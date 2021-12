Yhdysvaltalaisen Victoria Aveyardin Maailmojen murtaja aloittaa uuden sarjan, joka vaikuttaa tarjoavan kelpoa luettavaa kaikenikäisille fantasian ystäville.

Fantasia

Victoria Aveyard: Maailmojen murtaja (Realm Breaker). Suom. Jussi Korhonen. Aula & Co. 586 s.

Victoria Aveyard on kertonut halunneensa kirjoittaa fantasiaromaanin 14-vuotiaalle itselleen: tytölle, joka rakasti J. R. R. Tolkienin Tarua Sormusten Herrasta – mutta ei löytänyt kirjasta ketään, johon olisi voinut samastua. Tolkienin teoksella onkin maine eepoksena, jossa naispuolisiin henkilöihin on pakko laskea mukaan jättiläishämähäkki, jotta kokoon saisi täyden tusinan kalenteria varten.

Yhdysvaltalaisen Aveyardin Maailmojen murtaja onkin tolkienilaista fantasiaa, jossa keskiaikaisessa maailmassa ritarit saavat vastaansa velhoja ja hirviöitä – mutta kertomuksen keskushenkilöt ovat nuoria naisia.

17-vuotias Corayne hoitaa äitinsä merenkulkutoiminnan paperitöitä ja kaipaa mukaan seikkailemaan merille. Äiti ei kuitenkaan suostu, sillä hän elää salakuljetuksella ja merirosvouksella, kuten tytär hyvin tietää. Tyttären pitää pysyä kotimökissä turvassa.

Eräänä päivänä Corayne saa tietää totuuden isästään, joka on juuri kuollut veljensä tappamana. Isä kuuluu toisesta maailmasta peräisin olevaan sukulinjaan. Yhdessä isänsä miekan ja oman verensä kanssa Coraynella on voima sulkea kehriä, portteja toisiin maailmoihin. Corayne pääsee kotimökistään, mutta vapauden ja seikkailun sijasta häntä odottaa hengenvaarallinen ja liki mahdoton tehtävä.

Maailmaa uhkaa tuho. Taristan, Coraynen setä on alkanut avata kehriä velholiittolaisensa kanssa. Kehristä saapuu hirviöitä ja eläviä kuolleita, joiden avulla Taristan haluaa alistaa maailman valtaansa. Kehrien takana asuu myös kammottava tuhon jumala Hän Joka Odottaa.

Toisaalla 19-vuotias Gallandin kuningatar Erida elää keskellä hovin juonitteluja. Hänen pitäisi valita pian puoliso, mielellään hyödyllinen liittolaissuhde kriteerinään. Erida päätyy kuitenkin ratkaisuun, joka palvelee parhaiten hänen omaa päämääräänsä: Gallandin nostamista taas maailmanvallaksi.

Corayne saa saattueekseen joukon erilaisia ystäviä ja kumppaneita, joiden tehtävänä on turvata hänen tehtäväänsä kehrien sulkijana. Suurimman osan aikaa joukko joutuu pakenemaan henkensä edestä ihmisiä ja hirviöitä.

Naisilla on Aveyardin romaanissa rooleja, joita on nähty lajityypissä ennenkin, mutta harvemmin tällaisena keskittymänä ja yhdistelmänä. On salamurhaajaa ja palkkionmetsästäjää, mutta myös älykäs kuolematon prinsessa, joka etsii liittolaisia maailman pelastamiseen. Erida taas rikkoo odotuksia olemalla voimahahmo: tavallisesti fantasiaromaanien 19-vuotiaat kuningattaret joutuvat hovin sotahaukkojen syrjäyttämiksi tai hyväksikäyttämiksi. Erida on toista maata.

Kuvaavia ovat myös romaanin miesten roolit. He ovat hyödyllisiä apureita naispuolisille keskushenkilöille ominaisuuksiensa vuoksi, mutta monesti myös silmäkarkkia.

Lajityyppiä on henkilöiden osalta virkistetty sen verran, että ei välttämättä huomaa, että juoni on enimmäkseen tuttua fantasiareissaamista. Kirjan keskivaiheilla oli myös hetki, jossa ainakin minulta katosi tarinan punainen lanka: miksi nämä tyypit taas olivatkaan matkalla sinne, minne ikinä ovatkaan? Juoni kuitenkin kirkastui loppua kohden.

Kirjan värikkäät sivuhahmot ovat valmiit jättämään muut hankkeensa ja tulemaan Coraynen tueksi, kun heille valkenee, että maailman pelastaminen todellakin riippuu tämän 17-vuotiaan tytön hengissä pysymisestä. Tällaisessa omistautumisessa maailman pelastamiselle voi nähdä meidän maailmaammekin koskevan viestin.

Maailmojen murtaja aloittaa uuden sarjan, joka vaikuttaa tarjoavan kelpoa luettavaa kaikenikäisille fantasian ystäville.