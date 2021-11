Katsomme kaikki palautteet läpi ja vastaamme niihin henkilökohtaisesti, konserttijärjestäjä lupaa.

Joukko pettyneitä katsojia vaatii rahoja takaisin Hans Zimmer- ja Lord of the Rings and the Hobbit -konserteista. Koronapandemian takia jo muutamaan kerran siirretyt konsertit järjestettiin Helsingissä, Tampereella ja Turussa viime viikon lopulla.

Konserttikokonaisuuksien esiintyjäkaartin muutoksesta ilmoitettiin vajaa viikko ennen konsertteja.

Lavalla piti olla tunnetun yhdysvaltalaisen The Hollywood Symphonic Orchestran, mutta tilalla nähtiin Shiren sinfoniaorkesteri ja -kuoro yhteistyössä romanialaisen The Sibiu State -sinfoniaorkesterin kanssa.

Esiintymässä piti myös olla Sormusten herra -elokuvista tuttu näyttelijä Billy Boyd, joka esitti elokuvissa keskeistä roolia, Pippin-hobittia. Hänet oli korvattu elokuvissa örkkihahmoa ja kääpiötä näytelleellä Jed Brophylla sekä kirjailija J.R.R. Tolkienin lapsenlapsenlapsella Royd Tolkienilla.

Konserttisarjan Suomeen tuonut RH Entertainment maksoi ohjelmasarjasta ”satoja tuhansia euroja” saksalaiselle Star Entertainmentille.

RH Entertainmentin toimitusjohtaja Riki Huhtala kertoo, että kun negatiivista palautetta Helsingin keikoista alkoi tulla, orkesterille järjestettiin Helsingissä harjoittelutila ja ohjelmistoa laajennettiin.

”Helsingin keikkojen jälkeen mietittiin jossain kohtaa, että voiko keikkoja jatkaa, mutta ohjelmistoa pystyttiin onneksi laajentamaan”, Huhtala kertoo.

”Kaikki kivet siinä käännettiin. Tilanne oli todella hankala meille”, hän lisää.

Osa alkoi vaatia lippurahoja takaisin jo, kun tieto esiintyjien vaihtumisesta tuli. Huhtalan mukaan käyttämättömistä lipuista hyvitetään rahat takaisin. Muihin reklamaatioihin vastataan mahdollisilla hyvityksillä tapauskohtaisesti, Huhtala sanoo.

”Katsomme kaikki palautteet läpi ja vastaamme niihin henkilökohtaisesti. Ihan kaikille emme ole pystyneet heti vastaamaan, sillä asiakaspalvelu on tällä hetkellä ruuhkautunut.”

Facebookiin on perustettu ryhmä ”The Lord of the Rings / Hans Zimmer / RH Entertainment -reklamaatio”, jossa on tämän jutun kirjoittamisen hetkellä noin 750 ihmistä. Konsertteja kritisoidaan ryhmässä kovin sanoin ja ihmisiä kehotetaan valittamaan asiasta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Huhtalan mukaan konserteista on tullut myös hyvää palautetta ja negatiivinen on keskittynyt enemmän Helsingin konsertteihin. ”Helsingin jäähallin olosuhteet aiheuttivat lisäpainetta negatiiviseen palautteeseen”, Huhtala sanoo.

”Olemme tosi pahoillamme yhtiönä. Tämä on meille imagollisesti erittäin huono asia, ja koetamme hoitaa jälkipyykin niin hyvin kuin mahdollista. Olemme myös Saksaan yhteydessä, eikä tämä jää tähän”, Huhtala sanoo.

Hän kuvailee, että Star Entertainment, jolta konsertit tilattiin, ilmoitti kaikista muutoksista viime tipassa. ”Ei siinä paljoa muita mahdollisuuksia ollut kuin vetää keikat läpi ja laajentaa ohjelmistoa Helsingin keikkojen jälkeen”, Huhtala sanoo.

Samalta saksalaiselta ohjelmayhtiöltä on tulossa Suomeen lisää Hans Zimmer -konsertteja ensi vuonna.

Syys-lokakuussa Zimmerin elokuvamusiikkia aiotaan esittää Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Esiintyjänä on tuolloin The State Academic Symphony Orchestra of the Republic of Belarus -sinfoniaorkesteri kuoroineen. Orkesterin johtajaksi on kerrottu Juri Karavajev.

Valkovenäläisen orkesterin kiertuetta järjestää Suomessa Loud’n Live Promotions. Yhtiön sivuston mukaan ”kaksituntisen konsertin liki sata esiintyjää muuttavat konserttisalin Tolkienin kirjoista tutuksi salaperäiseksi Keski-Maaksi”.

Kiertue on siirtynyt tältä vuodelta eteenpäin pandemian vuoksi.

Pääpromoottori Kalle Keskinen Loud’n Live -yhtiöstä viestittää Helsingin Sanomille, että he pitävät tarkkaa lukua siitä, että saksalainen Star Entertainment toimittaa mitä on luvannut. ”Tulemme pitämään siitä kiinni, että konsertit ovat luvatun mukaisia”, Keskinen kirjoittaa viestissään.

Keskinen korostaa, että heidän järjestämänsä Zimmer-konsertit ovat vasta ensi syksynä. ”Kerkeämme käydä muissa maissa tutustumassa, että tulevat keikat ovat sitä mistä on sovittu”, Keskinen kirjoittaa.