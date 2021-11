Ylipitkä elämäkerta King Richard: Williamsien tarina antaa Will Smithille aikaa käskyttää lapsia tennis-isänä, joka kasvatti tenniksen tähtiä keskellä lähiötä.

Draama

King Richard: Williamsien tarina, ohjaus Reinaldo Marcus Green, pääosissa Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyaa Sidney, Demi Singleton, 145 min, K12. ★★

Tenniskenttä on elokuvissa yksilön stressinsiedon testauspaikka, mutta verkoilla on alettu ratkoa myös tasa-arvon taisteluja. Vuoden 2017 Battle of Sexesissä jännite syntyi, kun nainen haastoi miesten ehdoille rakennetun pelijärjestelmän.

King Richardissa perhe kamppailee, että valkoisten hyvätuloisten hallitseman lajin kärkeen pääsisi vähävaraisia mustia pelaajia.

Elämäkerta keskittyy valmentajaisä Richard Williamsiin, joka vei lapsensa, Venuksen ja Serenan, pienenä kentille. Järkähtämättömällä kurilla isä halusi tehdä heistä lajin parhaita.

King Richard: Williamsien tarina on laimea, mutta se uponnee katsojiin, joista ”inspiroiva” on myönteinen ilmaus.

Voimaannusdraama on rakennettu Will Smithille, joka hänkin on halunnut esiintyä julkisuudessa esiintyjäperheensä harkitsevana hallitsijana. Näyttelijä-tuottaja Smith on kertonut, että elokuvalla on pyritty pitämään oikeat Williamsit tyytyväisinä.

Tähtipelaajat Venus ja Serena Williams antoivat luvan lisätä nimensä osatuottajiksi vasta, kun olivat nähneet kehitystarinan omasta erinomaisuudestaan.

Kun elämäkertatekijä kumartaa syvälle kohteeseen päin, katsojalle vilahtaa vähän takapuolta. Näin kävi esimerkiksi, kun rockbändi Queenin elossaolevat jäsenet hylkäsivät Sacha Baron Cohenin ajaman elämäkerran hurjasta Freddie Mercurysta. Tilalle hankittiin tuotemerkkiin sovelias, umpimuovinen musiikkielokuva Bohemian Rhapsody.

Katsojien oletetaan ihailevan huolella brändättyjä, liikkuvia näköispatsaita.

Pakkomielteisestä urheiluisästä on tehty paljon monitasoisempaakin kuvausta. Esimerkiksi HBO:n dokumentissa Tiger (2021) isä leipoo lapsestaan messiasta rahakkaaseen lajiin. Pakkomenestys ajaa golffari Tiger Woodsin päihdeongelmiin.

Richard Williams (Will Smith) johdattaa perhettään rikkaiden ihmisten hallitsemille tenniskentille.

Ohjaaja Reinaldo Marcus Green yhdistää kahden aiemman elokuvansa vahvuuksia.

Hän löi läpi poliisiväkivaltaa kuvanneella, kadunmakuisella Monsters and Menillä (2018), josta on kaikua tenniskentän laidalla tapahtuvissa jännitteisissä jengikohtauksissa. Green kuvasi vanhemmuuden vaikeutta Joe Bellissä (2020), jossa jäykkä isä lähtee tien päälle puhumaan homopojastaan.

Williamsin suurperhe ajelee yhdessä väkivaltaisesta lähiöstä tenniskentille, jossa heidän pitää todistaa kykynsä epäilijöille. Kotona kaikki aika käytetään tulevan menestyksen eli toivotun miljoonaomaisuuden edistämiseen. Tenniksessä lahjattomat lapset heiluvat mukana lähinnä iloitsemassa voitoista.

Kentillä jahkaillaan liialliset 145 minuuttia. Onneksi pelit pidetään loppuhuipennusta lukuun ottamatta lyhyinä, joten pallorallissa säilyy jännitettä.

Kyyryasentoinen Will Smith mutristaa suutaan ja murisee kannustavia huoneentauluviisauksia. Tällaisilla, vähän naiiveilla altavastaajarooleilla kolkutellaan usein Oscarin ovia.

Tähteä ilahduttavammin näyttelevät Saniyaa Sidney (Venus) ja Demi Singleton (Serena). Teininäyttelijät hallitsevat pikkutyttömäisen kikattavuuden ja voimakkaan pelaamiseen koreografian.

Lapsihahmot ovat kuitenkin toissijaisia, kun isälle pitää jäädä aikaa vängätä ja mököttää. Smithin saamalle yli 35 miljoonan euron palkkiolle pitää saada vastinetta.