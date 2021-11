Teatterit ja konserttisalit eivät Suomessa juurikaan edellytä koronapassin näyttämistä, mutta poikkeuksiakin löytyy. HS selvitti, kuinka koronapassia tällä hetkellä käytetään kulttuuritilaisuuksissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella torstaina 25. marraskuuta voimaan tulevat tiukentuneet kokoontumisrajoitukset koskevat esimerkiksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia ja tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa. Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 24. joulukuuta saakka.

Rajoitusten vaihtoehtona tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

HS:n tekemän soittokierroksen perusteella pääkaupunkiseudun kulttuurilaitoksissa ei tällä hetkellä edellytetä koronapassia.

Turussa, jossa Varsinais-Suomen avi kiristi rajoituksia 16. marraskuuta alkaen, ovat esimerkiksi Åbo Svenska Teater ja Turun kaupunginteatteri ottaneet koronapassin käyttöön.

Tampereen Työväen Teatteri on aloittanut koronapassin vaatimisen katsojilta, vaikka Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto vasta harkitsee sisätiloja koskevien kokoontumisrajoitusten määräämistä Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueelle.

TTT ilmoitti torstaina 18. marraskuuta ottavansa koronapassin käyttöön 19. marraskuuta alkaen.

Miksi, teatterinjohtaja Otso Kautto?

”Tilanne on sikäli ristiriitainen, että salin täyttäminen olisi sallittua, mutta kun meillä on myös ravintolatoimintaa, oli koronapassi ainoa tapa ratkaista asia.”

Esimerkiksi kaikkia ennakkoon tarjoilua varanneita katsojia ei saataisi mahtumaan ravintolarajoitusten puitteissa, Kautto selventää.

”Tämä oli ainoa selkeän tuntuinen ratkaisu, koska muuten olisimme joutuneet jotenkin nauhoilla rajaamaan, että kahvia ja alkoholia vain passilla.”

Kautto sanoo, että olisi pitänyt järkevimpänä, ettei teatterin kaltaisessa matalan riskin tilaisuudessa olisi tarvinnut noudattaa ravintolarajoituksia.

Katsojilta on tullut passin käyttöönotosta voittopuolisesti hyvää palautetta. ”Erittäinkin aggressiivisia lähestymisiä” on ollut, mutta hyvin pieni määrä, Kautto sanoo.

Minkäänlaista peruutusvyöryä ei Kauton mukaan myöskään ole tullut, ja varausten tekeminen on jatkunut normaalisti.

Koska suurelle näyttämölle mahtuvan 800 katsojan passien tarkistus ei käy käden käänteessä, toivotaan ihmisten saapuvan etukenoisesti paikan päälle.

Punk on yksi Tampereen työväen teatterin tämän kauden uutuusnäytelmistä. Kuvassa etualalla Eriikka Väliahde, Heidi Kiviharju ja Minerva Kautto sekä taustalla Jari Leppänen, Juha Junttu ja Hiski Grönstrand.

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho kertoo, että koronapassin käyttöönottoon on valmistauduttu talon sisällä, ja teatterilla ollaan valmiita toimimaan lyhyellä varoitusajalla. Kansallisteatterissa odotetaan rajoituksiin liittyviä viranomaislinjauksia.

Myllyaho ei usko, että passien tarkastus hankaloittaisi juurikaan näytösten järjestämistä.

”Olemme saaneet kiitosta maskivaatimuksesta, joka meillä on, mutta kysymykset turvallisuudesta ovat taas nousseet. Katsojilta tulee suuri toive, että koronapassi otettaisiin käyttöön.”

Yleisöä Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä Bolla-näytelmän jälkeen lokakuussa 2021.

Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg kertoo, että kaupunginorkesterin konserteissa on valmiudet ottaa koronapassi nopeasti käyttöön sitten, kun määräykset sitä edellyttävät.

”Toimimme kaupungin linjan mukaisesti, ja tällä hetkellä rajoitukset eivät koske meidän konserttejamme.”

Helsingin kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman on samoilla linjoilla.

”Ymmärryksemme mukaan meillä ei ole mahdollisuutta ottaa passia käyttöön. Toimintaamme ei ole rajoitettu, joten emme voi velvoittaa ihmisiä näyttämään koronapassia.”

Tämä on tilanne nyt, ja muutokset ovat mahdollisia, Arffman korostaa. Jos aluehallintovirasto ohjeistaa toisin, on Kaupunginteatterilla Arffmanin mukaan täysi valmius ottaa passi käyttöön.

Suomen kansallisoopperaan ja -balettiin ei vaadita koronapassia.

Pääjohtaja Gita Kadambi kertoo, että avin ohjeistuksen mukaisesti kaikille katsojille on numeroidut istumapaikat, kasvomaskien käyttöä edellytetään ja saliin kulkeminen ja sieltä poistuminen on ohjattua.

Tavastialla on otettu koronapassi käyttöön jo lokakuun puolivälissä, koska keikkapaikkaa koskevat myös ravintolarajoitukset.

Tavastian toimitusjohtaja Mikko Merimaan mukaan palaute on ollut hyvää: ”Suurin osa ihmisistä on rokotettuja ja he ovat pitäneet Tavastiaa koronapassin takia turvallisena ympäristönä.”

Jonotus on hieman hidastunut koronapassitarkistusten takia, joten asiakkailta vaaditaan kärsivällisyyttä. Merimaa toivoo, että koronapassi otetaan laajasti käyttöön keikkapaikoilla ja ravintoloissa.

Yleisömäärät ovat Merimaan mukaan palautumassa pikkuhiljaa normaaliin.

Niin kutsutun Kallion diskokompleksin eli Kaikun, Post Barin ja Kuudennen Linjan sekä Vallilan Ääniwallin yökerhoyrittäjä Tim Uskali ei ole ehtinyt vielä arvioimaan uusien linjausten vaikutuksia koronapassikäytäntöihin.

Yhteislaulua koskevat rajoitteet eivät koske kuoroesiintymisiä, vaan ne lasketaan konserteiksi. Näin kertoo Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton (Sulasol ry) toiminnanjohtaja Sanna Katajavuori. Musiikkitalolla järjestetään Sulasolin ja Yle Radio 1:n kanssa joulun yhteislaulukonsertteja 29. marraskuuta, ja niissä noudatetaan avin määräyksiä, eli osallistujilta pyydetään koronapassia.

Kuorojen esiintymiset lasketaan konserteiksi, joten kuoroja rajoitukset eivät koske. Kuvassa Sabrina ja saarten tyttäret -kuoro.

Helsingin seurakunnat järjestävät Kauneimmat joululaulut -yhteislaulukonsertteja siten, että osa tilaisuuksista on koronapassillisia ja osaan otetaan vain puolet tilan maksimikapasiteetista.

Seurakuntien viestinnästä kerrotaan, että parhaillaan selvitetään mahdollisuuksia järjestää yhteislaulukonsertteja myös ulkotiloissa.

