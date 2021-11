Uusi, väsynyt spin off -sarja Kova laki: Järjestäytynyt rikollisuus jatkaa mutkan kautta Erikoisyksiköstä.

Elliot Stabler (Christopher Meloni) palaa New Yorkiin.

Legendaarinen Kova laki -sarja on haudattu aikoja sitten, mutta sen spin off Kova laki: Erikoisyksikkö on jatkanut eloaan tähän päivään saakka, vaikka harva sitä edes enää tietää. Näitä myöhäiskausia esitetään meillä TV5-kanavalla.

Nyt alkaa kokonaan uusi spin off -sarja Kova laki: Järjestäytynyt rikollisuus, ja voi vain kysyä miksi.

Sarja poikii Erikoisyksiköstä, ja sen päähenkilöksi nousee Christopher Melonin näyttelemä Elliot Stabler. Pitkässä pilottijaksossa paljastuu, että Stabler on asunut vuosia Roomassa vaimonsa ja lapsikatraansa kanssa. Perhe tulee käymään New Yorkissa, ja heti tapahtuu hirveä tragedia.

Tämän seurauksena Stabler kohtaa entisen työparinsa Olivia Bensonin, mutta näyttelijä Mariska Hargitay nähdään uudessa sarjassa lähinnä Stablerin henkisenä tukena. Ice-T käy kääntymässä pilottijaksossa.

Stabler päätyy töihin uuteen yksikköön, joka tutkii järjestäytynyttä rikollisuutta ja ensin sen tiettyä mafia-haaraa. Dylan McDermott näyttelee isoa pahista, ja Stablerin pomo on nimeltään Bell (Danielle Moné Truitt). Toinenkin kausi on tulossa, joten tämä riemu ei pääty heti.

Uusi sarja saattaa tuottaa jotain iloa niille, jotka ovat jääneet pahasti kaipaamaan tunnaria ja niitä tadam-väliääniä, mutta muuten sitä katsoessa tuntee vain itsensäkin vanhaksi.

Enkä viittaa nyt niinkään näyttelijöihin vaan itse konseptiin. Sitä paitsi ketä ylipäätään kiinnostaa New Yorkin järjestäytynyt rikollisuus?

Kova laki: Järjestäytynyt rikollisuus, C More.