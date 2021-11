Alice Guy-Blaché on elokuvahistorian ensimmäinen naisohjaaja. Teeman elokuvafestivaali esittää neljä hänen lyhytelokuvaansa.

Vuoden 2018 dokumenttielokuva Ensimmäinen nainen: Alice Guy-Blaché nosti vihdoin valokeilaan ensimmäisen naispuolisen elokuvaohjaajan. Teeman elokuvafestivaali uusii dokumentin lauantaina ja esittää ilahduttavasti neljä Alice Guy-Blachén sadoista lyhytelokuvista.

Tänään torstaina nähtävässä mukavan pöhkössä hulluttelukomediassa Takertuva nainen (1906) sisäkkö joutuu postitoimistossa seisomaan kieli pitkällä emäntänsä postimerkkien kostutusalustana.

Perjantaina on vuorossa hupailu Feminismin seuraukset (1906), joka on kauniisti sanottuna aikansa lapsi. Miehet käyttäytyvät ”kuin naiset”, hoitavat lapsia ja pyörittelevät silmiään.

Lauantain nopeakäänteinen minidraama Putoavia lehtiä (1912) perustuu löyhästi O. Henryn novelliin. Se kertoo Trixie-tytöstä, joka uskoo voivansa vaikuttaa siskonsa keuhkotaudin etenemiseen.

Joukon onnistunein ja leimallisimmin naisen näkökulmasta maailmaa katsova on komedia Rouvan mielihalut (1906), jossa kerjäläisen sillikin on lasta odottavalle suuri herkku. Eilen keskiviikkona Teemalla esitetty elokuva on nähtävillä Yle Areenassa.

Takertuva nainen, Teema klo 21.50 ja Yle Areena.