Nick Cave on lukenut teoksen myös äänikirjaksi.

Muusikko-kirjailija Nick Cave on kirjoittanut ja kuvittanut lastenkirjan, kertoo NME. Cave on tehnyt The Little Thing -teoksen 3-vuotiaalle naapurilleen Esmelle.

3–5-vuotiaille suunnattu kirja on ”kertomus pienestä olennosta, joka lähtee eeppiselle seikkailulle löytääkseen oman itsensä todellisen luonteen”, Cave luonnehtii.

”’Mikä minä olen?’ The Little Thing kysyy. Matkallaan se tapaa joukon erilaisia hahmoja, kuten tomaatin, wc-paperirullan, suihkupään, muffinssin ja maissintähkän, jotka opastavat The Little Thingiä kohti sen lopullista ilontäyteistä oivallusta.”

Cave on myös lukenut teoksen äänikirjaksi, jonka saa ladattua oston yhteydessä artistin Cave Things -verkkokaupassa. Äänikirjassa on myös musiikkia sekä Cavelta että Bad Seeds -yhtyeessä soittavalta Warren Ellisiltä.

Syyskuussa Cave tiedotti aikovansa kertoa tulevassa kirjassaan Faith, Hope and Carnage siitä, millaista on ollut elää teini-ikäisen pojan kuoleman jälkeen.

Caven 15-vuotias poika Arthur Cave kuoli kuusi vuotta sitten, kun hän putosi jyrkänteeltä. Poika oli kokeillut lsd:tä.

Kirja on koottu toimittaja Sean O’Haganin tekemistä 40 tunnin haastatteluista.

Idea kirjaan syntyi viime vuoden pandemiarajoitusten aikana.

Pitkästä muusikon urastaan tunnettu Cave on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja käsikirjoituksia elokuviin.

Tänä vuonna hän on tehnyt yhteistyötä kapellimestari Esa-Pekka Salosen kanssa. Laulaja esitti Dream-produktiossa metsän ääniä.

Tammikuussa 2022 puolestaan saa ensi-iltansa The Electrical Life of Louis Wain -elokuva, jossa Cave näyttelee tieteiskirjailija H. G. Wellsiä.