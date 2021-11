Tina Turner on rockin kuningatar, joka on kokenut niin syövän, lapsen kuoleman kuin väkivaltaisen parisuhteen – Siksi hän ryhtyi nyt ”onnellisuuden lähettilääksi”

Tina Turner on kirjoittanut uuden muistelmateoksen, jossa kertoo, miten selvisi elämänsä vaikeimmista vastoinkäymisistä.

David Bowiella oli tapana kutsua Tina Turneria feeniks-linnuksi, myyttiseksi olennoksi, joka nousee aina uudestaan tuhkasta.

Kaikki, jotka tuntevat edes osittain rock-legendan elämäntarinan, voivat pitää lempinimeä varsin osuvana.

Orpotyttö Tennesseen Nutbushista. Väkivaltainen avioliitto Ike Turnerin kanssa. Itsemurhayritys. Köyhyys, seksismi, rasismi. Aikuisen pojan itsemurha. Munuaisvika, halvauksia, syöpä.

”Se, että saavuttaa ensimmäiset kansainväliset ykköshittinsä sen ikäisenä [nelikymppisenä] mustana yksinhuoltajaäitinä ilman resursseja, on todellinen esimerkki siitä, että mahdottoman voi tehdä mahdolliseksi”, Tina Turner kertoo sähköpostihaastattelussa.

Todellisuudessa HS:llä ei voi olla varmuutta, onko Tina Turner vastannut kysymyksiin suoraan itse vai näkyykö niissä avustajan tai pr-henkilön kädenjälki. Suora haastattelu oli mahdoton toteuttaa agentin mukaan Turnerin terveydentilan vuoksi.

Vuonna 1939 syntyneellä Turnerilla, alkuperäiseltä nimeltään Anna Mae Bullockilla, menee silti yhä lujaa. Lokakuussa hän myi oikeudet musiikkiinsa BMG:lle alan lähteiden mukaan 50 miljoonalla dollarilla eli noin 44 miljoonalla eurolla. Pari viikkoa sitten yhdysvaltalainen musiikkimuseo Rock and Roll Hall of Fame lisäsi Turnerin sooloartistina kunniagalleriaansa. Keväällä HBO julkaisi kiitetyn dokumenttielokuvan Tina, jota ei ole vielä julkaistu Suomessa.

Pian Turnerilta julkaistaan suomeksi myös uusi teos Onnellisuus on olemuksesi (Happiness Becomes You, suom. Jaana-Mirjam Mustavuori, Viisas elämä), joka on yhdistelmä muistelmia ja elämäntaito-opasta. Siinä Turner puhuu aiemmin hieman sivuun jääneestä uskonnollisesta vakaumuksestaan, buddhalaisuudestaan, ja siitä, miten hän on pystynyt käsittelemään vastoinkäymisiä elämässään.

Tina Turner kuvattuna kotonaan.

Tina Turner on rockin kiistaton kuningatar. Hän on myynyt yli 200 miljoonaa albumia urallaan, joka on kestänyt yli kuusikymmentä vuotta. Samoin hän on myynyt sooloartistina enemmän konserttilippuja kuin kukaan muu. Turner on voittanut kaikkiaan 12 Grammy-palkintoa. Hänen rakastetuimpia hittejään ovat What's Love Got to Do with It, The Best, Private Dancer ja We Don't Need Another Hero.

Turner tunnetaan lavakarismastaan ja säkenöivistä live-esiintymisistään. Hän muistelee vuonna 2018 julkaistussa elämäkerrassaan, miten opetti aikoinaan kömpelön lavalla tepastelijan Mick Jaggerin kunnolla tanssimaan. Tina Turnerin tanssityyli ja energia näkyvät edelleen esimerkiksi Beyoncén koreografioissa.

Näyttelijänäkin työskennellyt, esimerkiksi Mad Max -elokuvan pahiksena nähty Turner on verrannut lavashow’ta näyttelemiseen:

"- - lavalla esiintyminen on yhdenlaista näyttelemistä: molemmissa maailmoissa nähdään paljon vaivaa, kun luodaan ilmettä, tuodaan esiin asennetta, tulkitaan tekstiä esitetään – tapauksessani laulun sanoja.”

Silti edelleen Tina Turner liitetään Ike Turneriin. Tina Turner kertoi onnettomasta avioliitostaan yksityiskohtaisesti elämäkerrassaan I, Tina Turner: My Life Story jo vuonna 1986. Hän ajatteli, että sen jälkeen hänen ei tarvitsisi vastailla enää ihmisten uteluihin Ikesta. Mutta toisin kävi.

Vuonna 1993 elämäkerran pohjalta tehtiin elokuva What's Love Got to Do with It. Tina Turner ei itse halunnut katsoa elokuvaa..

”En pystynyt vastaamaan kysymyksiin, joita ihmiset esittivät minulle kuultuaan, mitä välillämme oli tapahtunut, koska ne olivat niin henkilökohtaisia. ’Miksi jäit hänen luokseen? Miksi et lähtenyt pois?’ - - En osaa selittää noita asioita edes itselleni, joten kuinka olisin saanut muut ymmärtämään? Se oli niin hirveän monimutkaista, että kesti vuosikymmeniä ennen kuin pääsin yli tuskasta ja hämmennyksestä”, Turner kirjoittaa vuoden 2018 elämäkerrassaan.

