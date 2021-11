Ghostbusters: Afterlife onnistuu toistamaan alkuperäisen Haamujengin viehättävää sanailua ja tuhoamisvimmaa. Alkuperäinen nelikko saadaan vihdoin yhteen, kiitos teknologian.

Komedia

Ghostbusters: Afterlife, ohjaus Jason Reitman, pääosissa Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, 125 min, K12. ★★★

Komedia viivyttelee lämmittelyssä ja kaahaa läpi loppuhuipennuksen. Ei haittaa. Ghostbusters: Afterlife vie silti piristävälle museokäynnille vanhan hitin maailmaan. Vielä kerran palaavalle oudoille ystävyksille, Haamujengille (1984), antaa nostalgiapäissään monta virhettä anteeksi.

Aaveseikkailu on siirretty maalaisympäristöön, koska ilmeen haluttiin erottuvan tutusta New York -kuvastosta. Spenglerin perhekolmikko lähtee tutkimaan perittyä tilaa. Haamut alkavat liikutella paikkoja ja isoisän menneisyys haamujengiläisenä valottua. Tieteeseen uskovat lapset ryhtyvät tutkimaan outoja tapahtumia.

Alkuperäisen ohjaajan, komediataituri Ivan Reitmanin poika, Jason Reitman on palauttanut saagaan pienet, herkulliset keskustelut. Huumori on kuivaa.

”Älä ole itsesi”, perhe neuvoo toisiaan ennen tärkeitä tapaamisia.

Reitman on onnistunut löytämään jutustelevan tyylinsä draamakomedioissa Juno ja Up in the Air. Isä-Reitman on tuottanut elokuvan.

Jason Reitman ja kauhuohjaaja Gil Kenan ovat käsikirjoituksessa halunneet tuoda karmivuutta takaisin haamuihin. Pelottelussa on onnistuttu parhaiten, kun näyt pidetään piilossa.

Yliluonnollisuudesta vihjaavat Elmer Bernsteinin alkuperäismusiikit soivat heti alusta. Tuonpuoleisen läsnäolo näytetään shakkinappuloiden liikkeenä tai lamppujen syttymisenä.

Perinteet velvoittavat, että haamujahdissa tuhotaan muiden omaisuutta ja nyrpistellään viranomaisille. Kotikutoinen laitteiden virittely on viety vielä pidemmälle kuin alkuperäisessä nörttielokuvassa.

Elokuva on täynnä yksinkertaisia kuvasommitelmia ja ihanasti eteenpäin rullaavia jahtikohtauksia.

Paul Ruddin esittämä opettaja saa lapsilta haamuloukun.

Teinitähti Mckenna Grace omaksuu isoisältään perityn kirjaviisaan innostujan roolin hienon vähäeleisesti.

Kukaan tuoreista haamujengiläisistä ei ole koomikon kyvyiltään vielä Bill Murrayn tasolla, mutta ei suorituksia tarvitse hävetä, kuten vaikka Kate McKinnonin outoa vouhkausta Ghostbusterissa (2016).

Edellinen lämmittely sai netin ärsyyntymään, koska pääosiin palkattiin naisia. Komedia menestyi huonosti. Vika ei ollut sukupuolikäännössä vaan siinä, että muutamat hyvät hetket peittyivät sähläykseen.

Alkuperäistä nelikkoa on yritetty saa kasaan vuoden 1989 Ghostbusters 2:sta lähtien, mutta Bill Murrayn vähäinen innostus on tyssännyt projekteja. Parhaiten onnistuttiin vuoden 2009 mainiossa Ghostbusters-videopelissä mutta Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ja Ernie Hudson palasivat vain ääninä.

Aika paluulle on jopa ylikypsä. Ghostbustersia on hehkutettu esimerkiksi scifisarja Stranger Thingsissä, jossa lapsijoukko pukeutui tunnettuihin haalareihin.

Oikeastaan Afterlife on velkaa 1980-luvussa rypevälle suosikkisarjalle, jossa pienen paikan näsäviisaat kasvatit selvittävät yliluonnollisia tapauksia.

Tv-sarjan faneja kerjätään nyt katsomoihin Finn Wolfhardilla, joka esittää itsevarmasti teiniintynyttä lapsenlasta.

Edellistä floppia yritetään ylittää tarkasti segmentoidulla nostalgialla, kun rakkautta sytytetään neljässä ikäluokassa.

Lapset päättävät ottaa paranormaaleista ilmiöistä selvää, kun aikuiset eivät haamuhavaintoihin usko.

Vanhat hahmot vierailevat kuvissa poikkeuksetta muistelemassa vanhoja.

Elokuva on omistettu ”Haroldille” eli Ramisille, joka loi Haamujengin yhdessä Aykroydin kanssa. Egon Spenglerin näyttelijä kuoli vuonna 2014, eikä ehtinyt toteuttaa pitkään suunnittelemaansa kolmososaa.

Tekee mieli kätellä tekijöitä Afterlifen huipentumassa (josta juonikeskeisten katsojien ei kannata lukea), koska hetkeksi elokuvasta tulee Ghostbusters 3.

Edesmennyt Egon palaa Venkmanin, Rayn ja Winstonin rinnalle. Protoniräiskintäkohtaus näyttää, miten uusia erikoistehosteita voi käyttää todellisuuden parantamisessa. Vuosia riidoissa ollut komediallinen työpari Murray ja Ramis nähdään sittenkin vielä yhdessä.

Kohtausta voi katsella vanhojen ukkojen vetistelynä tai luontevana kunnianosoituksena rajan yli astuneelle.

Elokuvissa kun kaikki ovat oikeastaan haamuja.