Legendaarinen käsikirjoittaja-ohjaaja Paul Schrader teki intensiivisen elokuvan miehestä, joka pakenee traumojaan pelihalleihin.

Draama

The Card Counter ★★★★

Ohjaus Paul Schrader, päärooleissa Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, 112 min. K16.

Paul Schrader on lunastanut paikkansa elokuvan historiassa jo kauan sitten. Hän käsikirjoitti Martin Scorsesen elokuvan Taksikuski, sen jälkeen kolme muuta Scorseselle ja paljon muuta. Hän on myös ohjannut itse.

Nyt hän on jälleen käsikirjoittanut ja ohjannut elokuvan, jossa näkyy vanhan taiturin suvereeni ote. Taustalla tuottajana on seissyt Scorsese.

Päähenkilö kiertää pokeripöydissä pelaamassa, eikä hänen elämässään näytä muuta tapahtuvankaan. Mutta miehellä on menneisyys. The Card Counterissa on helppo nähdä yhteys juuri Taksikuskin Travisiin, joka pakeni Vietnamin sodan traumojaan. Nyt päähenkilön painajaisissa kummittelevat Abu Ghraibin vankilan kidutuskammiot. Mies, nyt salanimeltään William Tell, oli yksi kiduttajista.

Katumus, hyvitys, kosto. Schrader on jälleen näiden suurten teemojen äärellä ja onnistuu kuljettamaan kompaktin tarinansa suoraan niiden ytimeen. Elokuvassa ei ole mitään turhaa ja kuitenkin kaikki tarpeellinen.

Ensin johdatetaan pokerin saloihin. William on kertoja, joka luennoi ja vääntää rautalangasta myös meille, jotka emme tunne pelin yksityiskohtia. Juuri kuten parhaissa pelielokuvissa kuuluu tehdä.

Samalla pelisalit tulevat tutuiksi: kalseat tunteettomat tilat, jotka eivät kiinnity mihinkään aikaan, kirkkaat valot, vähäiset varjot, asiakkaiden anonyymit kasvot. Yöt William viettää motellien rumissa huoneissa, joissa hän peittää pakkomielteisesti kalusteet lakanoilla.

Ohjaajana Schrader pelaa ääripäillä, punaisella ja mustalla. Elämän pilkahduksilla, kuoleman kauhulla.

Rutiinien täyttämä elämä katkeaa, kun William kohtaa kaksi ihmistä, naisen ja nuoren miehen. Nainen, La Linda (Tiffany Haddish), tarjoutuu lahjakkaalle pelaajalle rahoittajaksi. Nuori mies Cirk (Tye Sheridan) tulee muistuttamaan menneisyydestä. Hänen isänsä oli myös Abu Ghraibissa.

Williamin tehtäväksi tulee katkaista ketju, sillä tekojen hyvittäminen ei ole mahdollista, mutta joku oli heitä pahempi hirviö, mies joka määräsi teot. Kuka voi enää puolustaa ihmisyyttä?

Näyttelijä Oscar Isaac on päässyt esittämään monipuolisuuttaan viime vuosina, ja Williamin roolissa hän on jälleen hyytävän hyvä, eleetön ja samalla intensiivinen. Ruumis ja mieli ottavat vastaan epäinhimillisiä iskuja, mutta Isaacin pokeri-ilme pehmenee vain hetkeksi.

The Card Counterin Suomen-ensi-ilta on perjantaina 26. marraskuuta.