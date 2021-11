Astrid Strömbergin maalauksissa hautapaasien lomassa on yllätyksiä.

Astrid Strömberg tarkastelee tarinankerrontaa ja lainaa ilahduttavalla tavalla populaarikulttuurista. Maalauksissa kielet kietoutuvat yhteen ja tribaalitatuoinneista tutut kuviot piirtyvät esiin säntillisiä ruudukoita vasten. Lattialle aseteltujen hautapaasien lomassa on yllätyksiä: yhden alareunasta kasvaa jalkaterä, toisen takana tuijottavat silmät.

Astrid Strömberg: Tales from the land of Oblivion 5.12. saakka Tm-galleriassa, painters.fi/tmgalleria

Tyylikäs kattaus tavaratalossa

Eetu Huhtala: Unfulfilled, 2021 (etualalla) sekä Mikko Jalaviston maalauksia.

Taidokkaiden maalausten ja keramiikkaveistosten lisäksi taiteilija Anna Tuorin kuratoimaan ryhmänäyttelyyn ergs, Sar, igs mahtuu vaikka mitä: Aleksi 13 -tavaratalon entisissä tiloissa toimivassa galleriassa on esillä teoksia 16 taiteilijalta.

Eetu Huhtalan itsekseen vettä valuva kylpyamme ei pääse täyttymään, ja Saija Kivikankaan suoraan tilan pylväisiin maalatut minimalistiset teokset muodostavat eräänlaisen taikapiirin.

Ryhmänäyttely ergs, Sar, igs 8.1.2022 saakka Glasshouse Helsinki galleryssa, glasshousehelsinki.com

Maalausta juuri nyt

Hanna Hyy: Ötökän aika koittaa vielä, 2021, vesi- ja öljyväri mdf-levylle.

Modern Love esittelee neljä nousevaa maalaria. Lasse Juutin veistokselliset maalaukset muistuttavat pingispöytää ja autoa tai peräkärryä ja sarkofagia. Hanna Hyy maalaa ovelia asetelmia elottomista malleista – ötököistä tai esineistä. Tuuli Kerättären abstraktien teosten kimmokkeita ovat Franz Marcin muotokieli ja digitaaliset ruudukot, Linda Roschierin maalauksissa taas esimerkiksi esoteerinen kuvaperinne ja emojit.

Ryhmänäyttely Modern Love 19.12. saakka Helsinki Contemporaryssa, helsinkicontemporary.com

Keraamista sirkuksen taikaa

Maisa Majakka: Serpent Charmeuse, 2021, lasitettu kivitavara

Maisa Majakan ilmeikkäät keraamiset veistoshahmot ovat siirtyneet sirkuksen maailmaan. Näyttelyn nimeen nostettu jongleeraus kuvaa myös arkisempaa tasapainoilua monen asian äärellä. Sirkustemppujen ohella teosten harkitut ja rikkaat yksityiskohdat viehättävät.

Maisa Majakka: Juggle 9.1.2022 saakka Galerie Forsblomissa, galerieforsblom.com