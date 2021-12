Koulun vaiheet Ateneumista Sörnäisten uusiin tiloihin saakka tulevat pieninä eleinä mukaan Ebb and Flow -näyttelyyn.

Ebb and Flow -näyttely esittelee uuden tilan niin paljaana kuin suinkin. Väliseiniä tai muita peittäviä elementtejä ei ole käytetty ja teokset suuntaavat huomion kohti ympäristöä.

Näyttely

Ebb and Flow 30.1.2022 saakka Kuva/Tilassa (Sörnäisten rantatie 19). Ti–su 11–18.

Äänitaiteilija J. Koho antaa Kuvataideakatemiaan uuteen rakennukseen saapuvalle ohjeen: Pysähdy. Kun vierailija on valmis – eli sulkenut silmänsä ja antanut kiireen tunnun karista – hän voi lähteä vaeltamaan Kohon laatiman kartan avulla uutta kumisevissa näyttelytiloissa.

Kohon kuuntelukävelynä toteuttama teos Tilaäänitila (2021) tarjoaa kuulokulman Ebb and Flow -ryhmänäyttelyyn. Ebb and Flow on aiemmin tänä vuonna käyttöön otetun Kuvataideakatemian uuden rakennuksen, Myllyn, avajaisnäyttely.

Kuvataideakatemian uusi rakennus Sörnäisten kampuksella jaetaan osittain Teatterikorkeakoulun kanssa. Yhdyskäytävällä toisiinsa nivoutuvat koulut ja niiden tarjoama oppi ovat myös Ebb and Flow -näyttelyn kuraattori Riikka Thitzin lähtökohtana. Ebb and Flow juhlii siirtymää vanhasta uuteen teoksilla, jotka suuntaavat huomioon uuteen rakennukseen sekä siellä tehtävään taiteeseen.

Usean teoksen ideana onkin Kohon kuuntelukävelyn tapaan ympäristön havainnointi. Toinen kantava teema on esityksen tuominen osaksi gallerianäyttelyä.

Uudenkarhean Kuva/Tilaksi nimetyn näyttelytilan pintaa hivelee Jaakko Pietiläisen mekanisoitu toppatakki Rakastan uutta (2021). Kristiina Mäenpää kiinnittää huomion suuren näyttelytilan lattiaan ja mahtaviin ikkunoihin betonilaatoilla, joista osa on asetettu ulos aivan ikkunan juureen; kun aurinko laskee, Mäenpään Aave-teoksen (2021) laatat heijastuvat sinisinä Sörnäisten rantatien iltapäiväruuhkaa vasten.

Kaikki näyttelyn taiteilijat ovat jollain akatemian koulutusportailla: mukana on perusopiskelijoita, tohtoriopiskelijoita ja taiteellisen tohtorintutkinnon suorittaneita tekijöitä.

Vincent Roumagnac’n Data Ocean Theatre: Tragedy & the Goddexxes (2021) on osa taiteellista tutkijatohtoriprojektia. Se on dramaattinen, korkeuksiin kiinnitetty laivan keulan muotoinen teatterin lava, jonka luukusta näyttää pudonneen gallerian lattialle levämäisiä naamioita.

Myös Ellenor Rose Nishin Geologia (2021) kipuaa kohti korkeuksia tutkimuksellisella otteella. Nish avaa teoksella ihmisen arkihavainnon tuolla puolen olevaa syvän ajan eli geologisen historian käsitettä. Geologia havainnollistaa ajan kulumista korkealle pylvään kylkeen ripustetulla ämpärillä, josta tippuu vettä pöydän päällä olevien seleniitti-kappaleiden päälle. Pyöreiltä lasiesineiltä näyttävistä seleniitti-palloista liukenee näyttelyn aikana liuosta, jotka valuvat veden mukana pöydältä edelleen lasisiin purkkeihin. Veden haihduttua purkeissa kiteytyy uusia mineraalikiteitä.

Yleisöä pääsee osaksi esityksellistä maailmaa Tuomas Laitisen teoksessa Time to Audience, act 2 (2021). Teos koostuu neljästäkymmenestä luettavasta kääreestä, jotka asetetaan päivittäin yksi kerrallaan esille lasiseen kuutioon. Ensiksi ehtinyt voi lukea käärön ja siirtää sen vieressä olevaan kuutioon. Lukuhetket kasautuvat näyttelyn kuluessa luettujen tekstien ja niiden tulkintojen keoksi.

Uuteen siirryttäessä mukana raahautuu aina jonkin verran myös vanhaa. Myös Kuvataideakatemian historia kertautuu näyttelyssä, vaikka katse onkin pääasiassa nykyhetkessä ja uudessa ympäristössä.

Muuttoja Kuvataideakatemialla on ollut useita. Koulun tarina alkaa Ateneumista ja vuodesta 1846, jolloin perustettiin Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu. 1980- ja 90-luvuilla koulu sijaitsi Yrjönkadun ja Bulevardin kulmassa ja 2000-luvun alussa se muutti Elannon leipätehtaaseen Sörnäisiin. Tämän jälkeen akatemia teki vielä mutkan Vallilaan Elimäenkadun toimipisteeseen.

Myllyyn tultaessa Merimiehenkadun näyttelytiloista on luovuttu ja Lönnrotinkadun galleriatoiminta jatkuu vielä hetken, ensi kesään asti.

Koulun vaiheet tulevat pieninä eleinä mukaan Ebb and Flow -näyttelyyn.

Stephanie Misan ja Heini Katriina Korhosen Ghosting (2021) on vaalea tekstiiliteos, joka keinahtelee ilmavirran mukana Myllyn sisääntuloaulassa. Sen pintaan on tallennettu Elimäenkadun ateljeetilojen seinistä löytyneitä taiteen tekemisen jälkiä. Vaaleassa kankaassa kangastuvat monet käsialat ja niiden fragmentit: haalea sateenkaari, kuivunut maalitahra ja piirrosmainen kiemura kummittelevat haaleina muistoina kankaan pinnassa.

Jaakko Pietikäisen teos Rakastan uutta on mekanisoitu toppatakki.

Stephanie Misan teos Tilt of the Sun.

Ellenor Rose Nishin Geologia-teos havainnollistaa ajan kulumista.

Tuomas Laitisen Time to Audience, act 2 koostuu luettavista kääröistä.

Yksityiskohta Vincent Rounagnacin teoksesta Data Ocean Theatre.

Vincent Roumagnacin Data Ocean Theatre on osa taiteellista tutkijatohtoriprojektia.