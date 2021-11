Rock / Albumi

Courtney Barnett: Things Take Time, Take Time. Marathon. ★★★

Pandemia opetti minulle oivan moton, jota julistin iloisen tuomitsevasti, mihin meninkin: jos on tylsää, se johtuu siitä, että olet tylsä ihminen.

Australialainen Courtney Barnett, 34, on sukupolvensa indierockin tähti, hänen kolmas albuminsa kertoo tylsyydestä ja on tylsä, mutta tylsää kyllä, tylsyydestäni johtuen minun on vaikea linjata, kuinka tylsä, sillä tylsyyttä Barnettin musiikki on aina käsitellyt.

Hänen kappaleissaan on ollut kyse siitä, miten puuduttavuus muuttuu kohottavuudeksi, kun oikein silmin katsotaan.

Nyt tavallisuuden taikurilla on ollut tulikoe. Pandemia lukitsi Barnettin kotikaupungin Melbournen yhteensä yli 260 päiväksi. Siis kirjaimellisesti lukitsi: lähes mihinkään ei päässyt, öisin vallitsi ulkonaliikkumiskielto.

Myös Barnett istui kotonaan. Uudesta levystä tuli hiljainen. Etteivät naapurit häiriintyisi, hän on kertonut.

Albumin ensimmäinen kappale Rae Street kertoo arjesta neljän seinän sisällä. Neljän soinnun peruskierto puksuttaa taustalla, kun kertoja-Barnett kiikuttaa tuolin asuntonsa ikkunalle ja katselee ulos koko päivän. Lakanat voisi ehkä vaihtaa, ellei ihmeitä tapahdu. Kertosäkeessä hän toteaa, että aika on rahaa, mutta ”money is no man’s friend”. Sitten odotellaankin jo, että yö tulisi.

Kuten levyn nimi varoittaa: asiat todella vievät aikansa.

Barnettin uutuus saa epäilemään, ettei liiallinen tylsyys olekaan ”voimavara” edes parhaimmille meistä.

Aloituksensa jälkeen Things Take Time, Take Time on näyttänyt parhaansa. Lisäksi puolituntisella levyllä ilahduttavat lähinnä detaljit, jotka pitää kuunnella tasapaksujen biisien seasta itse esiin, tuijottaa kuivuvaa maalia niin kauan, että keksii sen näyttävän maalaukselta.

Se johtuu siitä, että jos Barnettin tuotannon tärkeimpänä julkaisuna pitää hänen debyyttiään Sometimes I Sit and Think, Sometimes I Just Sit (2015), häneltä odottaa herkästi hieman vääriä asioita. Sekin olisi kannattanut uskoa, kun Barnett lupasi esikoisen singlehitillä Pedestrian at Best pettää odotukset, jos hänet erehtyy nostamaan jalustalle.

Poikkeus oli myös debyytin autotallirock. Barnettin musiikki ei ole ollut toistamiseen yhtä särmikästä. Musiikillisesti on palattu alkuun: jo ensimmäiset ep:t olivat alkeellisten sointikiertojen löysää rullailua. Tarinoiden tilalle on tullut taivaanrannanmaalailu.

Edellislevyllä Tell Me How You Really Feel (2018) ja varsinkin livenä Barnettin kuvitteli helposti olevan omanlaisensa grungetähti.

Things Take Time, Take Time kuitenkin osoittaa, että hänen musiikkinsa selvimmät kaanonsukulaiset ovat The Modern Lovers -yhtyeen sympaattisen epärocktähden Jonathan Richmanin naiivit ja tarkkasanaiset laulut Pablo Picassosta ja lesbobaareista. Richmanin kautta laulut asettuvat suoraan jatkumoon The Velvet Undergroundin kanssa. (Tänä vuonna ilmestyneellä tribuutilla yhtyeen debyyttilevystä Barnett versioi oivallisesti I’ll Be Your Mirrorin.)

Muutaman biisin rumpukoneen nakutus tuo mieleen The War on Drugsin haaveilevan americanan, yleinen jumitus Tom Pettyn. Suomalainen miettii yhden jos toisenkin kerran J. Karjalaista.

Tehot yksinkertaisiin sävellyksiin tulevat Barnettin lakonisesta laulusta, joka samaan aikaan iskee silmää ja pyörittelee niitä. I Don’t Hear from You Tonight -kappaleen lopussa hän lainaa äänenpainoja Bob Dylanilta, sillä jokainen karaokessa käynyt tietää, miten mahtava mauste Bob-fraseeraus on vetoon kuin vetoon.

Things Take Time, Take Time on pieni albumi pienistä lohdun- ja hyväksynnänpuuskista muille koteihinsa lukituille.

