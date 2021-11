Dua Lipan Future Nostalgia -kiertue alkaa helmikuussa Yhdysvalloista. Euroopan-kiertueensa tähti aloittaa huhtikuun puolivälissä Manchesteristä.

Megaluokan hittipoptähti, laulaja-lauluntekijä Dua Lipa esiintyy Hartwall-areenalla ensi kesäkuun 23. päivä.

Konsertti on osa tähden Future Nostalgia -kiertuetta, joka käynnistyy Yhdysvalloista helmikuussa. Euroopassa se kiertää huhtikuun puolivälistä alkaen. Suomeen kiertue tulee Liettuasta, ja Helsingin jälkeen se jatkaa Oslon kautta Tukholmaan.

Kiertue on nimetty keväällä 2020 ilmestyneen Future Nostalgia -diskolevyn mukaan. Suomessa levy on striimannut tuplaplatinaa, samoin kun levyltä julkaistu Don’t Start Now -single.

HS:n musiikkikriitikko Oskari Onninen antoi arvostelussaan levylle kolme tähteä ja kuvasi sitä muun muassa näin: ”--kovatempoinen diskolevy, jonka esikuvia voi ripotella aikajanalle Gloria Gaynorista Kylie Minogueen ja Madonnasta Lady Gagaan ja miksei myös Giorgio Moroderista Justiceen. Se on valtavan raikasta verrattuna viime vuosien jenkkipoppiin.--”

Dua Lipa syntyi 1995 Lontoossa, Kosovon Pristinasta muuttaneeseen keskiluokkaiseen perheeseen. Hänen musiikkiuransa alkoi jo teini-iässä YouTubeen tehdyistä cover-biiseistä. Lipan esikoisalbumi Dua Lipa ilmestyi vuonna 2017.

Lipa on kolminkertainen Grammy-voittaja. Musiikkiuran lisäksi tähden kuvataan olevan muun muassa monipuolinen kulttuurinen suunnannäyttäjä ja vaikuttaja sekä muotisuunnittelija.

Suomessa Dua Lipan lämmittelijänä nähdään ruotsalainen laulaja-lauluntekijä Tove Lo. Konsertin lipunmyynti alkaa perjantaina 26. marraskuuta kello 11.

Edellisen kerran Dua Lipa esiintyi Suomessa kesän 2018 Ruisrockissa.