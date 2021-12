Elämäkerta

Marja-Leena Tuurna: Eeva-Liisa Manner. Matka yli vaihtelevien äärten. Tammi. 265 s.

Eeva-Liisa Manner (1921–1995) ei helskyttele Eino Leinon lailla, mutta suomalaisten sydämiin hän on runonsa kirjoittanut, vaikeasti eläen ja rohkeasti uutta luoden.

Vaikka elämäkertoja ilmestyy paljon, tietokirjailija Marja-Leena Tuurnan Eeva-Liisa Manner. Matka yli vaihtelevien äärten on ensimmäinen Manner-elämäkerta. Kirjailijan syntymästä on ehtinyt kulua jo sata vuotta ja kuolemastakin neljännesvuosisata.

Tuurna tunsi Mannerin henkilökohtaisesti, tutustui tähän lukiolaisena, kun Töölön yhteiskoulun edistyksellinen äidinkielenopettaja Yrjö Penttinen vinkkasi runoudesta kiinnostuneelle oppilaalleen Tämä matka -kokoelman. Se oli kirjasyksyn 1956 kohuteos.

Vuonna 1960 kirjallisuudenopiskelija ja Viipurilaisen osakunnan Kaukomieli-lehden toimittaja Tuurna lähti tapaamaan runoilijaa. Haastattelua tämä ei antanut mutta ystävystyi nuoren ihailijansa kanssa.

Tällä matkalla Tuurna on edelleen. Elämäkerta on osittain kronologinen, osittain temaattinen luotsaus Mannerin monilajiseen tuotantoon. Itseään Tuurna ei tuputa kohteensa rinnalle, minkä luen ansioksi.

Kuten kirjailijaelämäkerroissa on tapana, Tuurna peilaa kirjailijan elämää tuotantoon ja tuotantoa elämään. Oppaina ovat säilyneet kirjeet ja kirjailijahaastattelut. Tamperelainen äidinkielenopettaja Anna-Liisa Mäenpää kirjoittaa Mannerille 1965:

”Se mitä olet, on mukana siinä mitä kirjoitat – sen selkeämmin mitä enemmän Sinua tuntee.”

Viipurissa kasvanut, Helsinkiin evakuoitunut Manner julkaisi esikoisrunokokoelmansa Mustaa ja punaista vuonna 1944. Hän muutti maalle kolmekymppisenä 1950-luvun alussa. Tällöin jo kaksi runokokoelmaa ja proosateoksen julkaissut kirjailija löysi piilopirtin Orivedeltä.

Manner on myöntänyt, että hän oli aivan liian epäkäytännöllinen asuakseen maalla. Liiteriksi nimetty talopahanen oli kylmä, kirjailija söi mitä sattui ja vatsa reistaili.

Ystävät olivat huolissaan ja toimittivat Mannerin välillä Kellokosken, välillä Pitkäniemen sairaalaan.

Kirjailija oli uneton, nälkäinen, viluinen ja yksinäinen. Fyysisen kunto romahti ja henkinen tila oli epävakaa. ”Jouduin mielisairaalaan, vaikken suinkaan ollut hullu”, kirjoittaa Manner, joka sai sähköhoitoa masennukseen.

Orivedellä syntyi novellikokoelma Kävelymusiikkia pienille virtahevoille ja muita harjoituksia (1957), joka on täynnä vierauden ja yksinäisyyden tuntoja. Käsittelyssä ovat lapsuudenkokemukset. Niistä valoisimmat liittyvät enoon, joka toi pienelle tytölle soivan hyrrän.

Eeva-Liisa syntyi Helsingissä 5.12.1921, äiti menehtyi espanjantautiin seuraavana päivänä. Isä antoi tyttärensä hoidettavaksi vanhoille appivanhemmilleen Viipuriin. Isäänsä Eeva-Liisa tutustui vasta aikuisena, ilmeisesti esikoisrunokokoelman aikoihin heti sodan jälkeen.

