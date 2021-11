Milloin olisi tavoiteltavaa olla timmissä kunnossa älyllisesti eikä vain fyysisesti?

Olen kyllästynyt vallitsevaan terveysuskontoon.

Ajatus siitä, että ihminen on sitä parempi, mitä kovempi hänen kuntonsa on, on ollut pinnalla jo liian monta vuotta, vertailukohta vain on siirtynyt maratonista triathloniin ja varmaan jo jonnekin seuraavaan lajiin.

Lisääntyvä terveystieto ja mahdollisuus mitata omaa unta, sykettä ja verenpainetta luovat mielikuvaa, että ruokavaliolla, liikunnalla ja ajattelulla on mahdollista kontrolloida elämän kulkua, sanoi vakavasti sairaiden kanssa työskentelevä psykologi Miranda Koskinen HS:n jutussa lokakuussa.

Urheileva (huom. ei kuntoileva) ihminen on myös monen mielestä hyvä ihminen.

Ei siinä mitään pahaa tietenkään ole, itsekin yritän pysyä kunnossa. Ei ole tarkoitus luoda vastakkainasettelua – paitsi ehkä vähän.

Mihin on jäänyt sivistys? Milloin sitä halutaan taas tavoitella? On jo kulttuurin nousun vuoro.

Sana kulttuuri on viimeisten puolentoista vuoden ajan tuonut mieleen lähinnä kurjuuden ja ahdingon, kun alan toimintaedellytykset on ajettu alas ja tekijät ovat pitäneet ääntä huonosta kohtelustaan. Syystäkin!

Mutta olen kyllästynyt myös kurjuuteen.

Päätimme juhlia tämän viikon torstaina HS:n syntymäpäivien ja esikoiskirjapalkinnon yhteydessä myös suomalaista kulttuurielämää, joka pitkän synkän kauden jälkeen pääsee taas loistamaan.

Tämän syksyn ilahduttavan avautumisen jälkeen odotan kuitenkin kulttuurin ihan oikeaa renessanssia.

Avarakatseisuus, uteliaisuus, itsensä altistaminen uudelle, ne ovat sivistyneen ihmisen merkkejä. Juuri nyt Suomi kuitenkin tuntuu käpertyvän itseensä. Maailmankirjallisuutta suomennetaan entistä vähemmän, kansainvälisiä vierailuesityksiä ei nähdä. Tämän kaiken huomaa valitettavasti myös silloin kun seuraa, mitä HS:n juttuja luetaan. Vain televisiossa, elokuvissa ja musiikissa kansainvälisyys on laajasti kiinnostavaa – kun puhutaan angloamerikkalaisesta kulttuurista.

Kotimaisuus kiinnostaa. Kun monet kulttuurin puolestapuhujat – minä itsekin – haluavat saada mahdollisimman monet taiteen ja populaarikulttuurin pariin, syntyy helposti itseään ruokkiva kehä. Uskon silti porttiteoriaan: mietojen tuotteiden kautta on helpompi jäädä koukkuun kovaankin kulttuuriin.

Uskon myös, että aika on aaltoliikettä. Kulttuurin ja sivistyksen ajan täytyy jossain vaiheessa taas tulla, mieltemme avautua maailmalle.

Ehkä merkkejä on jo ilmassa?

Tulee uusi Tanssin talo, jonne esimerkiksi kansainväliset ryhmät voivat tulla vierailulle. Tulee Kulttuurirahaston suursatsaus: yli miljoona euroa näytelmien kääntämiseen ja esittämiseen ja ainakin saman verran kirjallisuudelle hankkeessa, jonka tarkoitus on julkaista suomeksi sata oman aikamme maailmankirjallisuuden merkkiteosta.

Ja yksi elokuvavuoden tapauksista on palkintoja kahmiva somalinkielinen pitkä elokuva Guled & Nasra – joka tulee Suomesta. Sen täytyy olla viesti jostain hyvästä.

