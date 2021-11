Riikka Rahin radiosarjassa omakohtaisuus limittyy haastatteluihin.

Radiosarjassa kuullaan kroonisesta kivusta kärsiviä ihmisiä. Monilla heistä kipu on jalostunut luovuudeksi.

Lähes viidesosa aikuisista suomalaisista kärsii kroonisesta kivusta. Yksi heistä on toimittaja Riikka Rahi, joka teki piinansa innoittamana radiosarjan, jossa omakohtaisuus limittyy haastatteluihin.

Monilla haastateltavillakin kipu on kanavoitunut luovuudeksi. Esimerkiksi avausjakson Sofia Koski teki migreenistään kuunnelman Ilmi Ö -teatterille. Muusikko Lauri Vuolio puolestaan sävelsi kipua kuvaavaa musiikkia, jota kuullaan radiosarjassa.

Mukana on ihmisiä, joita kipu on seurannut lapsuudesta asti, sekä ihmisiä, jotka se on yllättänyt aikuisiällä. Jääkiekkoilija Tony Salmelainen kertoo neljännessä osassa, miten hänen NHL-uransa tyssäsi kipuun.

Sarja ei sorru halpaan surkutteluun. Toivottomuuden sijaan haastateltavilla on annettavanaan erilaisia ajatuksia siitä, miten kivun kanssa oppii elämään.

Kertomuksia loputtomasta kivusta, Radio Suomi klo 15.30 ja Areena.