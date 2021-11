Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Palkinnot

Seela Sella on vuoden kulttuuripersoona – Kulttuurigaala järjestettiin Tampereella ensimmäistä kertaa

Vuoden kulttuuriteoksi yleisö äänesti palkintolautakunnan valitsemista ehdokkaista An Evening with Nightwish in a Virtual World -tapahtuman, jossa järjestettiin kaksi peräkkäistä Nightwish-yhtyeen virtuaalikonserttia toukokuussa 2021.

Näyttelijä Seela Sella on esiintynyt aktiivisesti kulttuurin puolestapuhujana korona-aikana.