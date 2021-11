Kyseessä on jo toinen suuren luokan Scorsese-elokuva, jonka rahoittaa Apple.

The Grateful Dead -yhtyeen Jerry Garcia keikalla Kaliforniassa vuonna 1991.

Elokuvaohjaaja Martin Scorsese tekee elokuvaa The Greatful Dead -yhtyeestä. Näyttelijä Jonah Hill on valittu esittämään bändin keulahahmoa Jerry Garciaa.

Asiasta uutisoivat esimerkiksi Variety ja Deadline.

Yhdysvaltalainen The Grateful Dead on yksi psykedeelisen rockin tunnetuimpia yhtyeitä. Se perustettiin San Franciscossa vuonna 1965, ja siitä tuli vastakulttuurin ja hippiajan keskeinen symboli. Garcian rinnalla The Grateful Deadissa soittivat Bob Weir, Ron McKernan, Phil Lesh ja Bill Kreutzmann.

Bändi hajosi Jerry Garcian kuoleman myötä vuonna 1995, mutta sen musiikin suosio on säilynyt näihin päiviin asti.

Jonah Hill Berliinin elokuvajuhlilla vuonna 2019.

Jonah Hill näytteli myös Scorsesen elokuvassa The Wolf of Wall Street (2013).

Hill ja Scorsese kuuluvat The Grateful Dead -elokuvan tuottajiin, samoin bändin jäsenet sekä Jerry Garcian tytär Trixie Garcia.

Käsikirjoitustiimissä ovat mukana muun muassa kiitetyn American Crime Story: The People vs. OJ -sarjan luojat Scott Alexander ja Larry Karaszewski.

The Grateful Dead -elokuvan nimeä ei ole vielä julkistettu. Sen julkaisee Apple, joka on viime vuosina pyrkinyt vahvistamaan rooliaan suoratoistopalveluiden keskinäisessä kilpailussa rahoittamalla myös isoja elokuvatuotantoja.

Apple rahoittaa myös Scorsesen jälkituotannossa olevan rikosdraaman Killers of the Flower Moon, jonka pääosissa nähdään Leonardo DiCaprio ja Jesse Plemons.