Tuurna epäilee, että isällä, kustannusalalla työskentelevällä Leo Mannerilla, olisi ollut osuutensa siihen, että ensimmäistä kokoelmaa karsittiin reippaasti. Myöhemmin Eeva-Liisa Manner on todennut, että ”kun aikansa kirjoittaa huonoja tekstejä, oppii ja lopulta tulee parempia”. Hänellä oli tapana kirjoittaa runojaan jatkuvasti uudelleen.

Kerran Pentti Saaritsakin hermostui: ”Jumalauta, sehän on muuttanut kaikki runot joista mä tykkäsin.” Painajaismainen pakkomielle koottujen runojen toimittajien kannalta!

Mannerin isoäiti Maria Kukkonen näki kauhuja kaikkialla, puhui alituisesti kuolemasta. Hän opetti tyttärentyttärenkin pelkäämään ja varomaan. Villistä tytöstä kasvoi arka nainen.

Tuurna kuvailee koskettavasti puoliorvon tytön kasvuvuosia ja pohtii niiden merkitystä tämän tuotannolle. Viipuri synnytti elämänmittaiset kauhut mutta menetetty kaupunki oli myös syli, jota kirjailija kaipasi. Lapsuus ”muuntuu ja pelkistyy” vuosien varrella runoiksi.

Tuurna analysoi ja tulkitsee Mannerin runoja itse, tukeutuu myös Manner-tutkijaan Tuula Hökkään, mutta ei käytä lähdeviitteitä. Sitä pidän puutteena. Hän ei myöskään sijoita Manneria aikansa kirjalliselle kentälle, vaikka mainitsee kyllä tuttavia, kuten Kirsi Kunnaksen.

Manner tarkkaili aikaansa syrjästä ja kommentoi teoksissaan niin Vietnamin sotaa kuin Francon Espanjaakin. Hän peräänkuulutti oikeudenmukaisuutta, luki Martin Heideggeria ja perehtyi kiinalaisiin ajattelijoihin. Ajan olemus on kestoteema, samoin kuin länsimaisen ihmisen perikato.

Tuurna kirjoittaa, että Manner kaipasi puheen takaiseen maailmaan: luontoon ja musiikkiin. Teosten taustalla soi Johann Sebastian Bach.

Elämäkerrassa on runo- ja kirjesitaatteja paljon. Valinta on kahtalainen. Toisaalta kirjoittaja antaa lukijan kuulla autenttisia ääniä, toisaalta hänen oma äänensä hiljenee häiritsevän usein. Elämäkerrassa on myös paljon kirjailijan vaiheiden pikakelausta.

Tuurna on kiinnostunut ensisijaisesti Mannerin runoudesta ja ohittaa muut lajit nopeasti. Siksi Mannerin elämä ja tuotanto ovat mahtuneet vajaaseen kolmeensataan sivuun. Vertailun vuoksi kuluneena syksynä ilmestyneessä Martti Anhavan kirjoittamassa Paavo Haavikon elämäkerrassa Niin katosi voitto maailmasta on kahdeksansataa sivua.

Eeva-Liisa Mannerin runot seurailevat kirjailijan elämänvaiheita.

Kirjallisuushistorioissa Mannerin Tämä matka -kokoelma on 1950-luvun modernismin jalokivi. Kuten timantit yleensä, se syntyi kovassa paineessa. ”Minä en kirjoita, minä annan ylen”, kirjoittaa Manner lääkärilleen 1956.

Vapaarytmisiä kuvallisia runoja luettiin 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä irrallaan taustastaan. Uusi runous oli kuin salatiedettä, vain harvojen ymmärrettävissä. Tavalliset kaunosielut puolustelivat mitallisia korusäkeitä, vannoivat edelleen Leinon nimeen.

Mutta elämäkerrallisuus löydettiin uudelleen vuosituhannen vaihteessa, ja Tuurna kirjoittaa vapautuneesti, kuinka yksinkertaisia ja helppoja Mannerin runot lopulta ovat. Nehän seurailevat kirjailijan elämänvaiheita.

