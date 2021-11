Marraskuussa julkaistu Voyage nousi yhtyeen ensimmäisenä levynä Billboard 200 -listan kärkikymmenikköön

Abban comeback-levy, 40 vuoden tauon jälkeen julkaistu Voyage nousi yhdysvaltalaisen Billboard 200 -listan toiseksi. Sijoitus on yhtyeen kaikkien aikojen korkein kyseisellä yhdysvaltalaisella listalla.

Levy on myös yhtyeen ensimmäinen listan kymmenen parhaan joukossa.

Voyage julkaistiin 5. marraskuuta. HS:n kriitikko Aleksi Kinnunen arvioi, että muun muassa kaikkien aikojen comeback-levyksi ennakkoon tituleerattu levy oli pettymys.

Kriitikon mukaan ensimmäinen vuonna 1981 ilmestyneen The Visitorsin jälkeinen levy ”lyyhistyy tuskallisen sievistelevään siirappisuuteen, laahaavuuteen ja yleiseen laimeuteen. Pahimmillaan albumi tarjoaa suorastaan pöyristyttävän ankeaa kuultavaa, jota seuraa epäuskoisen hämillään ja pettyneenä. Eikö historian ylivoimaisimpiin kuuluva popyhtye tosiaan pystynyt parempaan?”

Ennen Voyagen kakkossijaa Abban menestynein levy Billboard 200 -listalla oli The Album, joka käväisi sijalla 14 heinäkuussa 1978. Levyllä on hittisingle Take a Chance on Me, joka kävi korkeimmillaan kolmosena Billboardin singlelistalla.

Billboardin singlelistan ykköseksi nousseen singlehitti Dancing Queenin sisältänyt levy Arrival oli 1977 korkeimmillaan Billboard 200:n sijalla 20.