Amazonin Jeff Bezos halusi oman Game of Thronesinsa: syntyi miljoonia maksanut lattea fantasia­spektaakkeli, jossa nähdään myös Peter Franzén

Jokainen Ajan pyörä -fantasiasarjan jakso on maksanut yli kahdeksan miljoonaa. Tuloksena on saatu näyttävä, mutta varovaisesti alkava päämäärätön nuorisoseikkailu.

Game of Thrones muutti televisiota. Aiemmin fantasiaa ei ollut kannattanut tehdä sinne isolla budjetilla, mutta sarja sai kotikatsomot intoilemaan lohikäärmeistä ja miekkataistoista.

Moni suoratoistopalvelu haluaisi toistaa ilmiön.

Amazonin miljardööriomistajan Jeff Bezosin kerrotaan sanoneen, että hän ”haluaa oman Game of Thronesinsa”. Syntyi fantasiasarja Ajan pyörä, jossa budjetti ei ole ollut esteenä.

Ajan pyörän kahdeksanosaisen aloituskauden jokainen jakso maksaa yhtä paljon kuin kalleimmat suomalaiselokuvat, yli kahdeksan miljoonaa euroa tunnin jaksolta.

Rahalla on saatu tuhansia ekstroja ja rakennettu jättistudio Prahaan, jossa moni tekijöistä on varautunut asumaan vuositolkulla.

Suunnitelmissa on kahdeksan kautta. Toista tuotetaan jo. Tekijät saavat silti elää epävarmuudessa siitä, kuinka kauan kallista satsausta oikeasti jatketaan.

Sarjassa Pimeän valtias on heräämässä, joten maailma kaipaa pelastajia. Brittinäyttelijä Rosamund Pike tekee pääroolin mystisenä Moirainena, joka astelee Kaksvirran kylään etsimään valittuja yksilöitä.

Hänen johdollaan neljän nuoren joukko pyrkii kohti turvallisia seutuja pahan voimat kannoillaan. Joku nuorista on tuleva ”uudelleensyntynyt Lohikäärme”, jonka on määrä joko pelastaa tai tuhota ihmisyys.

Moiraine on kuin Sormusten herran Gandalf, joka pystyy hoitamaan jokaisen tilanteen heiluttamalla käsillään sinisenä hohkaavaa taikaa.

Amanda Pike näyttelee Moirainea, joka pystyy taioillaan ratkaisemaan lähes joka tilanteen.

Sanat ovat tärkeitä, Moiraine sanoo. Ne ovat myös latteita. Voimahahmo opettaa nuorille esimerkiksi, että ”unilla on voimaa” ja ”tuuli kuuntelee sinua”.

Muutenkin sarja on täynnä totisesti lausuttuja repliikkejä elämän syklisyydestä eli Ajan pyörän pyörimisestä. Kuvissa lapset lähettelevät kynttiläveneitä ja henkistynyt musiikki soi.

Game of Thrones aloitti väkevästi vuonna 2011. Katsojaa hätkähdytettiin pilkotuilla ruumiilla ja useilla riettailla seksikohtauksilla.

Ajan pyörä alkaa paljon maltillisemmin. Aloituksessa kamppaillaan verisesti veitsin ja talikoin, mutta raakuuksilla ei mässäillä.

Kiljuvat trollokit ovat sarjan örkkejä, joita pitää lahdata tasaisin välein. Sian, suden ja vuohen muotoja sekoittavien petojen pelottavuutta syö se, että ne irvistelevät sankareille jatkuvasti.

Maailma on kyynisyydestä vapaa. Silloin tällöin ihmishahmot yltyvät kansanlauluihin, jotka eivät tuo niin ylvästä tunnelmaa kuin kuuntelijoiden kasvoilta alleviivataan. Sama toistuu pitkään lausutuissa tarinoissa.

Katsojia ei yritetä houkutella paljailla rinnoilla ja seksillä.

Huolellinen tuotanto näkyy useiden tšekkiläisten yritysten rakentamissa lavasteissa, esimerkiksi toisen jakson autiokaupunki Shadar Logothin koristeellisissa yksityiskohdissa.

Sarja perustuu yhdysvaltalaiskirjailija Robert Jordanin (1948–2007) samannimiseen fantasiakirjasarjaan. Kirjoja on pohjaksi 15, joista on suomennettu 11. Ensimmäisellä kaudella käydään läpi kolme kirjaa.

Tolkienilta paljon lainanneessa fantasiassa on otettu askel nykykirjallisuuteen, joten naisiakin näkyy merkittävinä hahmoina.

Rafe Judkins sai sarjan vetäjän homman, koska osasi kertoa kiintyneensä kirjasarjaan jo nuorena. Hän on hankkinut kokemusta tuottajana ja kirjoittajana toiminnallisissa sarjoissa, kuten S.H.I.E.L.D.-agentit, Hemlock Grove ja Chuck.

Judkins on halunnut syventää naishahmoja entisestään ja korostaa ihmisten monimuotoisuutta.

Tarinamaailmassa sukupuolten välille luodaan jännitteitä tekemällä heistä pohjimmiltaan eri lajia, joilla on mahdollisuudet eri kykyihin.

Aes Sedain erityisnaiset, kuten Moiraine, ovat pitämässä järjestystä. Mahti-voima muuttuu miesten käsissä likaiseksi.

Hahmoja kirjoissa on 2 782, mutta katsojaa houkutellaan maailmaan yksinkertaistetuilla kuvioilla. Alkujaksoissa huomio pysyy nuorten joukossa.

Oscar-ehdokas Pikea lukuun ottamatta rooleihin on otettu tarpeeksi tuntemattomia näyttelijöitä, jotka voisivat vuosien aikana kasvaa hahmojen mukana. Kokemattomuus loistaa nuorista näyttelijöistä.

Suomalainen Peter Franzén pääsee esittelemään muikeaa hymyään kolmososassa, mutta Stepin-vartijan repliikkejä saa odottaa aina nelos- ja vitosjaksoihin asti.

Josha Stradowskin ja Barney Harrisin esittämät kyläläisnuoret lähtevät matkalle läpi metsien ja vuorten.

Yleisö sarjalle pitäisi olla valmiina. Ajan pyörä -kirjoja on maailmanlaajuisesti myyty yli 90 miljoonaa kappaletta, ja niitä on laajennettu videopeliin, roolipeliin ja soundtrack-albumiin. Tekeillä on myös elokuva, joka käsittelee aikaa ennen sarjan tapahtumia.

Kirjojen fanit varmasti arvostavat suurtuotantoa. Sarjalla on kuitenkin tekemistä, jos se haluaa saada järkytyksiä himoitsevat massat arvuuttelemaan hahmojen tulevaisuutta Game of Thronesin tapaan.

Nuoriso patikoi ja juoksee vaihtelevia uhkia karkuun, mutta päämäärän merkitys on hämärä hahmoillekin.

Kolmen jakson perusteella sarjasta jää varovainen tuntu. Kutomista kuvaava alkutunnuskin soi paljon vaatimattomammin kuin suureellisilla kilpailijoilla.

Ajan pyörä, Amazon Prime Video.