Debyyttialbumin Depreston kertoi asuntonäytöstä, joka muuttui fantasiaksi yhteisasumisesta ja remontista. Uutuuden Sunfair Sundown -kappaleessa Barnett laulaa uuden asunnon ostaneelle ystävälle ja toivoo, ettei tämän tarvitse olla siellä koskaan yksin.

Levyn päätöksessä Oh the Night muoto ja sisältö saavuttavat symbioosin. Menee koko kertosäe, ennen kuin Barnett saa ulos sanottavansa, että välillä on vähän vaikea kertoa, miltä tuntuu, sori.

Tällainen pienten yksityiskohtien lämpö riittää syyksi pyöristää arvosana ylös. Sen jälkeen voikin kuunnella vuoden muita mainioita lauluntekijälevyjä: Snail Mailin yliläikkyvää tunteilua, Lucy Dacusin traumanpurkua ja Lily Konigsbergin suvereenia melodianhallintaa.

Hyvä niin. Ei ainakaan tule tylsää.

Kriitikon valinnat: Loppusyksyn indiekatsaus

Rock / Albumi

Makthaverskan: För Allting. Luxury. ★★★★

Göteborgilainen post-punk-bändi Makthaverskan on onnistunut kehittämään erityislaatuisen, kaikuisen, välkehtivän ja liihottavan soundin. Se on samanaikaisesti kolkko ja lämmin, synkeä ja kirkas. Kuin The Curen Just Like Heavenista ja Göteborgin edellistä angstiyhtyeestä Broder Danielista olisi jalostettu vuosikymmenten kuluessa täydellinen risteytys.

Bändin neljäs levy För Allting on edeltäjiensä veroinen. Tempot ovat kovia, solisti Maja Milner kailottaa inhoavansa itseään ja saa musiikin välähtelemään tuhannen marraskuun auringon voimalla. This Time -singlestä kannattaa aloittaa.

Indie / Single

Mitski: The Only Heartbreaker. Dead Oceans. ★★★★★

Japanilais-amerikkalainen Mitski Miyawaki on Courtney Barnettin ohella aikamme indiesupertähti. Esimerkiksi Pitchfork valitsi hänen edellislevynsä Be the Cowboyn vuoden 2018 parhaaksi. Seuraava ilmestyy helmikuussa, ja sen toinen single The Only Heartbreaker on täysin vastustamaton 1980-lukulainen syntikkajytä The Weekndin Blinding Lightsin eli A-han Take on Men kompilla. Mutta pastissin sijaan Mitski tekee poikkeuksen laulamalla kuin improvisoisi.

Edellislevyn hitin Nobodyn kertosäe rakentui täysin yhden sanan ympärille. Nyt riittää lause I’m the only heartbreaker ja parin sanan variaatio, eikä kukaan muu pysty tunkemaan tasan kolmeen minuuttiin yhtä paljon tunteita.

Punk / Single

Sur-rur: Tuhnu. Roku. ★★★★

Suomen virallisen kulttibändin Sur-rurin ensi vuonna ilmestyvää Entisyydestämme­kinköhän-albumia edeltävä Tuhnu-single on oppikirjaesimerkki pohdiskelevasta nostalgiasta. Kulttuurintutkija Svetlana Boymin konseptissa on kyse sen hyväksymisestä, ettei menneisyyttä voi rakentaa uudelleen. Tuhnukin alkaa lauseella ”mietin mihin kaikki aika katoaa”. Pian pohditaan, kuinka ”Reinikaisestakin on jo ikuisuus” ja ”päälaki ryömii hiusten alta esiin”. Musertava ja toiveikas kertosäe on Sur-ruria parhaimmillaan. ”Tuntuu, että ajan tahti vain kiihtyy”, Ville Vuorenmaa laulaa ja tietää, että hänen laulunkirjoitukselleen se on tehnyt pelkkää hyvää.

Kokeellinen / Single

Jenny Hval: Jupiter. 4AD. ★★★★

Norjalainen laulaja-lauluntekijä Jenny Hval on vetoavin esimerkki, mitä vakava ja teoreettinen vaihtoehtopop voi olla Laurie Andersonin jälkeisessä ajassa. Hvalin seuraavan levyn julkaisee suurin ja kaunein indieyhtiö 4AD, ja sen ensimmäinen single Jupiter käsittelee mitäpä muutakaan kuin Elmgreenin ja Dragsetin Prada Marfa -teosta. Vastikään taidemuseo Emmassakin nähty taiteilijapari on pystyttänyt keskelle teksasilaista aavikkoa Pradan ”myymälän”, johon laulun kertoja kokee samastuvansa.

Jupiter on vellova laulu painopeittonaan paksu symboliikka, mutta vetoavinta siinä ovat yksinkertaisimmat asiat: kertosäkeen pateettinen melodia ja sen verhoava symbaalien räiske.

