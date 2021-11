Colin Kaepernick ja taitava elokuvantekijä Ava DuVernay yhdistivät voimansa minisarjassa Kaepernickin nuoruudesta.

Ohjaaja Ava DuVernay on tarkastellut amerikkalaista rasismia taitavasti tosipohjalta, erityisesti dokumenttielokuvassa 13. lisäys (2016) ja draamasarjassa When They See Us (2019).

Colin Kaepernick puolestaan tunnetaan urastaan amerikkalaisen jalkapallon pelinrakentajana sekä polvistumisprotesteistaan, jotka hän aloitti vuonna 2016 NFL-liigassa rasistista poliisiväkivaltaa vastaan. Protestit katkaisivat lopulta Kaepernickin uran, mutta ottelua edeltävästä polvistumisesta on tullut kansainvälinen ele rasismia vastaan.

Kaepernick ja DuVernay ovat ideoineet yhdessä Netflix-sarjan Colin in Black and White, joka kertaa draaman keinoin urheilutähden nuoruuden. Välillä Kaepernick kommentoi itse.

Colin Kaepernick (vas.) kommentoi sarjassa sekä nuoruutensa tapahtumia että afroamerikkalaisten historiasta poimittuja katkelmia.

Sarjan avauskohtaus on huomionhakuylilyönti. Siinä rinnastetaan NFL:n testaus- ja lääkärintarkastustilaisuus orjakauppaan. Mainitsematta jäävät testatut valkoihoiset (noin neljännes pelaajista) ja ammattiurheilijoiden miljoonapalkkiot.

Muilta osin DuVernayn älyyn ja vaistoihin voi tälläkin kertaa luottaa. Colin in Black and White onnistuu kertomaan afroamerikkalaisuudesta poikkeuksellisen tehokkaasti siksi, että Kaepernick adoptoitiin vauvana valkoihoiseen perheeseen.

Teini-ikäinen Colin (Jaden Michael) joutuu kohtaamaan rasistisia asenteita jopa omilta adoptiovanhemmiltaan (Nick Offerman ja Mary-Louise Parker), niinkin arkisten asioiden kuin kampauksen kohdalla.

Kaepernick on lukioiässä huippuluokan baseball-syöttäjä mutta haaveilee urasta nimenomaan jenkkifutiksessa – osin siksi, että NFL:ssä on valkoihoisia pelinrakentajia suhteettoman suuri määrä.

Colin in Black and White, Netflix. When They See Us, Netflix. 13. lisäys, Netflix.