Samalla hän kirjoittaa ymmärtävänsä, että hänen selviytymistarinallaan on myös voimaa pelastaa ihmisiä väkivaltaisista suhteista.

Vuonna 2018 Turner julkaisi elämäkerran, jossa kertomus hänen rakkaudettomasta elämästään oli päivitetty: hän meni naimisiin pitkäaikaisen kumppaninsa saksalaisen musiikkituottaja Erwin Bachin kanssa vuonna 2013. Teoksessa Minun rakkaustarinani (Like, suom. Juha Ahokas ja Ari Väntänen) Turner muun muassa kertoo, miten Bach luovutti hänelle munuaisensa vuonna 2016, kun laulaja oli kriittisessä tilassa.

Tina Turner meni naimisiin elämänsä rakkauden Erwin Bachin kanssa vuonna 2013. Laulaja kuvattuna hääpäivänään.

Laulamisen Tina Turner aloitti pienenä tyttönä Tennesseessä. Kun Tina Turnerista kerrotaan selviytymistarinoita, niissä harvemmin mainitaan onnetonta lapsuutta, vaikka hän joutui jo pienenä kohtaamaan sekä rasismin kauhut että vanhempiensa hylkäämisen.

”Rasismi oli yleistä, ja meidänkin nurkillamme tehtiin väkivaltaisia tekoja, kuten 1950-luvulla niin monissa etelän piirikunnissa. Tennesseen viimeinen lynkkaus tapahtui melko lähellä kotiamme vuosi syntymäni jälkeen”, Turner kirjoittaa Onnellisuus on olemuksesi -teoksessa.

Alueen oma seriffi oli mukana surmaamassa kansalaisoikeusaktivistia Elbert Williamsia 1940-luvulla. ”Näin joskus saman sheriffin. Hän jatkoi työtään rikoksistaan huolimatta. Siitä ei puhuttu. Sellaisista asioista yksinkertaisesti vaiettiin.”

Turner ei saanut hellyyttä emotionaalisesti etäiseltä äidiltään. Vanhemmat jättivät hänet vuosiksi sukulaisten hoteisiin, kun he lähtivät muualle töihin. Lopullisesti vanhemmat lähtivät, kun Turner oli varhaisteini-ikäinen. Serkku Margaret korvasi Turnerille perheen, mutta edessä oli uusi traumaattinen menetys: Margaret kuoli auto-onnettomuudessa hyvin nuorena.

Musiikki, elokuvat ja luonto tarjosivat teini-ikäiselle Anna Maelle lohtua surujen keskelle.

Muusikko-tuottaja Ike Turneriin hän tutustui 17-vuotiaana Manhattan-klubilla. Ensimmäinen kappale, jonka Ike antoi nuorelle laulajalle äänitettäväksi, oli nimeltään A Fool in Love. Kappale kertoo sattuvasti naisesta, joka rakastuu julmaan mieheen.

Ike Turnerilla oli hittien tajua ja bisnesvainua. Hän keksi nimen Tina Turner jo ennen kuin he olivat naimisissa ja rekisteröi sen itselleen. Ike hallitsi pelolla ja syyllistämisellä. Hän ei käyttänyt hakkaamiseen kitaristin käsiään vaan puista kengänvenytintä.

Ike & Tina Turner Revue nousi suureen menestykseen 1960-luvulla. Mitä suositumpia he olivat, sitä pahemmaksi tilanne muuttui avioliiton kulisseissa. Lopulta vuonna 1968 Tina Turner yritti itsemurhaa.

Tina Turner lukee kotonaan 1970-luvun lopussa.

Eräänä yönä vuonna 1976 Tina Turner pakeni aviomiestään dallasilaisesta hotellista kasvot turvoksissa ja vaatteet veressä, mukanaan meikkipussi ja 36 senttiä käteistä. Hän juoksi vailla päämäärää pitkin valtatietä kunnes löysi hotellin, jonka johtaja otti laulajan turvaan.

Tina Turner on elämäkerroissaan kirjoittanut siitä, miten löysi rohkeuden jättää avioliittonsa buddhalaisuuden ja resitaation eli mantrojen avulla. Tähän hän palaa nyt myös haastattelussa:

”Pitkään tunsin olevani loukussa ilman mitään ulospääsytietä epäterveellisestä tilanteesta, jossa olin. Oli kivuliasta, kun en tiennyt, mitä oli edessä ja miten voisin tilanteesta paeta. Mutta kiitos buddhalaisuuden harjoittamisen, aloin tulla tietoiseksi niistä taipumuksista, jotka alistivat minua siihen tilanteeseen. Kun aloin nähdä itseni kirkkaammin, aloin muuttua, löysin tien rakentaa itsetuntoani ja rohkeuttani. Se vei vuosia, mutta lopulta pystyin puolustamaan itseäni ja aloittamaan alusta. Vaikkakin aluksi minun piti menettää ihan kaikki saavuttaakseni vapauteni. Olen kiitollinen, että tein sen.”

