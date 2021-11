Muisto äidistä hallitsee romaania Helmi Kekkosen romaania.

Helmi Kekkosen uudessa romaanissa on kaksi päähenkilöä: äiti ja tytär.

Romaani

Helmi Kekkonen: Tämän naisen elämä. Siltala. 209 s.

Kirja on samaan aikaan kevyt ja painava, kaita ja lavea. Sillä on kaksi päähenkilöä, minäkertoja Helena ja hänen äitinsä Mirjami, joka kerronnan hetkellä on ollut jo vuosia kuollut. Näiden naisten elämät kirkastuvat: äidin hahmon koskettamisen kautta Helena alkaa saada itseään takaisin.

Sitä ennen Tämän naisen elämä näyttää Helenan elämänmuutoksen ja rakastumisen hetkissä, avuttomana ja sulkeutuneena.

Helmi Kekkosen neljännen romaanin tyyli etenee hiljaisesti isojenkin aiheiden edessä. Tunteen ja tragedian iskuja pehmentää kirjoituksen pehmeä kerros, joka poistaa lukemisesta kaikki shokkiefektit.

Teksti tuntuu väillä painottomalta: ”otan kaiteesta tukea, en ole ajatellut äitiä tällä tavoin pitkään aikaan, en yhteisiä hetkiä enkä tarkkoja yksityiskohtia, en enää edes tiedä mitä kaikkea muistan ja mitä olen unohtanut”, ja virke vain jatkuu henkäys henkäykseltä.

Kekkonen on yksi naisnäkökulmaisen nykykirjallisuutemme taitavia tekijöitä.

Sfääri on yksityinen, kuten saakin olla. Ajatusvirtaisena minäkerrontana teos asettuu Virginia Woolfin perinteeseen kertoa naisista ja perheistä.

Sukupuolitetussa yhteiskunnassa tunteet ja olemukset siirtyvät läheisten ruumiiden kautta lapsiin, ja ovat aina heidän mukanaan. Havainto on perustava psykologiselle proosalle.

Tämän naisen elämä on keskittynyt kirja. Se taivuttaa tyttären ja äidin kohtaloita yhteen, ja kertoo siten äidin kuoleman käsittelystä. Tämä tuo teokseen tiettyä yksitotisuutta, sellaista sameaa samanlaisuutta kuin ankeissa ajanjaksoissa voi olla.

Tunnetilan ja teoksen kuvaaman maailman liiankin totaalinen yhteenlankeaminen alkaa tuntua ahtaalta. Kuin olisi kuulemassa erään naisen murheita ikkunattomassa huoneessa. Raskaat asiat, joita tuo ihminen käsittelee, ovat yhtä kuin hän.

Elina Warstan luoma kansikuva vangitsee sekä teoksen luonteen että sen keskeisen motiivin: kahden naisen olemisen samassa kimonossa, samassa sisäänpäinkääntyneisyydessä.

Minäkertoja päästää lukijan suoraan vaurion ytimeen mutta samalla se saattaa jättää kertojansa vain traumaksi. Kaikki Helenan käyttäytymisessä palautuu äitiin, joka teki liian nuoresta hoivaajan ja hänen voimattomuutensa reippaan peittelijän – ja lopulta oli vain muisto:

”Äidin huivi kieppuu ympärilläni, en osannut olla varuillani, se on kuin pyörre, huivista tulee tuoksu, tuoksusta ääni, äänestä kosketus, äiti astuu huoneeseen.”

Tyylikästä ja henkevästi kirjoitettua romaania vaivaa perspektiivin kapeus. Minäkertojan näkymä voi olla kuinka kaita tahansa, mutta kerronnan keinot avata ikkunoita siihen huoneeseen, jossa surullinen nainen puhuu, jäävät heikoiksi.

Kriitikko Laura Hallamaa vertasi arviossaan Hanna Rytin Eron kuvista lukijan roolia terapeutin rooliin (HS 20.11.). Ajatus sopii Kekkosen teokseen liiankin hyvin, koska juuri olkapäänä ainakin itse tunsin kirjan lukijaa käyttävän.

Tokihan ne kauniisti kerrotut surut kuuntelin, ihan mielelläni.