Frida Kahlon omakuva myytiin ennätyshintaan – Diego ja minä on kallein koskaan huutokaupassa myyty latinalaisamerikkalainen teos

Aiempi ennätyshinta maksettiin Kahlon puolison Diego Riveran työstä.

Meksikolaisen kuvataiteilijan Frida Kahlon omakuva on myyty 34,9 miljoonalla dollarilla eli noin 31 miljoonalla eurolla Sothebyn huutokaupassa New Yorkissa.

Samalla teoksesta tuli kallein koskaan huutokaupassa myyty latinalaisamerikkalaisen taiteilijan teos.

Myyty teos on nimeltään Diego ja minä (Diego y yo). Se on yksi Kahlon viimeisistä omakuvista ja toimii hyvänä esimerkkinä Kahlon intiimistä ja inhorealistisestakin taiteesta, joka on kiehtonut lukuisia keräilijöitä jo pitkään.

Teos tarjoaa ikkunan Kahlon räiskyvään avioliittoon meksikolaisen taidemaalarin Diego Riveran kanssaan. Rivera on maalattu Kahlon otsaan suoraan hänen kyynelistä täyttyneiden silmiensä yläpuolelle, ja Riveralla itsellään on kuvassa kolmas silmä.

Kahlo viimeisteli teoksen vuonna 1949, jolloin hän oli avioitunut Riveran kanssa jo toistamiseen.

”Tämä on yksi tärkeimmistä Kahlon töistä, joita on koskaan saatu huutokauppaan”, kertoi Sothebyn johtaja Oliver Barker tiistaina Reutersille juuri ennen huutokaupan alkua.

Tähän asti kallein latinalaisamerikkalaisen taiteilijan huutokaupassa myyty teos on ollut Diego Riveran teos, joka myytiin vuonna 2018 noin kymmenellä miljoonalla dollarilla eli noin yhdeksällä miljoonalla eurolla.

Kahlon oma aiempi myyntiennätys oli 8 miljoonaa dollaria eli seitsemän miljoonaa euroa vuodelta 2016. Tuolloin myytiin vuoden 1939 teos Kaksi alastonta metsässä.

Diego ja minä -teoksen osti The New York Timesin mukaan Buenos Airesissa sijaitsevan museon perustaja Eduardo F. Constantini. Hän osti työn omaan yksityiskokoelmaansa. Huutokauppa ei halunnut paljastaa teoksen myyjää.

Frida Kahlo teki uransa aikana noin 200 maalausta, luonnosta ja piirustusta. Pääasiassa ne olivat omakuvia.

Taiteilija joutui viettämään nuoruudessaan useita vuosia sängyssä liikenneonnettomuuden jälkeen. Teoksissaan hän muutti elämässään kokemansa epäonnen rohkeiksi väreiksi ja voimakkaiksi vertauskuviksi.

Kahlo sai kansainvälistä näkyvyyttä vuonna 1954 tapahtuneen kuolemansa jälkeen. Varsinaisesti hänet löysivät amerikkalaiset feministitaiteilijat 1970-luvulla.