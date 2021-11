My Songs -kiertue on poikennut Suomessa aiemminkin, Helsingissä vuonna 2019.

Muusikko Sting esiintyy Suomessa jälleen ensi keväänä. Sting tuo My Songs -kiertueensa Tampereen Kannen areenalle 7. maaliskuuta 2022.

Brittiartistin My Songs -kiertue on käväissyt Suomessa aiemminkin, edellisen kerran kesäkuussa 2019. Tuolloin konsertti kuultiin Helsingin Kaisaniemessä.

My Songs -maailmankiertue alkoi jo toukokuussa 2019, mutta kiertueen ajankohtaa on jouduttu muuttamaan jo kaksi kertaa pandemian vuoksi.

Kaikkiaan kyseessä on Stingin 15. konsertti Suomessa.

My Songs -konsertti sisältää musiikkia 17-kertaisen Grammy-voittajan koko uran varrelta. Mukana on sekä soolouran että The Policen suurimmat hitit, esimerkiksi Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take, Roxanne ja Message In A Bottle.

Konsertin erikoisvieraana nähdään laulaja-lauluntekijä ja Stingin poika Joe Sumner (s. 1976), joka tunnetaan erityisesti Fiction Plane -yhtyeen basistina.

My Songs -sooloalbuminsa keväällä 2019 julkaisseen Stingin seuraava studioalbumi The Bridge ilmestyy maailmanlaajuisesti tällä viikolla.

Levy on kirjoitettu ja äänitetty koronapandemian aikana. Albumilla kuullaan artistin mietteitä sekä henkilökohtaisista menetyksistä että poikkeuksellisesta sosiaalisesta ja poliittisesta kuohunnasta.