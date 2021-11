Kertomus merkityksen etsimisestä luotaa myös rakkautta autoihin, lähtöihin ja totuuteen.

Päättyvä vuosi oli kotimaisen esikoiskirjallisuuden osalta korkeatasoinen ja runsas. Helsingin Sanomien palkinnon raadin tietoon tuli yli 80 suomeksi kirjoitettua debyyttiä. Emilia Kukkalan romaani Kaiken jälkeen (Into) oli yksi niistä.

Kyseessä on niin sanottu tieromaani. Yleensä niissä kaikesta entisestä reissuun tempautuu mies, vaan Kukkalan romaanissa itsensä ja jonkin uuden etsijä on nainen.

”Laina on päättänyt luopua kaikesta”, kuten kustantaja määrittelee. ”Vuorotyöstä ja vuokrakämpästä on helppo päästää irti, mutta entä seksistä tai surusta?”

Hän asettuu vanhaan autoonsa ja suuntaa satamaan. Matkalla Lainalle selviää, että luopumisella on oma kummallinen logiikkansa: kun yhdestä asiasta luopuu, saa niskoilleen kaksi uutta.

”Rosoiseen elämään tottunut entinen kiertuekuski joutuu huomaamaan, että itseään ja menneisyyttään ei pääse pakoon, vaikka kuinka ajaisi.”

Emilia Kukkala on kirjailija ja toimittaja, jota kustantajan esittelyn mukaan kiehtovat monet elonkehää ja olemassaoloa koskevat kysymykset.

Palo kirjallisuuteen ja musiikkiin on ajanut Kukkalan myös taidekritiikin pariin. Hänen esseitään on julkaistu muun muassa Suomen arvostelijain liiton vuosikirjassa (2020) ja Nuoressa Voimassa. Lisäksi hän on toinen Luokkavallan vahtikoirat -tietokirjan (Into 2016) kirjoittajista.