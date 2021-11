Haastattelu käynnistyy muistamattomuudella. Elokuvaohjaaja John Landis ei tiedä käyneensä aiemmin Suomessa.

”Koska muka?” Landis utelee puhelimessa kotoaan Los Angelesista.

Vuonna 1991. ”Missä?” Espoon elokuvajuhlilla. ”Sen on täytynyt olla jokin vaimoni Deborahin työmatka, hän on professori?” Ei. ”Oletko varma?” Juu.

”Onpa noloa”, Landis parahtaa.

Jos amerikkalainen ei muista maailmanmatkojaan, niin nuori polvi ei vastaavasti välttämättä muista John Landisin mainetekoja. Landis oli 1970- ja 1980-luvuilla amerikkalaisen elokuvan hitintekijä ja komedian uudistaja, jonka ohjauksia ovat muun muassa remellyskomediat Delta-jengi ja Blues Brothers.

Dan Aykroyd (vas.), John Belushi ja John Landis kuvaamassa musiikkielokuva Blues Brothersia.

Myös kaikkien aikojen musiikkivideoihin laskettu Michael Jacksonin Thriller on Landisin ohjaama. Videolla Jackson esiintyi ikonisessa punaisessa nahkatakissa, joka on Landisin puolison Deborahin tekemä samoin kuin toisen kuuluisan viihdehahmon, Indiana Jonesin, takki.

”Niiden kahden takin avulla meistä olisi tullut rikkaita – jos vaimoni olisi ollut vaateteollisuuden palveluksessa”, Landis sanaili Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 1991.

Keskiviikkona Landis saapuu Helsinkiin uudemman kerran, tällä kertaa päävieraaksi Night Visions -festivaalille. Tapahtumassa 71-vuotias ohjaaja esittelee vanhoja elokuviaan.

Landis ei halua nimetä yhtä suosikkiaan omista elokuvistaan vaan aloittaa polveilevan meriselityksen siitä, miten elokuvan teko on alkemiaa, siis kullan taikomista tyhjästä, ja miten entisaikojen Hollywoodia ei enää ole.

”Elokuvanteossa on paljon juttuja, joihin et voi vaikuttaa, sää ja näyttelijät vaikkapa”, Landis muistuttaa. Landis on ollut mukana noin sadassa elokuvatuotannossa erilaisissa työtehtävissä ohjaajasta stunttiin, käsikirjoittajasta apulaisohjaajaan. Kaikki ei ole aina mennyt putkeen.

”Olen tehnyt kaikkia muita elokuvatöitä paitsi laittanut hiuksia”, Landis korostaa ja alkaa lopulta listata mielitöitään.

”Omista elokuvistani Ihmissusi Lontoossa oli kokemuksena upea. Siitä myös tuli lähes sitä, mitä halusin. Elokuva, joka minua itseäni naurattaa, on Kolme kaverusta. Se taas ei ollut kummoinenkaan menestys.”

Kauhukomedia Ihmissusi Lontoossa valmistui 1981, ja se muistetaan yleensä erityisesti Rick Bakerin tehosteista. Kolme kaverusta eli Three Amigos on elokuvaparodia vuodelta 1986, jossa Chevy Chase, Steve Martin ja Martin Short pelleilivät.

Landis jatkaa omien ohjaustensa listaa:

”Vaihtokaupoissa oli erinomainen käsikirjoitus ja mahtava näyttelijäporukka. Delta-jengiä oli kiva tehdä, ja sekin on tosi hauska. Blues Brothers taas... ihan järjetön.”

Hulluttelusta käy esimerkkinä se, miten Landisin vetämä tiimi Blues Brothersissa muun muassa pudotti kopterista autoa. ”Viranomaisia varten meidän piti tietää putoamispaikka tarkasti, joten harjoittelimme pudottamista Sikorskyllä maissipellon päällä kolmesti”, Landis kertoo.

Delta-jengissä ja Blues Brothersissa Landis ohjasi näyttelijä John Belushia. Pian elokuvien jälkeen albanialaistaustainen ihailtu koomikko kuoli huumeisiin vuonna 1982.

John Belushin piti olla Delta-jengi-elokuvassa sivuroolissa, mutta näyttelijän taito ja karisma nostivat hänet sekoilukomedian tähdeksi.

