Keksijä haluaa kannustaa nuoria luovuuteen.

Jamie Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien. Nyt hän aloittaa määräaikaisen kautensa työelämäprofessorina.

Myytinmurtajat-sarjasta tuttu keksijä ja tuotekehittäjä Jamie Hyneman on nimitetty Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi. Määräaikainen tehtävä alkoi tänään maanantaina ja jatkuu viisi vuotta.

Työelämäprofessorina Hyneman aikoo olla mukana käytännön kehittämisprojekteissa ja tutkimusyhteistyössä. Erityisesti hän kannustaa opiskelijoita luovuuteen.

Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien. Hänen mukaansa on nimetty Lappeenrannan kampuksella sijaitseva J. Hyneman Center (JHC), jossa opiskelijat voivat tuottaa uusia ideoita sekä rakentaa ja testata prototyyppejä.

Hyneman on osallistunut aktiivisesti pajan toimintaan sen perustamisesta lähtien. Hän on muun muassa ollut mukana valitsemassa pajassa käytettävää teknologiaa ja ohjannut opiskelijoiden projekteja.

”Työelämäprofessorina aion kannustaa opiskelijoita innovatiivisuuteen ja tukea uusien innovaatioiden syntymistä JHC:ssä. Toivottavasti pääsen osallistumaan laajemminkin yliopiston toimintaan. Esimerkiksi ympäristöasiat ja erilaiset liikkumiseen tarkoitetut laitteet ovat erityisen lähellä sydäntäni”, Hyneman kertoo yliopiston nettisivuilla.

Australialais-amerikkalaista Myytinmurtajat-sarjaa (engl. Mythbusters) tehtiin yhteensä 17 tuotantokautta vuosina 2003–2018.

Sarjassa Hyneman ja hänen juontajaparinsa, elokuva-alan monitoimimies Adam Savage, tarjosivat television katsojille tiedeviihdettä testaamalla erilaisia uskomuksia näyttävillä ja vauhdikkailla kokeilla, jotka päättyvät usein räjähdykseen.

Myytinmurtajat kuvattiin Hynemanin M5 Industries -yrityksen tiloissa. Tila toimii nykyään hänen yksityisenä tutkimus- ja tuotekehityslaitoksenaan.

Hyneman on työskennellyt myös lemmikkieläinkauppiaana, eloonjäämistaitojen asiantuntijana, tilauslaivan kapteenina, sukeltajana ja erikoistehosteasiantuntijana. Hän on rakentanut erikoistehosteita elokuviin ja kehittänyt useita erilaisia liikkuvia laitteita, esimerkiksi etäohjattavan kulkuneuvon, jolla voidaan sammuttaa metsäpaloja.

Lisäksi hän toimii Zeroavia-nimisen startup-yrityksen neuvonantajana. Yritys rakentaa maailman ensimmäisiä vetyä ja polttokennoteknologiaa hyödyntäviä lentokoneita.

Hyneman vierailee Lappeenrannan kampuksella tällä viikolla ja pitää ensimmäisen luentonsa torstaina 18. marraskuuta prototyypeistä otsikolla Peeling the Onion: How to Start Prototyping.