Suspiria on uusintaversio Dario Argenton giallo-kauhuelokuvasta. Se sijoittuu vuoteen 1977, jolloin Argenton alkuperäinen sai ensi-iltansa.

Suspiria ★★★★

Italia 2018

Teema klo 21.55 ja Areena (K16)

Luca Guadagninon poikarakkausdraama Call Me by Your Name (2017) oli iso kansainvälinen menestys. Seuraavaksi hän teki ihan muuta, uusintaversion Dario Argenton giallo-kauhuelokuvasta Suspiria (1977).

Guadagninolta vei kymmenen vuotta saada tehtyä oma Suspiriansa. Alkuperäisestä siinä on jäljellä lähinnä tarinan runko ja visuaalinen tyylittely.

Uuden Suspirian thaimaalainen kuvaaja Sayombhu Mukdeeprom kuvasi myös Call Me by Your Namen, ja hänet tunnetaan yhteistyöstään kuuluisan elokuvataiteilijan Apichatpong Weerasethakulin kanssa. Mukdeeprom ja Guadagnino eivät kopioi Argentoa vaan tekevät omat upeat kuvansa.

Uusi Suspiria sijoittuu vuoteen 1977, jolloin Argenton alkuperäinen sai ensi-iltansa. Taustalla uutisissa seurataan palestiinalaisten terroristien lentokonekaappausta, joka kesti vajaan viikon lokakuussa.

Molemmat elokuvat tapahtuvat saksalaisessa tanssikoulussa, mutta Guadagnino siirsi sen jaettuun Berliiniin, ihan muurin viereen. Sinne saapuu amerikkalainen opiskelija Susie Bannon (Dakota Johnson).

Huippulahjakkaasta Susiesta tulee nopeasti koulun tähti ja pääopettaja madame Blancin (Tilda Swinton) suosikki. Guadagninon vakionäyttelijä ja ystävä Swinton näyttelee pari muutakin roolia, mutta tunnistamattomaksi maskeerattuna.

Luca Guadagninon vakionäyttelijä ja ystävä Tilda Swinton näyttelee tanssikoulun pääopettajaa madame Blancia.

Kylmän sodan jakama maailma heijastuu tanssikoulussa, joka on myös jakautunut. Peilien ja seinien takana piilee toinen, synkkä maailma. Koulu on naisten maailma, jossa valta rinnastuu äitiyteen. Mieshahmot jäävät sivuhenkilöiksi, voimattomiksi uhreiksi.

Suspirian vertauskuvat politiikasta ja sukupuolten asemista jäävät tosin hämäriksi. Mutta tunnelma on tehokas.

Tanssi lienee taiteena syntynyt heti musiikin jälkeen. Se on myös taiteista ritualistisimpia. Sitä Guadagnino käyttää taitavasti. Apuna oli maineikas koreografi Damien Jalet. Radioheadista tunnettu Thom Yorke sävelsi musiikin.

Elokuvissa tanssirituaalit menevät helposti tahattoman koomisiksi, kuten Stanley Kubrickin elokuvassa Eyes Wide Shut (1999). Suspiriassa ne toimivat. Siinä tanssi ja väkivalta peilaavat toisiaan, sulokkuus korostaa raakuutta.

Vahvimmillaan vertauskuvallinen Suspiria rakentaa peilitaloa taiteen ja äitiyden välille. Ehkä tarkoitus on asettaa niiden todellinen luovuus ulkopuolella vellovien poliittisten aatteiden ja uskontojen harhoja vastaan.

Mitä tahansa Guadagnino haluaakaan Suspiriallaan sanoa, hän tekee sen komeilla kuvilla ja väkevällä tunnelmalla. Usein kauhuelokuvat ovatkin tehokkaimmillaan arvoituksellisina. Lataus purkautuu, jos kaikki selitetään ja mörkö tapetaan.

Guadagninon toivehanke sai ristiriitaiset arvostelut eikä tuottanut edes puolia kustannuksistaan. Mutta hullu tunnelma ja hienot kuvat jäävät helposti kummittelemaan mieleen.

