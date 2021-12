Kun Samuli Heimosta pyydettiin tekemään maalauksia kirkkoon, hän pohti, mitä uutta hän voi tuoda kirkkotaiteeseen. Valmiissa kuvissa nähdään puita ja merta sekä tavallisia ihmisiä ja eläimiä, jotka auttavat toisiaan.

Petäjävesi

Vaikuttavista eläinmaalauksistaan tunnettu kuvataiteilija Samuli Heimonen seisoo korkeilla, hieman huterannäköisillä tikkailla ja katselee maalauksiaan Petäjäveden uudessa kirkossa. Hän tutkii, miten maalausten poikkeuksellinen asennus on onnistunut.

Kolme suurta, 10 metriä leveää ja 0,7 metriä korkeaa maalausta on toteutettu niin, että maalauskangas on kiinnitetty alumiinilevylle, joka on asennettu kirkon lehterinkaiteisiin kiinni.

Hyvältä näyttää. Pientä fiksausta pitää vielä tehdä ja siitä taiteilija sopii puhelimitse kirkon peruskorjauksen suunnitelleen arkkitehti Markku Mykkäsen kanssa.

Heimosen maalaukset valmistuivat talvella 2020 juuri ennen kuin koronapandemia sulki kirkot. Viime kesänä seurakuntalaiset pääsivät vihdoin tutustumaan niihin, ja suuri osa paikkakuntalaisista näkee maalaukset ensimmäistä kertaa tänä jouluna.

Kirkkosaliin on saapunut lisää enkeleitä, mutta erilaisia kuin aiemmin.

”Kirkkotaiteessa on vuosisatojen ajan toistettu samoja dramaattisia kuvastoja, taivaalta lankeavia valonsäteitä ja pasuunoita puhaltavia enkeleitä. Halusin tehdä toisin”, Heimonen kertoo.

Petäjäveden uuden kirkon sali.

Enkeleiden merkitys osana ihmisten arkea on kasvanut viime vuosina. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskatsauksen 2012–2015 mukaan lähes puolet 15–79-vuotiaista suomalaisista uskoo siihen, että enkeleitä on olemassa.

Samuli Heimosella on ollut tänä syksynä kaksi yksityisnäyttelyä, joista toinen oli helsinkiläisessä Galleria Heinossa. Sielläkin oli esillä kaksi enkelimaalausta, Suojelusenkeli-teos sekä Susien suojelija, jotka molemmat perustuvat ikonisiin esikuviin. Molempia teoksia on varioitu runsaasti taiteessa ja populaarikulttuurissa.

Suojelusenkeli

Susien suojelija, Evelyn De Morganin Angel of Death -teoksen (1881) mukaan.

Monien tuntemassa klassisessa Suojelusenkelissä valkosiipinen ja -kaapuinen naisenkeli suojelee pientä poikaa ja tyttöä, jotka ovat ylittämässä kuohuvaa koskea huteralla puusillalla kävellen. Toinen Heimosen viittaama teos on englantilaisen taiteilijan Evelyn De Morganin teos Angel of Death (1881). Siinä tummiin pukeutunut kuolemanenkeli on tullut hakemaan ihmistä kohti tuonpuoleista.

Heimosen tulkinnoissa suojelun kohteet ovat muuttuneet ihmisistä eläimiin, susiin. Eläimet ovat hänelle keskeinen asia niin taiteessa kuin elämässäkin: ne toimivat peilikuvina monille asioille.

Enkelit taas ovat sanansaattajia ja viestinviejiä kahden maailman välillä, johon niiden siivet viittaavat.

Vanhoissa tunnetuissa teoksissa, kuten suojelusenkelitaulussa on Heimosen mukaan jotain, joka koskettaa ajattelun syviä kerroksia ja kulttuurista muistia. Tämä ei välttämättä liity lainkaan uskontoon.

”Mikäli lainaan jotain vanhaa tunnettua teosta, olennaista on se, että säilytän siinä sellaisia ominaisuuksia, että sen tunnistettavuus säilyy. Ihmiset tunnistavat työn ja samalla he oivaltavat, mitä minä olen muuttanut siinä. Muutos kertoo tästä ajasta”, Heimonen kertoo.