Avioerosta neljän lapsen äidille jäi kaksi Jaguaria ja taiteilijanimi, Tina Turner.

Vuoden 2018 elämäkerrassaan Turner kirjoittaa, että tiesi Iken ajattelevan, ettei 39-vuotias musta nainen tekisi nimellä enää mitään.

Mutta siitä Tina Turnerin menestys vasta kunnolla alkoi.

Tina Turner käyttää lavalla housuja tai minihametta, koska niissä voi tanssia. Laulaja kuvattuna Suomessa vuonna 2009.

1980-luvulla Tina Turner antoi haastattelun, jossa hän sanoi, että menestyksestä huolimatta hyvät asiat hänen elämässään eivät ole korvanneet kaikkea sitä pahaa, mitä hän on joutunut kestämään. ”Olen elänyt väkivaltaisen elämän.”

Eikä kärsimys loppunut tähän. Tuon haastattelun jälkeen Turner on joutunut kohtaamaan myös lapsensa itsemurhan ja vakavia terveysongelmia.

Silti Onnellisuus on olemuksesi -teoksessa Tina Turner kirjoittaa elämästään nyt hyvin eri tavoin: Buddhalaisen opin myötä hän on on pystynyt muuttamaan ”myrkyn lääkkeeksi”, vastoinkäymiset ruokkivat onnea, kunhan vain osaa asennoitua oikein.

Kysyn Turnerilta, mitä hän todella ajattelee kärsimyksestä ja siitä, voiko sille löytää yleviä merkityksiä – vai onko kärsimys joskus vain kärsimystä.

”Valitettavasti joskus ihmiset reagoivat kipuun aiheuttamalla lisää kipua itselleen ja muille. Tämä pahan kierre aiheuttaa lisää negatiivista karmaa ja pahentaa asioita kaikille. Silloin kärsimys pysyy kärsimyksenä. Mutta se, miten reagoimme kipuun on valinta, kunhan alamme vain ajatella positiivisemmin”, Turner vastaa.

Turner kertoo Onnellisuus on olemuksesi -teoksessa buddhalaisuudesta ja mantrojen laulamisesta ”hengellisenä kuntosaliharjoitteluna”, joka auttoi häntä myös konkreettisesti olemaan parempi artisti. Rock-tähtien elämään kun liittyy usein klisee lääkkeiden ja alkoholin huuruisesta elämästä, jossa päihteet helpottavat julkisuuden paineita ja esiintymisjännitystä.

Tina Turner meditoi New Yorkissa vuonna 1985.

”Kun tunsin intensiivistä painetta henkilökohtaisessa elämässäni ja urallani, olisi ollut kenties helpompaa etsiä nopeaa helpotusta tupakoimalla, alkoholilla ja huumeilla. Sen sijaan päätin kääntää katseen sisäänpäin”, hän kirjoittaa HS:lle.

Hengellisyys on selvästi ollut ratkaisevassa asemassa Tina Turnerin elämässä, mutta hän ei kuitenkaan kirjoita hengellisyydestä kertovassa kirjassaan sen rajoista.

Vuoden 2018 elämäkerrassa Turner kertoo lopettaneensa homeopaatin neuvosta verenpainelääkkeidensä syömisen, mikä lopulta tuhosi hänen munuaisensa kokonaan. Homeopatia on uskomushoito, jonka toimivuudelle ei ole tieteellisiä perusteita.

Ehkä Turner ei halua muistella menneitä mokia, ja mokaksi hän sitä rehdisti kutsuukin aiemmassa elämäkerrassaan.

Sen sijaan nyt hän haluaa neuvoa, miten selvitä vastoinkäymisistä hengellisyyden avulla ja miten oma onnellisuus lisää myös onnellisuutta maailmassa.

HS:n haastattelussakin puhuu Tina Turner, josta on tullut kärsimysten myötä onnellisuuden lähettiläs:

”On olemassa erilaisia onnellisuuden lajeja”, hän kertoo. ”On pinnallista onnea, joka menee ja tulee riippuen olosuhteista. Sitten on oikeaa ja pysyvää onnea, sellaista, joka tulee syvältä meistä itsestämme. Tästä kirjoitan uudessa kirjassani. Kun onni on juurtunut sydämiimme ja mieliimme, onnellisuudesta tulee pysyvä murenematon pohja jopa silloin kuin kohtaamme vaikeuksia. Uskon että kaikilla meillä on tällaiseen onneen valmiudet.”

Terveysongelmien ja oman poikansa menettämisen takia haastattelun lopuksi on kysyttävä, mitä Tina Turner ajattelee elämän rajallisuudesta.

”Luulen, että meille kaikille, jotka olemme kohdanneet vakavan sairauden, olipa se omamme tai jonkun rakkaamme, se auttaa meitä arvostamaan jokapäiväistä elämää.– – Arvostan elämäni jokaista hetkeä, ja haluan kannustaa niin monia ihmisiä kuin pystyn arvostamaan omaansa.”