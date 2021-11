Claptonin soittimesta maksettu summa jäi silti kauaksi viime vuonna kaupatun Kurt Cobainin kitaran ennätyshinnasta.

Icons & Idols: Rock 'N' Roll -huutokaupassa myyty Claptonin kitara on vuodelta 1968.

Blueslegenda Eric Claptonin vanha akustinen kitara myytiin New Yorkissa järjestetyssä rock-muistoesineiden huutokaupassa reippaaseen hintaan. Huutokaupan järjestäneen Julien’s Auctionin mukaan kitarasta pulitettiin 625 000 dollaria (noin 554 000 euroa).

Kitara on 1968 valmistettu Martinin D-45-malli, jota Clapton soitti Derek and the Dominos -yhtyeensä debyyttikeikalla vuonna 1970.

Etukäteen Julien’s Auction oli arvioinut, että Claptonin kitarasta maksettaisiin 300 000 – 500 000 dollaria.

Vaikka hinta nousi odotettua suuremmaksi, se jäi silti kauaksi viime vuoden vastaavassa tilaisuudessa myydyn Kurt Cobainin soittimen ennätyshinnasta. Nirvana-yhtyeen keulakuvan vuoden 1993 MTV Unplugged -taltioinnissa käyttämä Martin D-18E -mallinen kitara huudettiin tuolloin runsaalla kuudella miljoonalla dollarilla (noin 5,4 miljoonaa euroa).

Tämän vuoden Icons & Idols: Rock 'N' Roll -huutokaupassa maksettiin isoja summia myös U2-kitaristi The Edgen Gibson Explorerista ja Pink Floydin David Gilmourin Fender Stratocasterista. Ensiksi mainittu myytiin 437 500 dollarilla ja jälkimmäinen 200 000 dollarilla.