Moni meistä on sitä mieltä, että tässä ajassa luonto, eläimet ja ilmasto tarvitsevat suojelua erityisen paljon.

Luonto näkyy myös Heimosen kirkkomaalauksissa.

Nimestään huolimatta Petäjäveden uusi kirkko ei ole uusi rakennus, vaan perinteinen, vuonna 1879 valmistunut puukirkko. Etuliitettä käytetään, sillä paikkakunnalla on kaksi kirkkoa. Tunnetumpi niistä on Unescon Suomen maailmanperintökohteisiin kuuluva Petäjäveden vanha kirkko, joka on rakennettu 1760-luvulla.

Petäjäveden uusi kirkko on vuonna 1879 valmistunut, arkkitehti August Bomanin suunnittelema uusgoottilaista tyyliä edustava puukirkko.

”Kun kuulin siitä, että minut on valittu tekemään Petäjäveden uuden kirkon kirkkomaalaukset, ajattelin, että mielettömän hienoa! Kirkko ei ole mikä tahansa tila, vaan hyvin erityinen. Siihen liittyy paljon kollektiivisia muistoja ja siinä ovat läsnä syvemmät pohjavirtaukset kuin muussa julkisessa taiteessa.”

Samalla hän kuitenkin koki epävarmuutta:

”Mietin, olenko sopiva ja kelvollinen tehtävään. Mitä uutta juuri minä voin tuoda kyseiseen kirkkoon?”

Lähtökohtana maalaamisessa oli ajatus siitä, että taide vanhassa kirkossa on kerroksellista. Heimonen koki tehtäväkseen täydentää kokonaisuutta ja tuoda siihen uusia kerroksia.

Kirkossa oli jo alttaritaulu ja enkeleitä kuvaava kattomaalaus. Heimosen maalauksissa enkelit eivät ole perinteisiä siivekkäitä hahmoja, vaan tavallisia ihmisiä ja eläimiä.

”Mietin pitkään, että mikä kirkkotaiteessa on olennaista ja lopulta päädyin siihen, että se on lähimmäisen rakkaus ja toisten auttaminen. Halusin kuvata pieniä arkisia juttuja.”

Hahmot auttavat toinen toistaan. Yhtä autetaan puuhun kiipeämisessä, janoiselle koiralle annetaan juotavaa, linnulle siemeniä.

Tämä liittyy siihen, mitä Heimonen ajattelee kirkosta:

”Kirkko ja seurakunnat tekevät paljon hyvää työtä, joka on usein näkymätöntä.”

Siinä, että nykypäivän taiteilija maalaa perinteisiä enkeleitä kirkkoon, voi Heimosen mukaan olla riskinä, että ikonisten kuvien tulkinnat muuttuvat kirkossa kitschiksi tai ne ovat tyhjiä ja merkityksettömiä.

Samaa sanoo kirkkohallituksen kuvataideasiantuntija Juha Luodeslampi. Vaikka perinteet ovat ihmisille tärkeitä, hän tuo esiin myös muutoksen tärkeyden:

”Taiteilijan tehtävä on olla taiteilija, myös kirkkotaiteessa. Kun tänä päivänä tehdään taidetta kirkkoon, niin siinä on läsnä koko länsimaisen taiteen ikonografia, mutta sen ohella taideteokset ovat samalla puheenvuoro tästä ajasta”, hän painottaa.

Näissä maalauksissa Heimonen kertoo lähteneensä liikkeelle puista.

”Minusta oli mahtava ajatus, että kirkon sisällä kasvaisi puita. Samalla toisiinsa kietoutuneet oksat muistuttaisivat organismeja, kuten verisuonistoa ja sydäntä.”

Käärme viittaa kirkkotaiteessa yleensä syntiinlankeemukseen, tässä se on yksi eläinlaji muiden joukossa. Oksien yhdestä raosta näkyy sateenkaari, joka Raamatussa symbolisoi ihmisen ja Jumalan liittoa. Nykypäivänä se voidaan nähdä myös viittauksena seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Mehiläiset ja leppäkertut muistuttavat lajikadosta.

Kaksi maalauksista kuvaa puita ja kolmas merta.