Rakkauspettymyksiä Tuurna mainitsee ainakin kolme. Parikymppinen Eeva-Liisa työskenteli Suomen Kirja -nimisessä kustantamossa Helsingissä. Hän ihastui esimieheensä Yrjö Kivimieheen, joka istuskeli mielellään toimittajien seurassa. Eeva-Liisa antoi kaksi kertaa itsensä ikäiselle miehelle runojaan luettavaksi.

Kivimies kirjoitti pakinan: ” – – eräs neiti lähetti minulle lemmekkään runokokoelman. Tapahtui Katastrofi. Koirani söi sen suuhunsa. Repi siivet hajalle.”

Tämän luettuaan Eeva-Liisa ei kirjoittanut mitään pitkään aikaan.

Orivedellä Eeva-Liisa saunoi ja ui kylmissä vesissä, makoili ilkosillaan tukkilautoilla. Ja seurusteli ruotsalaisen kuvanveistäjä Ingemar Hedbergin kanssa. Mies palasi perheensä luokse Ruotsiin.

Manner uskoutui myöhemmin Anna-Liisa Mäenpäälle: ”Olin kerran saamassa lasta, mutta se otettiin pois, lääkärien suosituksesta tai paremminkin määräyksestä.” Tuurna tulkitsee, että raskaus keskeytettiin, koska Manner ei halunnut jatkaa ”olemassaolon rikosta”.

Anna-Liisa Mäenpää oli Mannerin uskottu, mutta mitä ilmeisimmin myös rakastettu. Tuurnan mukaan Mäenpää säikähti rooliaan. Olin tavannut erään ehyen ja kirkkaan olennon -luku on koskettava kuvaus kahden naisen ystävyydestä, jossa väreilee myös rakkaus. Ehkä syvimmät tunteet saivat ilmaisunsa vain kirjeissä ja runoissa.

Ehkä paljon on vielä tutkimatta ja tulkitsematta.

Mannerin kohdalla henkilökohtainen on runoutta. Tuurna kirjoittaa, että Tämä matka -kokoelman runoissa puut, perhot, korennot, käärmeetkin ovat kaikki todellisia. Manner itse on kertonut, että vaikka runot on merkitty myöhemmin muistiin, ne on eletty metsissä, vuorilla, kahviloissa ja kujilla.

Henkilökohtaisen kautta avautuu ”koko ihmiskunnan ja koko luomakunnan mittaamattomia kerrostumia”. Eikä yhtään hämmästytä, että Tämä matka -kokoelman kätilöi kukas muu kuin Tuomas Anhava, modernismin puuhamies primus inter pares.

Runojen kiivaat rytmit rasittivat kirjailijaa, joten tämä lepuutti itseään proosalla. ”Kun toista kirjoittaa, on toisesta lomalla”, tulkitsee Tuurna Manneria.

Tampereen kaupunginjohtaja Pentti Halonen luovutti vuonna 1967 Eeva-Liisa Mannerille Väinö Linnan rahaston ensimmäisen palkinnon, 20 000 markkaa.

Tuurna tutustuttaa lukijansa Manneriin tämän asuinpaikkojen kautta: Viipuri, Helsinki, Orivesi, Tampere. Luetteloon kuuluvat myös kesäasunnot Kangasalla ja Ruovedellä. Suomessa kirjailija muutti liiteristä kellariin, kärsi aina vetoisista huoneista. Kesätkin pelkkää vesisadetta.

Ehkä siksi Manner lähti etsimään aurinkoa ja lämpöä Espanjasta, muutti 1960-luvulla Churriana-nimiseen kylään Málagaan. Hän asettui tamperelaisen ystävänsä taidemesenaatti Sara Hildénin taloon, jossa tämä itse ehti vain käväistä. Jälleen Eeva-Liisa huomasi asuvansa surkeassa talossa.

Huonovointinen kirjailija ei tervehtynyt etelän olosuhteissa. Kerran Tammen toimitusjohtaja Jarl Hellemann matkusti itse kirjailijansa luokse ja toi hänet kotimaahan toipumaan.

