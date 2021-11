DikDek-sarjan latteita hahmoja ei maineikas näyttelijäkaartikaan pysty pelastamaan.

Room 104, Schitt`s Creek ja The White Lotus. Useassakin viime vuosien loistavassa komediasarjassa on motelli tai hotelli on näytellyt keskeistä osaa ja kaivanut esiin ihmismielen pimeimmät ja pikkumaisimmat puolet.

Nyt listan jatkeeksi yrittää C Moren kotimainen DikDek – painajainen majatalossa. Ja yritykseksi jää, ainakin kolmen ennakkokatseluun tarjotun jakson perusteella.

Musta tilannekomedia perustuu Juha Vuorisen samannimisen kirjasarjan hahmoihin. Sarjan asetelma tuo vahvasti mieleen komediallisten motellisarjojen kiistattoman kuninkaan, John Cleesen Pitkän Jussin majatalon (1975 ja 1979).

DikDekissä rupsahtaneen majatalon Outolemmen pitäjäksi päätyy pariskunta, stressaantunut yksityisdekkari Tapio Mäkipää (Hannu-Pekka Björkman) ja napakka vaimo Anna (Malla Malmivaara). Henkilökuntaan kuuluu pilkuntarkka portieeri (Jarkko Lahti) ja motellin oma aave (Max Ovaska).

Uusilla motellinomistajilla kaikki menee tietysti pieleen. Asetelmaa lukuun ottamatta yhtäläisyydet brittikomediaan jäävät siihen, esimerkiksi Pitkän Jussin majatalossa loistavasti käytetty fyysinen komedia loistaa poissaolollaan.

Seitsenosaisen sarjan on ohjannut jo vanhanaikaiselta (ja tässä kohtaa myös turhalta) tuntuvan mukamentin muotoon konkari Rike Jokela. Käsikirjoituksesta vastaavat Mike Pohjola ja Paula Korva, joista Pohjola muistetaan muun muassa Konttorin epäonnistuneen Suomi-version pääkäsikirjoittajana.

Majatalon vieraina pistäytyy suomalaisen näyttelijäkerman kaarti Leena Uotilasta Tommi Korpelaan, Martti Suosaloon ja Janne Reinikaiseen.

Pyrkimys absurdiin huumoriin on nähtävissä, mutta hahmojen rakennusaineet eivät kerta kaikkiaan riitä kannattelemaan rakennelmaa. Kun hahmoista on piirretty käsikirjoitukseen vain ääriviivat, ei mikään näyttelijäntaide voi latteudelta pelastaa.

Vitsikkyys jää ilmaan heitettyjen irtovitsien varaan, ja juonta kuljetetaan omituisesti venytetyin turhin episodein, kuten metsästämällä majatalovieraan huoneeseen eksynyttä hämähäkkiä.

DikDek – painajainen majatalossa, C More.