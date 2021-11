Teheran, rakkauden kaupunki heijastelee iranilaisia asenteita romantiikan etsimiseen.

Draama

Teheran, rakkauden kaupunki ★★★

Tehran shahr-e eshgh, Iran 2018

Ohjaaja Ali Jaberansari on huomauttanut, että persialaisessa runoudessa rakkauden kaipuu on yleisempi teema kuin onnellinen rakkaus. Kuuluisa 1200-luvun runoilija Rumi vietti kuulemma rakkaansa kanssa 40 päivää ja loppuelämänsä runoili ikävästään.

Sen perinteen Jaberansari on tarjonnut kaikupohjaksi tragikomedialleen Teheran, rakkauden kaupunki. Se kertoo kolmesta ihmisestä, jotka etsivät sitä oikeaa suurkaupungissa. Jokainen heistä tavoittelee onnea myös yrittämällä esiintyä toisenlaisena kuin todellisuudessa on.

Kehonrakentaja Hesam (Amir Hessam Bakhtiari) työskentelee kunto-ohjaajana ja valmentajana. Hän hakee roolia elokuvasta ja esittäytyy jostain syystä Farhadiksi.

Kauneusklinikan vastaanottovirkailijan Minan (Forough Ghajabagli) pitäisi laihduttaa, mutta hän syö vähän väliä jäätelöä. Mina tekee treffejä väärillä seksikkäillä kuvilla ja katselee sitten syrjästä, kun komistukset odottavat toisen näköistä naista.

Hautajaisten itkuvirsien laulaja Vahid (Mehdi Saki) yrittää siirtyä iloisten häärallien esittäjäksi, kun morsian jättää synkän sulhon.

Jaberansari on luonut mainioita henkilöhahmoja, joissa on kiinnostavia ristiriitoja. Mutta hän ei saa hahmoista kaikkea irti. On hyvä, ettei Jaberansari tee farssia, mutta huumori jää turhankin vaisuksi. Elokuva etenee vähän jähmeästi.

Se on silti tervetullut, koska iranilaiset elokuvat ovat liki kadonneet länsimaista. Lähi-idän elokuvan entisen suurvallan islamilainen hallinto ilmeisesti sulki rahahanat sen jälkeen, kun se tukahdutti väkivalloin Vihreäksi liikkeeksi kutsutut protestit kymmenisen vuotta sitten.

Eikä Jaberansarikaan (s. 1981) ponnista pelkästään kotimaastaan. Hän muutti maasta perheensä mukana teini-ikäisenä, mutta palasi opiskelemaan maan kuuluisimman ohjaajan Abbas Kiarostamin elokuvatyöpajaan. Jaberansari jatkoi elokuvaopintojaan Lontoossa.

Lontooseen Jaberansari perusti myös tuotantoyhtiönsä. Teheran, rakkauden kaupunki sai osan rahoituksesta Britanniasta ja Hollannista, mutta se kuvattiin Teheranissa ja kuvausryhmä oli iranilainen.

Vaikka romantiikan nälkä on universaalia, Teheran, rakkauden kaupunki heijastelee iranilaisia asenteita. Selkeimmin se näkyy Hesamissa, jonka seksuaalisesta suuntautumisesta ei elokuvassa sovi puhua, hädin tuskin edes vihjata.

Missään vaiheessa ei sanota suoraan, että Hesam on kiinnostunut miehistä. Vasta symmetrian kautta, vertaamalla muihin tarinoihin käy ilmeiseksi, että hän haluaisi enemmän kuin valmennussuhteen uuden suojattinsa kanssa.

