He haluavat viedä minut syömään. On juhlittava, kirjani julkaistaan tänään.

Matkalla hikoilen. Olen kuluttanut tapaamiseen saapuvien ihmisten aikaa kohtuuttomasti. He ovat kannustaneet, rohkaisseet ja tukeneet minua, he ovat sanoneet kyllä, kun minä olen sanonut ei ja ei kun minä olen sanonut kyllä. Tiedän miten he voisivat kommentoida minua toisilleen ja tiedän etten haluaisi kuulla niitä keskusteluja. Olen esikoiskirjailija.

Ennen kuin metro ajaa sillalta tunneliin näen välkehtivän meren. Sitten on mustaa. Ikkunan heijastuksessa takaisin katsoo joku vieras. Unieni voittaja. Hän on tehnyt sen, mistä olen haaveillut. Räjäyttänyt esiintymisasuni ja leikannut hiukseni, kirjoittanut tietämättä mihin suuntaan, totta ja puolitotuuksia, rakentanut keneltäkään lupaa kysymättä peloilleni alttarin ja hylännyt sitten epäjumalani.

Jään metrosta yliopiston pysäkillä. Haen kukkakaupasta vain kortit, viemisiksi kustannustoimittajalle ja kustantajalle minulla on samppanjaa. Pyydän kuulakärkikynän lainaksi kassalta ja istun matalalle tuolille nurkkaan. Mietin mistä kiittäisin. Kiitän ilosta. Palautan kynän ja lähden katajanokkalaiseen ravintolaan saapuakseni paikalle myöhässä.

Olen kotona. Lapseni on isällään ja mies työmatkalla, koira nukkuu sohvatyynyllä. Puhelin soi.

Mitä voisin sanoa. Ahaa, kiitos, tämäpä mukava yllätys?

Olen saanut palkinnon. Syöksyn hermostuneena olohuoneesta keittiöön ja sitten takaisin, parvekkeen kautta makuuhuoneeseen ja lopulta alan itkeä.

He ovat erehtyneet. He luulevat minua siksi naiseksi metron ikkunassa, en oikeastaan edes pidä kirjasta, menee kuukausia, mutta minä jään talviaikaan. Tuijotan hajoavaa heijastusta milloin miltäkin pinnalta. Lasista, märästä kadusta, toisten ihmisten eleistä ja lehtien palstoilta. Jos olisin voittanut juoksukilpailun, olisin ollut ensimmäinen maalissa. Olisin ollut nopein ja paras, olisin todennäköisesti harjoitellut eniten.

Nyt olen voittanut, koska palkintoraati päätti niin. Olen lehdessä, koska päätettiin tehdä haastattelu.

Päätettiin tehdä monta haastattelua. Jutuista saattoi lukea julkisuudestani, perheestäni, itkemisestäni, kaikesta paitsi kirjastani. Palkintopäivän jälkeisenä aamuna naamani sanomalehdessä oli valtava. Nojaan kuvassa sammaleen peittämään puuhun. Kuvanottohetkellä pelkäsin tuhoavani jonkin kuolevan lajin edustajan, jota en tunnista. Kirjoitin kotiin päästyäni Googlen hakukenttään: uhanalaiset sammaleet Suomessa.

Hiukset ovat kasvaneet. Olen keskellä muuttoa ja kaikki on hukassa. Vaatteet tärkeää iltaa varten löytyivät roudarinteipillä suljetusta pahvilaatikosta, sillan alla meri on jo aavistuksen jäässä. Astun metrosta yliopiston pysäkillä. Ostan kioskilta purkkaa ja olen Katajanokalla puoli tuntia liian aikaisin.

Tilaan baarin puolelta viinin ja piilotan purkan käytettyyn kasvomaskiin. Suren juhlia, joita ei ole juhlittu. Oli kevät ja kesä, kaikki aika, mutta ei paloa. Hyllyn päällä pölyttyvä veistos ja jonkun kirjailijan huone, joka oli joskus minun. Onpa painava palkinto, vajaa vuosi sitten vitsailtiin.

Finalistiteokset asetellaan valkoiselle pöytäliinalle. Jokainen niistä tuntuu arvokkaalta. Kun päätös on tehty, palkintoraadin puheenjohtaja soittaa voittajalle. Myös minä saan puhua hänen kanssaan. Hetki on tärkeä ja juhlava, tunnen iloa ja ylpeyttä voittajan puolesta, pitkä työ palkitaan.

Yöllä herään uuden asunnon lattialle heitetyltä patjalta kylmään. Muut nukkuvat ja suurin osa tavaroista on vielä vanhalla asunnolla. Kuljen tyhjissä huoneissa ja jään katsomaan ulos ikkunasta. Taloja on enemmän, ne asettuvat pihan ympärille piiriin. Auki revitty synkkä tie on poissa, vuosi on poissa, kokovartalolukko on poissa, voisin tehdä jotain, voisin luoda maailman. Se lähtisi tästä ja jatkuisi tuolla, missä katot loppuvat ja alkaa pimeä.

Nostelen muutamasta tuodusta laatikosta kirjoja hyllyyn. Omani lasken paikalleen sitä avaamatta.

Lämpimät onnittelut uudelle voittajalle! Iloitse tästä päivästä, ole vapaa tästä päivästä.

