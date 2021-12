Irlantilaiselokuva Kuoppa rakentaa kauhua yksinhuoltajaäidin ja pojan suhteesta – Kati Outisella on pikkurooli outona eukkona

Kauhun takana piilevät voimat nousevat kuopasta vähän epäuskottavasti ja myöhään.

KAUHU

Kuoppa ★★★

The Hole in the Ground, Irlanti 2019

Teema klo 23.10 ja Areena (K16)

Ympäri Eurooppaa on kansanperinteessä uskottu vaihdokkaisiin, lapsiin, jotka keijut ovat vaihtaneet omiinsa. Vaihdokkaat on tunnistettu epätavallisista ominaisuuksista, joskus yliluonnollisista kyvyistä, mutta yleensä kielteisistä piirteistä, kuten epämuodostumista tai liian villistä käytöksestä.

Kauhuelokuva Kuoppa on nykyaikainen muunnelma ikivanhasta aiheesta.

Sarah (Seána Kerslake) muuttaa poikansa Chrisin (James Cosmo) kanssa taloon, joka vaatii remonttia. Isä on jäänyt matkan varrelle, mutta eron syytä ei paljasteta.

Heti alkajaisiksi Sarah on vähällä ajaa yli naisen, joka liehuu keskellä tietä. Hän paljastuu maalaispitäjässä tunnetuksi kahjoksi Noreeniksi, jonka huhutaan aiheuttaneen aikoinaan pikkupoikansa kuoleman.

Noreenia näyttelee parissa kohtauksessa Kati Outinen. On tietysti hienoa, että Outinen saa kansainvälisiä keikkoja, mutta vielä hienompaa olisi, jos hän saisi näytellä vaativampia rooleja kuin mörkömäistä eukkoa, joka raakkuu synkeitä julistuksia.

Myös osa rahoituksesta ja teknisestä työryhmästä tuli Suomesta.

Vähitellen Sarah alkaa epäillä, että Chris ei ole hänen poikansa vaan vaihdokas. Vekaraa vakoilemalla hän huomaa, että aiemmin hämähäkkejä sairaalloisesti kammonnut poika popsiikin niitä välipalaksi.

Lee Croninin ensimmäinen pitkä elokuva muistuttaa noin kuukausi sitten Teemalla nähtyä australialaisen Jennifer Kentin esikoista Babadook (2014). Molemmissa yksinhuoltajaäiti kokee poikansa muuttuvan uhkaavaksi.

Sarahin ja Chrisin kotitalon läheltä alkaa metsä, jossa on valtava monttu. Vaikka se näyttää kieltämättä vaikuttavalta, kuoppa on kauhun lähteenä epämääräisempi kuin Babadookin kauhea lastenkirja.

Babadookin kirjasta kumpuava uhka tuli myös kodin sisältä, mikä tehoaa paremmin kuin metsässä lymyävä kuoppa, jonka luo pitää ehdoin tahdoin mennä hakemaan vaaraa.

Silti Kuoppakin rakentaa tehokkaasti jännitettä äidin ja lapsen suhteen. Iso osa siitä kumpuaa yksinhuoltajan vähävaraisuudesta. Sarah remppaa ränsistynyttä taloa yksin, ajaa kulahtaneella jeepillä eikä pysty ostamaan Chrisille polkupyörää.

Toinen puoli yhtälöstä on lapsen kasvu. Monellekin vanhemmalle lapsi lienee tuntunut vieraalta, kun tämän oma luonne alkaa kehittyä. Useimmiten tosin kai ihastellaan kasvua eikä epäillä yliluonnollisten voimien jylläävän taustalla.

Miesohjaajaksi Cronin tekee teeman parissa kelpoa työtä. Suurin heikkous on, että koko kauhun takana piilevät voimat nousevat kuopasta vähän epäuskottavasti ja myöhään.

Ehkä sukupuoli vaikuttaa, ja Cronin olisi saanut irti herkempiä sävyjä yksinhuoltajaisän suhteesta lapseensa.