Kirjailija Helena Sinervo kirjoitti Mannerista elämäkertaromaanin Runoilijan talossa vuonna 2004. Hän viipyilee Espanjan vuosissa, Tuurna vain piipahtaa. Sinervon piti kirjoittaa ensimmäinen Manner-elämäkerta, mutta Mannerin tuotantoa enemmän häntä kiinnosti ilmeisesti kirjailijan elämä.

Se oli etsimistä, kaipausta, viihtymättömyyttä, yksinäisyyttä, sairautta. ”Eeva-Liisa Manner kaipasi ja etsi koko elämänsä ajan kotia, läheistä ihmistä, rakkautta”, summaa Tuurna elämäkerran lopussa.

Mutta tällainen elämä tuotti sodanjälkeiseen kirjallisuuteen kokonaisen helminauhan runoutta, proosaa, näytelmiä, kuunnelmia, esseitä ja käännöksiä.

Kirjallisuushistorioissa Eeva-Liisa Manneriin on lyöty runoilijan leima kuten Tuurnan elämäkerrassakin, mutta hän on paljon muutakin. Poltettu oranssi -näytelmä (1968) on klassikko, samoin Eros ja Psykhe (1959). Niitä esitetään edelleen.

Eeva-Liisa Manner (kesk.) seurasi Poltettu oranssi -näytelmän harjoituksia Tampereen Työväen Teatterissa syyskuussa 1969. Kahvipöydässä seurana ohjaaja Lisbeth Landefort ja näyttelijä, pääosan esittäjä Veikko Sinisalo.

Juhlavuoden kunniaksi Tuula Hökkä on toimittanut näytelmät ja kuunnelmat nimellä Eeva-Liisa Manner. Vuorilla sataa. Radiokuunnelmien renessanssi sopinee äänikirja-aikaan, muutamia voikin kuunnella Areenassa.

Suomentajana Manner aloitti Herman Hessen Arosudesta, jatkoi Franz Kafkaan, Oscar Parlandiin. Hän suomensi myös Viisikoita ja lähetti uutukaisia kummipojalleen luettavaksi. Manner oli myös aikansa kulttuurivaikuttaja, kirjoitti arvosteluja ja esseitä niin Parnassoon kuin sanomalehtiinkin.

Mannerilla on kirjailijanimikkoseura ja vuodesta 1997 Suomen Kirjailijaliitto on jakanut Eeva-Liisa Manner -runopalkintoa viiden vuoden välein. Syntymäpäivän kunniaksi Tammi on ottanut uusintapainoksen Hökän toimittamista kootuista runoista Eeva-Liisa Manner. Kirkas, hämärä, kirkas.

Päivänsankarilla ei siis mene kovin huonosti.

Mutta Eino Leinolla on patsaansa ja elämäkertansa, monikossa. Mannerilla ei ole patsasta, ja hänen laaja tuotantonsa kaipaisi vielä toisenkin elämäkerran, nyt ilmestyvää monipuolisemmin hänen tuotantoonsa ja aikakauteensa syventyvän.

Teoreema

Proosa olkoon kovaa, se herättäköön levottomuutta.

Mutta runo on kaiku joka kuullaan, kun elämä on mykkää:

vuorilla liukuvat varjot: tuulen ja pilvien kuva,

savun kulku tai elämän: kirkas, hämärä, kirkas,

hiljaa virtaava joki, syvät pilviset metsät,

hitaasti maatuvat talot, lämpöä huokuvat kujat,

hauraaksi kulunut kynnys, varjon hiljaisuus,

lapsen pelokas askel huoneen hämäryyteen,

kirje joka tulee kaukaa ja työnnetään oven ali,

niin suuri ja valkea että se täyttää talon,

tai päivä niin jäykkä ja kirkas että voi kuulla

miten aurinko naulaa umpeen aution sinisen oven.

Eeva-Liisa Manner. Paetkaa purret kevein purjein. Teema ja muunnelmia 1971 (Eeva-Liisa Manner. Kirkas, hämärä, kirkas. Kootut runot. Toimittanut Tuula Hökkä. Tarkistettu laitos 2021.)