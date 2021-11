Historia levittää verkostonsa kaikkialle, ja joskus se voi lähteä avautumaan pienestäkin vihjeestä, kirjoittaa Samuli Tiikkaja.

Viime keväänä kirjoitin ruotsalaisesta Talot huokuvat historiaa -tv-sarjasta, jossa paneudutaan vanhojen rakennusten historiaan ja niiden kunnostamiseen. Tuolloin Ylen Areena-palvelussa ei ollut nähtävissä sarjan toista tuotantokautta.

Tänä syksynä myös tuo toinen tuotantokausi on esitetty Ylellä ja se on katsottavissa Areenassa joulukuun loppupäiviin asti. Niinpä pääsin pari viikkoa sitten katsomaan sitäkin.

Kauden kuudennessa jaksossa kohteena on Tukholman saaristossa sijaitseva huvila. Se on kesäpaikkana tukholmalaisella perheellä, jonka suku on omistanut sen viime 1930-luvulta. Seinällä on aina ollut kuva nuoresta naisesta kissan kanssa, ja perheen jäsenet ovat miettineet, kuka kuvassa mahtaa olla.

Tämän ottaa selvittääkseen toinen ohjelman juontajista, historioitsija Christopher O’Regan. Hän arvelee, että kuva on otettu vuosien 1890 ja 1910 välillä.

Tähän väliin on syytä laittaa spoilerivaroitus, eli jos haluat katsoa jakson ennen kuin kerron sen sisällöstä tarkemmin, keskeytä lukeminen tähän.

Monien vaiheiden ja onnekkaiden sattumienkin kautta O’Regan saa selville, että kuvan nuori nainen on sukunimeltään Forssling, yksi viidestä sisaruksesta. Hän on siis huvilan nykyisen emännän sukulainen, isoäidin täti.

”Varmaan etunimeltään Tyra”, muistan miettineeni ohjelmaa katsoessani. Mutta mistä nimi oikein tuli mieleen? En itsekään heti tajunnut, mutta niinhän muisti usein toimii.

Vuonna 2014 julkaistiin kirjoittamani elämäkerta säveltäjä Einojuhani Rautavaarasta (1928–2016). Siinä kerron myös Rautavaaran isästä, oopperalaulaja Eino Rautavaarasta, joka oli yksi Suomalaisen oopperan, nykyisen Kansallisoopperan perustajista.

1900-luvun taitteessa Eino Rautavaara kihlautui ruotsalaisen naisen kanssa, mutta tämän suku pakotti purkamaan kihlauksen. Ilmeisesti suomalaisen laulajan uranäkymät eivät vaikuttaneet tarpeeksi varmoilta, siis porvarillisilta. Kihlatun nimi? Tyra Forssling.

Eino Rautavaara avioitui vasta 1920-luvun lopulla ja sai suomalaisen Elsa-vaimonsa kanssa pojan, Einojuhanin, vuonna 1928. Tyra jäi nähtävästi naimattomaksi. Rautavaarojen yhteys Forsslingiin kuitenkin säilyi, ja Einojuhanin molempien vanhempien kuoltua Tyra otti Einojuhanin suojatikseen sotien jälkeen, siinä määrin kuin se eri maissa asuessa on mahdollista. Tyra ja Einojuhani lähettelivät toisilleen kirjeitä ja kortteja. Teini-ikäinen Einojuhani vieraili seitsemänkymppisen Tyran luona Tukholman Linnégatanilla ja tämä hommasi Einojuhanille myös kesätyöpaikan Fånön linnan puutarhaan vuonna 1947. Tyra kuoli seuraavana vuonna noin 74-vuotiaana.

Kun ohjelman loppuminuuteilla Christopher O’Regan ilmoitti valokuvassa olevan nuoren naisen etunimen olevan Tyra, olin hämmästynyt – ja en oikeastaan ollut. Kyselin Rautavaaran leskeltä Siniltä, olisiko mahdollista, että kyseessä on sama henkilö, ja Sini löysi Einojuhanin vanhoista valokuva-albumeista juuri saman kuvan nuoresta naisesta kissansa kera.

Historia levittää verkostonsa kaikkialle, myös Tukholman saariston taloihin. Joskus tuo historia voi lähteä avautumaan pienestäkin vihjeestä. Silloin se voi levitä rakennushistoriasta kulttuurihistoriaan, musiikinhistoriaan ja oikeastaan minne vain, missä muisti- ja arkistojälkiä on tallella.

Tämän kuvan teini-ikäisestä Einojuhani Rautavaarasta otti Tyra Forssling, ilmeisesti Linnégatanin asuntonsa parvekkeella.

