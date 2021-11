Kahdeksan porvoolaisen kulttuuritekijän uusi lehti Porvoon Kipinä on poikkitaiteellinen kirjoitusten ja kuvien aikakausjulkaisu, ja Pontus Purokurun podcast selittää filosofian kiemuroita.

Mastodon on kohta kaksikymmentä vuotta tehnyt metallimusiikkia, jota on vaikea verrata mihinkään muuhun. Sekopäinen proge yhdistyy laavamaisesti vyöryvään metalliin, raastava punk seesteiseen maisemointiin. Musiikkia hallitsee ryöpsähtelevä rumpali Brann Dailor, joka tuntuu ylettävän kaikkialle koko ajan. Tunne on aina ollut aitoa ja neljästä jäsenestä kolme tulkitsee sitä laulamalla, jokainen erilaisella äänellä. Tarttuvuutta on silti tullut levy levyltä mukaan enemmän, ja uusimmalta Hushed and Grim -levyltä löytyy komea slovari Had It All. Levy on täynnä hienoja, keskenään erilaisia biisejä. Se on kuin yhdistelmä tämän hetken kiinnostavimman metallibändin parhaista puolista sen pitkän uran ajalta. 15 biisiä ja puolitoista tuntia sisältää paljon maisemia, joissa riittää löydettävää.

Mastodon: Hushed and Grim

Salatieteitä Suomen Porvoosta

Salatieteitä ja symbolismia Suomen Porvoosta, sanomalehtipaperilla. Kahdeksan porvoolaisen kulttuuritekijän uusi lehti Porvoon Kipinä on poikkitaiteellinen kirjoitusten ja kuvien aikakausjulkaisu. Päätoimittaja Aki Cederberg toivoo pääkirjoituksessa lehdestä tulevan kokoava voima taiteilijoille ja tekijöille, joiden työlle henkisyys ja esoteria ovat merkityksellisiä. Mukana ovat esimerkiksi A.W. Yrjänä, Ike Vil ja Viljami Puustinen. Lehti tarjoaa asiantuntevia ja kiinnostavia kurkistuksia toiselle puolelle, jossa odottavat jatulintarhat, Larin Paraske, suomalaiset 1700-luvun alkemistit Magnus Otto Nordenberg ja August Nordenskjöld sekä Konstantin Tuonihovin taide ja paljon muuta. Lehteä kustantaa Salakirjat-kustantamo ja sen on tarkoitus ilmestyä kolme kertaa vuodessa.

Porvoon Kipinä on ilahduttavan häpeilemätön muistutus siitä, että taiteilijoiden kiinnostus esoteriaan on yhä elävää perinnettä. Salatieteen ja sanataiteen välimatka on joskus vain muutaman merkin mittainen.

Porvoon Kipinä -lehti

Deleuzea puhuttuna

Filosofian lukeminen on joskus pirun raskasta, mutta filosofien ajatukset silti kiinnostavia. Tästä ristiriidasta ponnistaa Pontus Purokurun viime keväänä aloittama podcast Selitä mulle. Purokuru käy läpi ranskalaisfilosofi Gilles Deleuzen (1925-1995) teoksia, ajattelee niitä ja puhuu auki ymmärtämänsä. Juuri näin se pitääkin tehdä.

Michel Foucault sanoi aikanaan, että 1900-luku filosofiassa tullaan mahdollisesti muistamaan deleuzelaisena. Oli hän tosissaan tai ei, Deleuzen vaikutus tuntuu vain kasvavan. Häneen törmää niin taiteilijoiden pohdinnoissa teostensa merkityksistä kuin Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijoiden puheissa. Purokuru tuntee Deleuzensa ja hänen innostuksensa välittyy, mikä on tärkeintä. Teoreettinen selvitystyö on sujuvaa, koska se on juttelua. Purokuru selittää kuin vieruskaverille pöydän äärellä, eikä luennoi. Purokuru onnistuu muistuttamaan siitä että filosofia, jota meidän kulttuurissamme on totuttu ajattelemaan keskenään keskustelevina kirjoina, on ytimeltään sanoiksi puhuttua ajattelua.

Pontus Purokuru: Selitä mulle -podcast