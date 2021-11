Rolling Stone -lehden selvityksessä 55 eri tahoa kertovat Marilyn Mansonina tunnettua Brian Warneria koskevista kokemuksistaan.

Muusikko Marilyn Mansonia kohtaan esitetään jälleen uusia syytöksiä seksuaalisesta, fyysisestä ja psykologisesta häirinnästä ja vallankäytöstä. Sunnuntaina Rolling Stone -lehti julkaisi yhdeksän kuukauden aikana tekemänsä selvityksen, jossa 55 eri tahoa kertovat Marilyn Mansonina tunnettua Brian Warneria koskevista kokemuksistaan ja näkemyksistään.

Kolme syytöksiä tehneistä on nostanut kanteen Warneria vastaan, mukaan luettuna Game of Thronesista tuttu näyttelijä Esmé Bianco. Lisäksi Los Angelesin poliisi käynnisti helmikuussa muusikkoa koskevan tutkimuksen kotiväkivallasta, ja toukokuussa New Hampshiren poliisi määräsi Mansonin pidätettäväksi epäiltynä pahoinpitelystä.

Artikkelissa haastatellut kertovat ihmisestä, joka ehdollisti naisia imartelulla ja mustalla huumorilla ennen kuin otti käyttöön hyväksikäyttökaavan, johon kuului muun muassa ruoskintaa, nimikirjainten kaivertamista ihoon, vankeutta ja raiskausta.

Joidenkin haastateltujen mukaan Warner tuputti heille huumeita ja alkoholia, kontrolloi heidän syömistään ja nukkumistaan ja piti heitä vankina emotionaalisesti ja fyysisesti kunnes he alistuivat hänen tahtoonsa. Jos he yrittivät jättää hänet, hän uhkasi tappaa itsensä tai heidät.

Maine ja asema musiikin paholaishahmona on mahdollistanut Warnerille paljon, mutta Rolling Stonen mukaan hän käyttäytyi väkivaltaisesti naisia kohtaan jo ennen kuuluisuuttaan.

Vuonna 1998 julkaistussa The Long Hard Road Out of Hell (suom. Helvettiin ja takaisin, 2003) -muistelmateoksessaan Warner kertoi haavoittaneensa äitiään hajuvesipullolla luultuaan tämän pettävän Warnerin isää. Artikkelissa puolestaan Tim Vaughn, joka oli Warnerin ystävä 1990-luvun alussa, kuvailee Warnerin paitsi kiroilleen ja huutaneen äidilleen, myös ajaneen tätä takaa mikrofonitelineen kanssa.

Useampi haastateltu kertoo lisäksi Warnerin näyttäneen heille 1990-luvun alussa salaa kuvaamiaan seksivideoita.

Warner muutti vanhan äänityskopin ”tuhmien tyttöjen huoneeksi”, johon hän useiden haastateltujen mukaan lukitsi naisia kiduttaakseen heitä psyykkisesti tuntikausien ajan.

Malli Ashley Morgan Smithline nosti kanteen Warneria vastaan kesäkuun lopulla, syyttäen tätä muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta. Rolling Stonen haastattelussa Smithline kertoo Warnerin ensin esittäneen suunnilleen tavaratalon pukuhuoneen kokoiseen tilaan menemisen ”coolina”, mutta pian muuttaneen sävyn ”hyvin rankaisevaksi”.

”Vaikka minä huusin kukaan ei kuullut minua”, Smithline kuvailee. ”Ensin taistelet, ja hän nauttii kamppailusta. Opin olemaan taistelematta, koska se antoi hänelle juuri sitä mitä hän halusi. Minä vain menin pääni sisällä toiseen paikkaan.”

Kanteessaan Smithline sanoo Warnerin kuristaneen, tukehduttaneen ja purreen häntä, kaivertaneen hänen reiteensä nimikirjaimet MM, polttaneen häntä ilman lupaa ”oman seksuaalisen tyydytyksensä tähden” ja raiskanneen hänet ”useita kertoja”.

Marilyn Mansonin hahmoon, mutta myös Brian Warneriin itseensä, liittyy halu sokeerata sanoilla. Erityisen mielellään Manson viljelee raiskaus-vitsejä naisille ja n-sanaa tummaihoisille ihmisille. Myös erilainen natsikuvastolla flirttailu ja totalitarismin ihannointi on haastateltujen mukaan Mansonin mieleen.

Esmé Bianco sanoo nostamassaan kanteessa laulajan ”hakanneen häntä raipalla, jota Warner sanoi natsien käyttäneen”. Smithline puolestaan sanoo Mansonin vaatineen häntä muun muassa ostamaan ”niin paljon natsi-muistoesineitä kuin mahdollista.”

Brian Warner on kiistänyt Biancon ja Smithlinen syytökset ja väittänyt Biancon syytösten olevan osa koordinoitua hyökkäystä Marilyn Mansonin lavahahmoa vastaan.

Rolling Stonen haastateltujen mukaan Mansonin fyysiset ja psyykkiset hyökkäykset kohdistuivat myös bändin jäseniin ja työntekijöihin.

Tammikuun lopussa näyttelijä Evan Rachel Wood syytti ensi kertaa nimellä Mansonia vuosia kestäneestä hyväksikäytöstä ja väkivallasta. Wood ja Manson aloittivat seurustelun vuoden 2006 paikkeilla. Tuolloin Wood oli 18-vuotias ja Manson 36-vuotias. He menivät kihloihin vuonna 2010.

Wood nimesi Mansonin Instagramissa julkaisemassa viestissään.

Samaan aikaan myös valokuvaaja Ashley Walters, malli Sarah McNeilly, malli Ashley Lindsay Morgan ja kuvataiteilija Gabriella julkaisivat omat hyväksikäyttösyytöksensä Marilyn Mansonia kohtaan.

Pian syytösten tultua julki levy-yhtiö Loma Vista ilmoitti katkaisevansa sopimuksensa Warnerin kanssa. Myös kaksi televisiosarjaa, Creepshow ja American Gods, peruivat Mansonin osuuden jaksoistaan.

