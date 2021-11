Suomen juoksijalegendoista on vireillä iso elokuva, esikuvana Hollywood-klassikot – ”Mahdollisimman kaukana isänmaallisesta paatoksesta”

Suomen kaikkien aikojen olympiaurheilijasta Paavo Nurmesta ja hänen kilpakumppanistaan Ville Ritolasta kertovassa elokuvassa näkökulmahenkilöksi on nousemassa tarinan altavastaaja eli Ritola.

Olympiavoittaja Paavo Nurmesta ja hänen kilpakumppanistaan Ville Ritolasta on vireillä isomman luokan elokuvahanke. Ohjaajana on Aleksi Salmenperä.

”Elokuvan työnimenä on Viivalla”, Salmenperä kertoo HS:lle.

Kiinnostavaa on, että juoksijalegendoista kertovan elokuvan näkökulmahenkilö ei ole juoksijakuningas Nurmi vaan hänen kilpakumppaninsa Ville Ritola, joka on usein jäänyt Nurmen varjoon. Kaksikon väliseen jännitteeseen viittaa elokuvan englanninkielinen työnimi Master and Man, isäntä ja renki.

”Ritolan elämänkaari on selkeästi kiinnostavampi”, Salmenperä selittää ratkaisua.

Paavo Nurmi (1897–1973) voitti kolmissa olympialaisissa yhdeksän kultamitalia sekä kolme hopeista. Ritola (1896–1982) ei jäänyt paljoa jälkeen. Ritola voitti Pariisin olympialaisissa 1924 kuusi mitalia ja Amsterdamissa neljä vuotta myöhemmin kaksi, joista toinen oli kultaa 5 000 metrin juoksussa. Nurmi jäi siinä juoksussa hopealle.

”Ritolalla oli perhe ja työ, juoksu tuli vasta kolmantena. Ritolaa on pidetty kaksikosta lahjakkaampana, mutta hänen polullaan oli myös enemmän esteitä. Hän juoksi töihin ja töistä pois, kun taas Nurmi sai harjoitella Suomen valtion sankarina”, Salmenperä kertoo.

Aloitamme elokuvan tarinan Pariisin olympialaisista, ja siitä mennään Amsterdamin olympialaisiin, Salmenperä kertoo. ”Välissä käydään muun muassa New Yorkissa Madison Square Gardenissa, jossa Ritola haluaa juosta kilpaa Nurmen kanssa”, ohjaaja paljastaa.

10 000 metrin juoksussa Amsterdamin olympialaisissa vuonna 1928 Paavo Nurmella oli paidassaan numero 797, Ritolalla 800. Nurmi voitti, ja Ritola tuli maaliin toisena.

Ohjaajana Salmenperä tunnetaan muun muassa elokuvista Miehen työ, Tyhjiö, Häiriötekijä sekä Jättiläinen. Alkuvuodesta teattereihin tulee hänen ohjaamansa draamakomedia Kupla. Juoksijaelokuvaa Salmenperä pitää uransa tärkeimpänä elokuvana, ”päämatkana”.

Alkuperäinen käsikirjoitus on Juha Karvasen, ja nyt valmiina oleva versio Salmenperän ja Karvasen yhteistyötä.

Juoksijaelokuvaa on tarkoitus kuvata vuonna 2022, jolloin valmista voisi olla vuonna 2023. Hankkeeseen haetaan parhaillaan lisärahoitusta, lähinnä ulkomailta. Elokuvan valmistuminen ei siis ole vielä kirkossa kuulutettu.

Tuotantoyhtiönä on Yellow Film & Tv, tuottajina ovat Jarkko Hentula ja Marko Talli.

Suunnitelmien mukaan Ville Ritolaa näyttelee Miro Lopperi. Lopperi on jo harjoitellut juoksijaroolia varten. Paavo Nurmen näyttelijää Salmenperä ei vielä paljasta.

”Valinta herättää joka tapauksessa keskustelua”, Salmenperä sanoo.

Salmenperän mukaan vireillä oleva elokuva pyrkii olemaan uskollinen todellisille tapahtumille. Dialogi on suomeksi, mutta sitä ei ole ratkaistu, onko elokuva värillinen vai ajan henkeen istuvasti mustavalkoinen.

”Olympialaiset pyritään tekemään uskottavasti ja valitsemme tarkasti, mitä näytämme. Totuutta joudutaan toki myötäilemään, tai ainakin sitä totuutta mikä tiedetään. Ville Ritolan yksityiselämä on se, jossa eniten on jouduttu fiktiiviseksi, sillä jälkipolville ei ole säilynyt paljoa tietoa hänestä.”

Paavo Nurmen legenda onkin laajasti tunnettu eikä vähiten siksi, että Paavo Nurmesta on kirjoitettu kirjoja, tehty näytelmiä ja ohjattu dokumenttielokuvia. Nurmelle on myös pystytetty patsaita ja hänestä on myös jo tehty fiktioelokuva.

Vuonna 1986 valmistuneessa, Juhani Tiikkaisen ohjaamassa Maailman paras -elokuvassa Nurmea esitti vanhana Lasse Pöysti ja nuorempana Carl-Kristian Rundman. 1990-luvulla Nurmesta puuhattiin myös kansainvälistä ”Hollywood-elokuvaa” suomalais-amerikkalaisin voimin, mutta suurellinen hanke ei toteutunut.

Ritolaa ei ole samassa laajuudessa muistettu. Ritola oli ammatiltaan kirvesmies ja usein hänen saavutuksensa ovat jääneet Nurmen varjoon.

Salmenperän tavoitteena on tehdä urheiludraama, joka on kaukana sankarisiirapista.

”Pyrimme olemaan mahdollisimman kaukana isänmaallisesta paatoksesta”, Salmenperä sanoo ja ottaa vertailukohdaksi toisesta lajista kertovan urheiluelokuvan, 1970-luvulla valmistuneen nyrkkeilyelokuvan Kuin raivo härkä.

”Vertailukohtana voisi olla Rocky, jos ohjaajana olisi Michael Haneke”, Salmenperä sanoo. Rocky oli muskelinäyttelijä Sylvester Stallonen läpimurto kun taas Haneke on itävaltalainen ankarien taide-elokuvien tekijä.

”Tarinassa kilpailevat yksilöt mutta samalla juoksijat ovat myös pelinappuloita. Suomi oli nuori kansakunta, ja urheilujohtajat ja poliitikot kertoivat kuka juoksee ja kuka voittaa. Ritolasta haluttiin Nurmelle kakkosmies, adjutantti, ja myös Nurmea pyrittiin manipuloimaan. Molemmat olivat Suomelle myöhemmin katkeria.”

Elokuvassa merkittäviä ovat urheilijoiden persoonat ja itsetunto-ongelmat.

”Meidän tarinassamme Paavo Nurmi juoksee karkuun pahaa oloaan. Hänhän ei ollut tyytyväinen itseensä eikä voittoihinsa. Ritola taas juoksee juoksemisen riemusta, mutta Nurmen voittamisesta tulee hänelle pakkomielle, kun hän ei saa kaipaamansa kunnioitusta.”