Teeman elokuvafestivaali on jo 10-vuotias – ”Voimme nostaa asioita, että katso ja kokeile tätä!”

”Tykkään kauheasti rakentaa kokonaisuuksia, joissa asioita törmäytetään”, kertoo Teeman elokuvafestivaalia alusta asti tuottanut Kati Sinisalo.

Tuottaja Kati Sinisalo ohjasi festivaalille juhlavideon, jossa ihmiset käyvät kuvakopissa lausumassa leffarepliikkejä.

Elokuvafestivaaliksi Ylen Teema-kanavan tapahtuma on melko pieni. Ohjelmistoon kuuluu tänä vuonna 14 pitkää elokuvaa ja neljä lyhytelokuvaa. Katsojamäärissä Teeman elokuvafestivaali kuitenkin peittoaa useat perinteisemmät leffatapahtumat.

Eikä se vailla perinteitä ole itsekään, sillä eilen tiistaina startannut festivaali täyttää jo kymmenen vuotta.

Katso kooste Teeman elokuvafestivaalin julisteista vuosilta 2011–2020.

Festivaalin taiteellinen johtaja Kati Sinisalo on vetänyt tapahtumaa alusta asti. Hänen tehtäviinsä kuuluu vähän kaikkea ohjelmiston suunnittelusta budjetista vastaamiseen ja sosiaalisen median hoitamiseen.

Sinisalon virallinen titteli ei tosin ole taiteellinen johtaja vaan Yle kulttuurin tuottaja.

”Silloin kun tämä alkoi, tuntui jännältä idealta pitää festivaali kotisohvalla. Me puhuttiin tällaisesta ’festivaali pyjamassa’-menosta”, Sinisalo kertoo.

”Mutta viime vuonna tuntui siltä, ettemme viitsi erityisesti juhlia sitä aspektia, että ollaan kotona katsomassa elokuvaa. Kun kaikki reaalimaailman festivaalit joutuivat tekemään samaa, emme enää olleetkaan se poikkeus marraskuun kaamoksessa.”

Television elokuvatarjonnassa festivaali kuitenkin muodostaa edelleen iloisen poikkeuksen.

Sen ensimmäinen tapahtuma, tuolloin Elokuvan juhlaviikko, oli osa Teema-kanavan kymmenvuotisjuhlallisuuksia. Ohjelmisto pursusi klassikoita Polkupyörävarkaasta Blue Velvetiin.

”Juhlaviikko koottiin sillä perusteella, mitä oli varastossa ja mitä esitysoikeuksia oli tulossa”, Sinisalo muistelee.

Sittemmin festivaali on saanut oman budjettinsa ja laajentanut skaalaansa. Tänä vuonna festivaalin varhaisin elokuva on vuodelta 1906 ja tuorein tältä vuodelta. Elokuvia on niin Etelä-Koreasta (Burning), Meksikosta (Tämä ei ole Berliini) kuin Iranista (Teheran, rakkauden kaupunki).

”Tykkään kauheasti rakentaa kokonaisuuksia, jotka eivät ole ihan ensyklopedisia tai kronologisia vaan sellaisia, joissa asioita törmäytetään”, Sinisalo kertoo.

Törmäykset ovat myös kerronnallisia. Ohjelmistoon mahtuu yhtä lailla kaunis hongkongilaisdraama In the Mood for Love kuin pienen budjetin kauhupläjäys Noidantappajat.

”Se on mielestäni vähän sitä Ylen tehtävää, että ei olla ihan varmimpien valintojen parissa vaan alueella, joka saattaisi muuten jäädä hämärään. Voimme nostaa sieltä asioita, että katso ja kokeile tätä!”

Sinisalo muistuttaa, ettei tapahtumaa kuitenkaan rakenneta kaikista maailman elokuvista vaan niistä, joita Ylen hankkijat saavat käsiinsä ja jotka mahtuvat budjettiin ja ikärajoihin. Huuruisen Suspirian (2018) rinnalla ei esimerkiksi nähdä alkuperäistä kauhuelokuvaa (1977), koska sen ikäraja on K18, eikä sitä voisi siis esittää Areenassa.

Festivaaleihin kuuluu yhdessä kokeminen. Teeman elokuvafestivaalilla sitä mahdollistavat yhtä aikaa tapahtuva tv-katselu, somekeskustelut sekä oheisohjelma. Jälkimmäistä ovat edustaneet tapahtumia varten tehdyt videot.

”Vuosien mittaan olen näissä videoissakin voinut loistotiimin kanssa kokeilla kaikenlaista”, Sinisalo kertoo.

Joskus videot ovat sisältäneet puhetta elokuvasta, joskus tanssia Helsingin kaduilla. Tämän vuoden videossa joukko ihmisiä käy lausumassa lempileffarepliikkinsä kameralle.

Video tuo yhteen somen kautta kerättyjä elokuvafaneja sekä tunnettuja hahmoja ohjaaja Pia Andellista Ylen hallituksen puheenjohtajaan Matti Apuseen. Elokuvien lisäksi festivaalilla törmäytetään siis ihmisiä.

Teeman elokuvafestivaali, Teema 16.–21.11. sekä Yle Areena.