Vuoden tulokkaana palkittiin Suvi Isotalo, jonka Laulavat tiedekysymykset -levyn sanat pohjautuvat HS:n Lasten tiedekysymyksiin.

Tampereella palkittiin keskiviikko-iltana suomalaisen lastenmusiikin parhaimmistoa. Valtakunnallisen lastenmusiikkipäivän yhteydessä järjestetyssä Jellonagaalassa jaettiin palkintoja sekä nuoremmille lastenmusiikin tekijöille että kokeneemmalle kaartille.

Tapahtuman järjesti Lastenmusiikki ry, joka pyrkii edistämään sekä lastenmusiikin että sen tekijöiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Elämäntyöpalkinnot saivat Eeva-Leena Pokela, Mikko Alatalo, Jussi Raittinen ja Pentti Rasinkangas.

Mikko Alatalo julkaisi ensimmäisen lastenlevynsä 40 vuotta sitten.

Palkituista Mikko Alatalo julkaisi ensimmäisen lastenlevynsä Eläimiä suomalaismetsissä vuonna 1981. Levyllä esiintyi ensi kerran puheterapeutti ja lastenkirjailija Annami Poivaaran 1970-luvulla kehittämä Känkkäränkkä-noita, ja noita on esiintynyt Alatalon ja Harri Rinteen lauluissa myöhemminkin. Tänä vuonna julkaistiin Känkkäräkkä 2.0 eli uusi versio noidan tarinasta.

Raati kiitteli Alataloa siitä, ettei hän kaihda lastenlauluissaan vaikeitakaan aiheita ja puhuu lapsille ymmärrettävästi tunteista ja arkisista ihmetyksen aiheista.

Eeva-Leena Pokelan kanssa kuvassa hänen lapsenlapsensa Lenni Lehtinen, joka opetti Pokelaa soittamaan rumpuja.

Eeva-Leena Pokelaa kiitetään lastenmusiikin suureksi vaikuttajaksi. Lapsitähteytensä jälkeen hän on tehnyt musiikkiohjelmia lapsille Pikku Kakkosessa, laatinut koulun musiikinkirjoja, uudistanut musiikinteorian opetusta muu muassa Virtasesta Vivaldiksi -ohjelmilla ja soittanut kanteleita useilla äänitteillä isänsä Martti Pokelan ja muusikko Matti Kontion kanssa.

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen lehtorina hän on innostanut useita nuoria muusikoita erityisesti lastenmusiikin ja kansanmusiikin pariin. Pokelan innostuksesta ja ohjauksessa syntyneitä lastenmusiikkiyhtyeitä ovat muun muassa Tuttiorkesteri, Lastenmusiikkiorkesteri Ammuu!, Pikku Papun Orkesteri ja Mutaveijarit.

Jussi Raittinen on tehnyt pitkän päivätyön niin suomalaisen rockin kuin lastenmusiikinkin saralla.

Jussi Raittinen tunnetaan parhaiten suomalaisen rockmusiikin pioneerina, mutta hänellä on merkittävä rooli myös lastenmusiikissa. Hän on laulanut lapsille useilla levyillä ja konserteissa ja ollut merkittävä taustavaikuttaja. Raittinen oli perustamassa ja luotsaamassa yli 40 vuotta toiminutta Musiikkia nuorille ry:tä, joka tuki lastenkulttuurin tekijöitä ja paransi lastenkulttuurin asemaa Suomessa.

Pentti Rasinkankaan suosituimpiin lastenlauluihin kuuluvat muun muassa Meidän uusi vauva, Markan possu ja Mennään hiljaa.

Pentti Rasinkangasta kuvataan palkintoperusteluissa lastenmusiikin ikisuosikiksi ja työmyyräksi, joka on yli 40 vuoden ajan kiertänyt Suomea kyläkouluista päiväkoteihin, kaukana parrasvaloista. Hän on esiintynyt niin trubaduurina, pienemmissä kokoonpanoissa kuin Ohilyönti- ja Loiskis-yhtyeissäkin. Keikkoja on ollut parhaimmillaan yli 300 vuodessa. Rasinkangas on myös levyttänyt valtavan määrän monelle rakkaita lastenlauluja.

Vuoden 2021 parhaana lastenlevynä palkittiin Naattiorkesterin Voihan naatti! Valinnan teki Varhaisiän musiikinopettajien yhdistys. Perusteluiden mukaan Naattiorkesterin taitava musisointi tempaisee kaikenikäiset kuulijat mukaansa. Levyn sanoitukset ovat suoraan lapsiperheen kokemusmaailmasta.

Lapsiraati valitsi vuoden lastenlauluksi Juha Mäen säveltämän ja sanoittaman Chihuahuan, joka tuli tuli toiseksi Salon uusien lastenlaulujen sävellyskilpailussa viime kesänä.

Vuoden 2021 tulokkaana palkittiin ensimmäisen levyllisen omaa lastenmusiikkia julkaissut Suvi Isotalo. Isotalon Laulavat tiedekysymykset -levyn sanat pohjautuvat HS:n Lasten tiedekysymyksiin.

Vuoden lastenmusiikintekijänä muistettiin lauluntekijä, kansanmuusikko ja musiikkikasvattaja Tero Pajusta. Lapsille hän on tuttu Lastenmusiikkiorkesteri Ammuun muusikkona sekä useiden Ammuu-laulujen säveltäjänä ja sovittajana.

Vuoden 2021 yhtyeenä palkittiin Herra Heinämäen Lato-orkesteri.

Vuoden lastenmusiikkipääkaupungiksi valittiin Tampere, jolla on vahvat perinteet lastenmusiikin ja lastenkulttuurin saralla. Perusteluiden mukaan Pikku Kakkosen kotikaupungissa on aktiivinen musiikkileikkikoulu- ja musiikkiopistotoiminta, ja lastenkulttuurilla on usein paikkansa myös kaupungin omissa tapahtumissa.