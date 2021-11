Lewis Capaldin kansainvälinen nousu on ollut hurjaa. Ensi kesänä hänet nähdään Porissa.

Skotlantilainen laulaja-lauluntekijä Lewis Capaldi konsertoi Pori Jazzissa ensi kesänä. Lewis nähdään Kirjurinluodossa perjantaina 15. heinäkuuta.

Lewis Capaldin, 25, vauhti kansainvälisen popin kentällä on ollut hurjaa. Hän julkaisi keväällä 2019 ensilevynsä Divinely Uninspired To A Hellish Extent, ja siitä sukeutui Britannian myydyin levy sekä vuonna 2019 että 2020. Kaksi albumin singleistä nousi Billboardin Hot 100 -listan ykkösiksi Yhdysvalloissa.

Lewis Capaldi Lontoon Wembleyllä maaliskuussa 2020.

Someone You Loved -megahitillä on Spotifyssa jo runsaat 2,1 miljardia kuuntelukertaa. Keväällä 2020 siitä tuli myös pisimpään Britannian hittilistan kymmenen kärjessä pysytellyt brittiartistin kappale. Capaldin muita isoja hittejä ovat Before You Go sekä Bruises.

Capaldi on jo ehtinyt voittaa vuoden parhaan kappaleen Brit Awardin ja olla Grammy-ehdokkaana samassa kategoriassa.

Artisti valmistelee toista pitkäsoittoaan, joka ilmestynee vuoden 2022 aikana.

Pori Jazz järjestetään 55. kertaa 8.–16. heinäkuuta.

Festivaalin aiempiin ohjelmajulkistuksiin kuuluvat Emeli Sandé, John Legend ja Hector Reimagined -erikoiskonsertti.