyn teos.

Banksy on myös pilaillut taidemarkkinoiden kanssa. Vuonna 2018 teos Girl With Balloon silppuroitui itsestään, kun se oli myyty 1,2 miljoonaa eurolla.

Yksi Banksyn rotta-aiheisista seinämaalauksista oli myynnissä taidehuutokaupassa Los Angelesissa keväällä 2014.

Maalaukset voivat nostaa myös maalausalustoina toimivien rakennusten hintaa: elokuussa talon myyntihintaan lisättiin Suffolkissa 200 000 puntaa sen jälkeen, kun Banksy oli varmistanut seinään ilmestyneen teoksen olevan hänen tekemänsä.

Taiteilijan teoksia oli Suomessa esillä viime kesänä Mäntän Gösta-museoon kootussa näyttelyssä. Banksylla itsellään ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä valtavan suositun Banksy. A Visual Protest -näyttelyn kanssa. Samoin on asian laita kaikissa muissakin hänen nimeään kantavissa näyttelyissä.

The Outlaws -sarja tulee katsottavaksi Amazon Primeen ensi vuonna.