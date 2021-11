Marko Karon videoteos sukeltaa tulevaisuuteen, jossa meri on niellyt maan.

Greta Hällfors-Sipilä ja Sulho Sipilä olivat suomalaisen modernismin suuria kokeilijoita, jotka inspiroituivat taiteen uusimmista virtauksista ja urbaanin Helsingin sykkeestä. Hamin intiimi näyttely keskittyy taiteilijaparin elämäntarinaan, joka on täynnä rakkautta, juhlia, yksinäisyyttä ja traagisia käänteitä.

Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä 14.8.2022 saakka Helsingin taidemuseo Hamissa, hamhelsinki.fi.

Christian Langenskiöld: Ripustuskuva näyttelystä Marionette.

Menneisyyden jäljet

Menneisyys jättää jälkensä paitsi aineelliseen todellisuuteen myös ihmisten mieliin. Christian Langenskiöld käsittelee omakohtaisessa valokuvanäyttelyssään sodan haavoja ja henkisiä bunkkereita, jotka kulkevat sukupolvelta toiselle.

Christian Langenskiöld: Marionette 5.12. saakka galleria Forum Boxissa, forumbox.fi.

Marko Karo: Still-kuva videoteoksesta Sea Change (2021)

Tulevaisuus meren pohjassa

Marko Karon immersiivinen videoteos Sea Change (2021) sukeltaa tulevaisuuteen, jossa meri on niellyt maan ja nykyihmisestä on jäljellä vain levän peittämiä raunioita. Vaikuttava teos on nähtävillä vielä tämän viikonlopun.

Marko Karo: Sea Change 21.11. saakka galleria Hippolytessä, hippolyte.fi.

Hinni Huttunen & Illusia Juvani: Union, 2021.

Huutia heteronormille

Hinni Huttunen ja Illusia Juvani ravistelevat heteronormatiivisen parisuhteen rituaaleja ja jähmeitä käsityksiä romanttisesta rakkaudesta. Kihlasormukseen voi tukehtua ja avioliittolupaus merkitä vain tyhjiä sanoja.

Hinni Huttunen & Illusia Juvani: Institution – anti-heteronormative manifesto in three chapters, Chapter II: Union 28.11. saakka galleria Oksasenkatu 11:ssä, oksasenkatu11.fi.