”Delta-jengissä John oli vielä selvin päin, ja hän on elokuvassa todella hyvä”, Landis sanoo ja äityy ylistämään näyttelijän ilmeikkyyttä ja fysiikkaa.

”Pystyi oikeasti lukemaan hänen kasvoiltaan, mitä hän ajatteli. Belushi oli kuin tanssija. Ja minä rakastin häntä ja olen edelleen vihainen hänelle siitä, että hän tappoi itsensä”, Landis sanoo.

”Blues Brothersissa hän oli jo koukussa, käytännössä tappoi itseään. Elokuvassa on monta kohtaa, joissa hän on upea, ja myös monta, joissa hän on ihan takapuolesta.”

Blues Brothers muistetaan kohelluksena, jossa muun muassa paetaan natseja ja romutetaan jumalaton määrä autoja. Usein sekoilu peittää elokuvan ytimen, musiikin. Elokuva tehtiin vuonna 1979.

”Disco oli suosiossa, Abba ja Bee Gees olivat kuumia, ja meidän elokuvamme nosti unohdetun rhythm’n bluesin takaisin suosioon”, Landis muistuttaa. Nimiä kuten James Brown, Aretha Franklin tai Cab Calloway. Ilman toista pääosaa näytelleen Dan Aykroydin rakkautta mustaan musiikkiin näin ei olisi käynyt.

”Hän ja John käyttivät kuuluisuuttaan hyväkseen tuodakseen mustaa Amerikkaa ja mustaa musiikkia esiin. Dan oli aikaansa edellä. Tungin sitä varten hänen kunniakseen elokuvaan repliikin: ’We are on a mission from God.’”

Vaikka oltiin Jumalan asialla, menestykseen eivät silti kaikki uskoneet. Valkoiset elokuvateatteriomistajat eivät halunneet esittää elokuvaa, jota he pitivät mustien elokuvana, ja Universal-studion oma levy-yhtiö jätti soundtrackin julkaisematta.

”Soundtrackin julkaisi kilpailija Atlantic, mutta sielläkin jouduin sanaharkkaan. He eivät halunneet John Lee Hookeria levylle. Pitivät häntä liian vanhana, liian mustana. ’Järjetöntä’, huusin. Tuplaplatinaa tuli, ja myöhemmin John Lee Hooker sai oman platinalevynsä”, Landis muistelee.

Blues Brothersia pidetään nykyään Landisin päätyönä, sillä elokuva nousi sukupolvikokemukseksi.

Lue lisää: Kymmeniä romutettuja autoja ja tummat lasit, joilla peitettiin näyttelijöiden huumeiset silmät – näin 40-vuotiaasta Blues Brotherista tuli elokuvailmiö ja sukupolvikokemus

1980-luvun alussa Landis ohjasi myös toista aikansa koomikkosuuruutta, Eddie Murphya. Vaihtokaupat eli Trading Places valmistui 1983, ja Murphy oli tuolloin parikymppinen eikä kuuluisuudesta ollut tietoakaan. Elokuva oli aikansa kuva: Murphyn ensimmäisessä kohtauksessa musta koomikko esittää sokeaa huijarirampaa, joka pummaa rahaa valkoihoiselta pohatalta.

Dan Aykroyd ja Eddie Murphy Vaihtokaupat-elokuvassa, joka valmistui vuonna 1983.

”Eddie Murphyn kanssa tein töitä kahteen otteeseen. Vaihtokauppojen kuvausten aikaan hänen ensimmäinen iso hittinsä 48 tuntia ei ollut vielä ensi-illassa. Prinssille morsian elokuvan aikaan hän oli jo maailman suurin tähti, jolla oli oma hovinsa.”

Sitten ohjaaminenkin oli toisenlaista, ja Prinssille morsian -kuvauksissa tilanne äityi Landisin ja Murphyn välillä käsirysyksi. Murphy kuristi ohjaajaa.

Landis muistuttaa, että Murphy tuli keskiluokkaisesta perheestä ja hänelle on kaikki ollut aina verraten helppoa. ”Hän tekee mitä haluaa. Häntä ei voi ennakoida.”

Landisin elokuvat olivat aikanaan räävittömiä, ja pilkka osui usein valtaapitäviin. Landis ei ole halukas analysoimaan, onko hänen vanhoissa elokuvissaan edelleen kapinaa.

