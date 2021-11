Vuonna 1948 syntynyt valokuvaaja kuvasi muun muassa David Bowieta, Lou Reediä, Snoop Doggia ja Lady Gagaa.

Brittiläinen valokuvaaja Mick Rock kuoli torstai-iltana 18. marraskuuta 72-vuotiaana. Michael David Rock oli syntynyt Lontoon Hammersmithissä vuonna 1948, mutta asui pitkään New Yorkissa.

Kuolemasta tiedotettiin Rockin virallisella Twitter-sivulla. Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu.

Rock tuli tunnetuksi ”miehenä, joka kuvasi 70-luvun”, ja hänen tuotantoonsa sisältyy ikonisia valokuvia esimerkiksi David Bowiesta ja Lou Reedistä, kuten myös Blondiesta ja Snoop Doggista.

Kuvattaviin kuuluivat myös muun muassa Misfits, Lady Gaga, the Killers, Alicia Keys, Miley Cyrus, the Yeah Yeah Yeahs, Queens of the Stone Age, Daft Punk, Black Keys, Hall & Oates ja MGMT.

1970-luvulla Rock kuvasi valtavasti levynkansia, ja yhteensä Rockin ottamia kuvia on yli sadan albumin kannessa. Hänen kättensä jälkiä ovat muun muassa Syd Barrettin The Madcap Laughs (1970), Lou Reedin Transformer (1972), Iggy and the Stoogesin Raw Power (1973) sekä Queenin Queen II (1974), jossa Freddie Mercury poseeraa kuin Marlene Dietrich.

1970-luvun alkupuolella Rock oli David Bowien virallinen valokuvaaja ja kuvasi Bowielle myös musiikkivideoita kappaleisiin Life on Mars?, John, I’m Only Dancing, Jean Genie ja Space Oddity.

Mick Rock opiskeli kieliä Cambridgen yliopistossa, ja kiinnostui erityisesti 1800-luvun romantiikan ajan runoudesta. Valokuvauksesta hän innostui käydessään rock-keikoilla.

Rock julkaisi valokuvistaan useita kirjoja, kuten yhdessä Bowien kanssa kootun The Rise of David Bowie 1972–1973 -teoksen, joka julkaistiin 2015 vain muutamaa kuukautta ennen Bowien kuolemaa. Mick Rockin laajoja näyttelyitä oli vuosien varrella esillä muun muassa Tokiossa, Manchesterissä, Buenos Airesissa ja Berliinissä.

Vuonna 2017 brittiläinen Barnaby Clay ohjasi Rockista pitkän dokumenttielokuvan Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock.

Twitterissä julkaistussa tiedotteessa kiinnitetään huomiota siihen, että Rock ei ollut vain yhden vuosikymmenen kuvaaja: ”He, joilla oli ilo tuntea Mick tietävät, että hän oli aina niin paljon enemmän kuin ’mies joka kuvasi 70-luvun’. Hän oli valokuvallinen runoilija – todellinen luonnonvoima, joka vietti päivänsä tekemällä juuri sitä mitä hän rakasti, aina omalla ihastuttavan törkeällä tyylillään.”

”Mickin tunteminen oli hänen rakastamistaan. Hän oli myyttinen olento; sellainen, jonka kaltaista emme saa enää koskaan kokea.”