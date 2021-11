Downton Abbey -elokuva tulee osoittaneeksi sarjamuotoisen kerronnan voiman.

Draama

Downton Abbey ★★

Britannia 2019

TV5 klo 21.00 (K7)

”Kind hearts are more than coronets”, lausuu Lady Morton (Penelope Wilton) Alfred Tennysonia lainaten ja tiivistää tavallaan koko Downton Abbeyn maailman yhteen lauseeseen. "Lämpimät sydämet ovat arvokkaampia kuin ylimystön kruunut."

Rakastettavan teräväkielinen leskikreivitär Violet Crawley (Maggie Smith) vastaa: ”Onko sinulla varmasti riittävä määrä kliseitä selvitäksesi kuninkaallisten vierailusta?”

”Jos ei, tulen kysymään sinulta”, kuittaa Lady Morton.

Ja niin on ohitettu paras kohta Downton Abbey -elokuvassa. Samannimisestä televisiosarjasta tutun kartanon väki on juuri kuullut kuningasparin saapuvan kylään. Kuten arvata saattaa, tieto aiheuttaa vipinää ja hermoilua niin aristokraattisen Crawleyn perheen kuin talon palvelusväenkin parissa.

Maggie Smith sanailee terävästi leskikreivittären roolissa.

Julian Fellowesin luoma televisiosarja Downton Abbey oli yksi niistä tämän vuosituhannen tuotannoista, jotka osoittivat jatkuvajuonisten sarjojen voiman monisyisten, perusteellisten tarinoiden kertomisessa. Sarjaa tehtiin vuodet 2010–2015, kuusi tuotantokautta, yhteensä 52 jaksoa.

Nimenomaan pitkä kesto sai melko tavalliset melodramaattiset juonikulut kantamaan. Yksi kerrallaan tutuksi tulivat aristokraattisen Crawleyn perheen jäsenet ja heidän palvelusväkensä. Sympaattisimpien roolihenkilöiden päätymistä onnelliseen elämään alkoi toivoa vähän kuin omien perheenjäsenten, mutta draamakerronnan kouraisevuuden kannalta onnellista oli, että näin ei aina käynyt.

Kun ottaa huomioon lajityyppien erot, lempeän Lady Sybilin (Jessica Brown Findlay) kuoleman voi rinnastaa Game of Thronesin šokeeraaviin Verihäihin.

Michael Englerin ohjaama elokuva valmistui vuonna 2019. Siinä, missä sarja ylitti historialliselle pukudraamalle asettamani ennakko-odotukset kirkkaasti, elokuva ei sitä tee.

Tasaveroisia roolihenkilöitä on aivan liikaa, ja mukana on peräti kaksi epäuskottavaa juonittelukuviota. Niistä laajempi liittyy luokkayhteiskunnan ovelimpaan kikkaan: saada palvelijat innostumaan siitä, että he saavat palvella ylempiään. Ammattiylpeys on toki yleismaailmallisesti ymmärrettävissä oleva juttu.

Suoraan sarjalta peritty ongelmakin elokuvasta löytyy. Vuosien edetessä Downton Abbeyn kylmäkiskoisimmatkin aristokraatit ja kireähermoisimmatkin palvelusväen johtajat paljastuivat pohjimmiltaan mukaviksi. Kun lämpimiä sydämiä on liikaa, ihmissuhteista tulee tasapaksuja.

Tarina jatkuu silti. Draamaelokuvan Downton Abbey: Uusi aikakausi ensi-ilta on maaliskuussa 2022. Uutuutta saattaa raikastaa tapahtumien sijoittaminen Etelä-Ranskaan, mutta todennäköisimmin kartanosilmäkarkki vain vaihtuu huvilasilmäkarkkiin.