”Ei ole minun tehtäväni analysoida elokuvia. Minä vain toivon, että niistä nautitaan. Olen ollut sillä tavalla onnekas, että noin kymmentä elokuvaani edelleen halutaan katsoa. Ne tuottavat minulle elantoa”, Landis sanoo.

Landisin uralle mahtuu myös yksi iso murhenäytelmä, kuvauksissa Kaliforniassa sattunut onnettomuus vuonna 1982. Landis oli ohjaamassa omaa osuuttaan episodielokuvaan Hämärän pelottavat varjot, kun yökuvauksissa helikopteri putosi. Alle jäi kolme näyttelijää, jotka kaikki kuolivat. Oikeusprosessissa tapaus katsottiin onnettomuudeksi eikä Landisia tuomittu.

Paljon pienemmän luokan takaisku osui 1990-luvun alkuun. Suomalaistuottaja Michael Franck palkkasi Landisin ohjaamaan animaatioelokuva Sindbadia. ”Hän lupaili rahoja, joita ei kuulunut”, Landis muistaa.

”Se oli pettymys. Meillä oli käsikirjoitus ja kuvakäsikirjoitusta oltiin jo tekemässä.”

Sindbad jäi tekemättä.

Musiikki on Landisin elokuvissa keskeisessä roolissa ja usein tavalla, jota ei arvaa odottaa. Landisilla on siihen perustelunsa. ”Elokuvissa on aina soinut musiikki. Musiikki on vähän kuin hyvä puvustus. Toimii kun et huomaa sitä.”

Toisinaan musiikin huomaa. Landis kertoo käyneensä haastattelua edeltävänä iltana katsomassa prinsessa Dianasta kertovan uuden Spencer-elokuvan. ”Elokuvaan valittu musiikki jäi vaivaamaan. Soittivat jazzia, jolla korostettiin päähenkilön vieraantumista”, Landis sanoo ja alkaa ylistää musiikin sijasta pääosanäyttelijää.

”Kristen Stewart oli hyvä. Hieno näyttelijä.”

John Landisin ohjaamaan Ihmissusi Lontoossa (An American Werewolf in London) -elokuvaan erikoistehosteet teki Rick Baker. Digitaalisia tehosteita ei ollut käytössä 1980-luvun alussa.

Toimivasta musiikista elokuvassa voisi sen sijaan käyttää esimerkkinä Landisin omaa Ihmissusi Lontoossa -elokuvaa. Mies muuttuu siinä yön sudeksi, jolloin Landis yllättäen soitattaa metamorfoosin päälle Sam Cooken herkkää Blue Moonia.

”Laulu lisäsi kohtauksen traagisuutta”, Landis sanoo ylpeyttä äänessään. ”Ja tiesin myös, ettei kukaan muu laittaisi kohtaukseen Sam Cookea.”

Ihmissusitarina toimi ja se myös teki vaikutuksen erääseen nuoreen laulajaan, joka sitten halusi Landisin ohjaamaan oman musiikkivideonsa. Laulaja oli Michael Jackson, ja vuonna 1984 valmistui Landisin ohjaama Jackson-musiikkivideo Thriller.

Michael Jacksonin Thriller-kappaleeseen tehty musiikkivideo on John Landisin ohjaama.

”Michael oli monimutkainen persoona ja ainutlaatuinen lahjakkuus. Tein töitä hänen kanssaan kahteen otteeseen, ja Black or White -videon aikaan hän oli jo muuttunut. En tiedä, mitä sanaa käyttäisi”, Landis aprikoi.

Thrillerin ja Black or Whiten välissä oli seitsemän vuotta. Muuttiko suosio Jacksonia? Landis hakee syyt muualta.

”Hän oli hyväksikäytetty, hänen isänsä oli ihan kauhea. Ei hänellä ollut kunnon lapsuutta”, Landis sanoo.

”Mutta minä pidin hänestä”, Landis sanoo.

Landisin ohjauksia Night Visions -festivaalilla: Vaihtokaupat to klo 20.30 (Orion), Blues Brothers pe klo 20.15 (Bio Rex) sekä Innocent Blood – Viettelevä vampyyri su klo 16 (Orion). Landis paikalla elokuvien alussa. Landisin masterclass-luento osana Ihmissusi Lontoossa -näytöstä la klo 17 Bio Rex.