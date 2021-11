Totuus on sarjassa muutenkin kortilla.

Renessanssinero Leonardo da Vincistä (1452–1519) hämärähkön innoituksensa saaneen Leonardo-draamasarjan toisena inspiraation lähteenä lienee ollut romaanifilmatisointi Tyttö ja helmikorvakoru (2003). Se kertoi Jan Vermeerin kuuluisasta maalauksesta ja taidemaalarin suhteesta malliinsa.

Sarjassa Leonardo (Poldark-sarjan Aidan Turner) tykästyy taiteilijaopintojensa aikana malliin nimeltä Caterina da Cremona (Matilda De Angelis), josta tulee hänen muusansa. Tällaisesta ei löydy todisteita. Totta sen sijaan on, että Leonardoa opetti maineikas Verrocchio (Giancarlo Giannini).

Totuus on sarjassa muutenkin kortilla. Liikkeelle lähdetään murhamysteeristä: Caterina on tapettu ja Leonardo pidätetään pääepäiltynä. Kestin katsoa teennäistä sarjaa vain kaksi osaa, mutta ilmeisesti murhatapaus, josta siirrytään takaumiin, kattaa koko sarjan.

Aivan niin kauas faktapohjasta ei kuitenkaan ajauduta kuin avausjakso antaa olettaa. Leonardosta ei ole tehty heteroseksuaalia. Kakkosjaksossa hyödynnetään tositapahtumaa, jossa nuori renessanssinero pidätettiin sodomiasta syytettynä.

Sarjan ovat luoneet Frank Spotnitz, jonka pitkä käsikirjoittajanura ulottuu Salaisista kansioista The Man in the High Castleen, sekä Steve Thompson, jonka meriittilistan vakuuttavin osa on kolmen Uuden Sherlockin jakson käsikirjoittaminen.

Tyttö ja helmikorvakoru oli uskottavaa kuvitelmaa. Spotnitz ja Thompson ovat kehitelleet niin paljon uutta, että reilumpaa olisi ollut keksiä uusi renessanssinero tai hypätä yhtä kauas todellisuudesta kuin Abraham Lincoln: Vampire Hunter (2012).

Leonardo, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena. (K12)