Pohjoissiiven puoleinen puu on vihreä ja täydessä lehdessä. Se kuvaa Uutta testamenttia ja evankeliumia. Eteläsiiven puu on harmaa, kuin marraskuun sateiden pieksämä, tosin siinäkin on pieniä vihreitä silmuja. Tämä maalaus liittyy Vanhaan testamenttiin, ja kuvastaa kymmentä käskyä, luomista ja oikeudentuntoa. Länsisiiven puoleinen merimaalaus kuvastaa toivoa.

Maalauksissa on paljon ihmishahmoja, joista tarkkaavainen katsoja erottaa tuttuja sommitelmia. Pohjoispuolen maalauksessa voi erottaa kolme hahmoa, kaksi kantajaa ja yhden paareilla istujan. Kyseessä on moderni tulkinta Hugo Simbergin (1873–1917) rakastetusta Haavoittunut enkeli -maalauksesta. Siinä on kyseessä sama auttamisen teema kuin alkuperäisessäkin, mutta tilanne on toinen.

Pohjoissiiven maalaus oli vaikein toteuttaa, sillä ihmishahmoista ei saanut tehdä liian suuria, jotta lehvästö ei peity. Toisaalta kirkonpenkissä istujan on vaikea erottaa aiheita, jos yksityiskohdat on tehty liian pieniksi.

”Ajattelen niin, että kantajat ovat nyt enkeleitä. He kannattelevat ja hoivaavat paareilla istuvaa tyyppiä. Henkilöiden päiden yläpuolella on valokehät, jotka yhtyvät toisiinsa. Se kuvaa hyvän jakamista.”

Keskellä lehvästöä on muitakin tuttuja teemoja, kuten haavoittuneen hoivaaminen sylissä. Se viittaa perinteisiin pietà-maalauksiin, jossa Maria pitää sylissään kärsivää Jeesusta. Siellä on myös hyvä paimen, hahmo, joka antaa riutuvalle eläimelle juotavaa sekä monenlaisia perheitä.

Ehkä selkein viittaus tähän aikaan on poika, jonka sylissä on jalkapallo. Se on Heimoselle yhteisöllisyyden ja mukaan ottamisen symboli.

Jalkapallo symboloi Samuli Heimosen mukaan yhteisöllisyyttä ja mukaan ottamista, joka voi pelastaa ihmisen. Myös susi, joka kantaa selässään jänistä, voi toimia enkelinä.

Länsisiiven merimaalauksessa on erilaisia venekuntia. Yksi niistä viittaa Välimeren epätoivoiseen tilanteeseen, jossa ihmiset yrittävät henkensä kaupalla ylittää meren päästäkseen osaksi parempaa elämää. Vaaran ohella olennaista on toivo.

Länsisiiven merimaalauksessa huomio kiinnittyy venekuntaan, jossa autetaan veden varaan joutunutta takaisin turvaan. Heimonen puhuu Välimerta ylittävistä pakolaisista ja muistuttaa, että lähimmäisen rakkauteen kuuluu tietty vastuu.

Pohjoissiiven maalaus on taiteilijalle kaikkein rakkain.

”Runsaus, väri ja ilo liittyvät minulle kirkossa käymiseen erityisesti Italiassa. Halusin tuoda sitä samaa riemua tänne. Suomessa olen kokenut sitä erityisesti Toivakan kirkossa, jonne Pellervo Lukumies on tehnyt yllättävät, täysin muusta suomalaisesta kirkkotaiteesta poikkeavat kirkkomaalaukset. Ne säteilevät riemua ja voimaa, ikään kuin räjähtävät ylöspäin kohti korkeuksia.”

Taiteilija Pellervo Lukumies teki Toivakan kirkon maalaukset 1970-luvulla. Jeesuksen vaatteet noudattavat 1970-luvun muotia.

Parhaillaan Heimonen valmistelee näyttelyään Keski-Suomen museoon Jyväskylään. Siellä on nähtävissä toinen hänen enkeli ja susi -teoksistaan sekä Petäjäveden uuden kirkon maalausten luonnokset.

Petäjäveden seurakunnan kirkkoherra Laura Laitinen kertoo, että uudet kirkkomaalaukset ovat herättäneet paljon ihastusta niin petäjävetisissä kuin ulkopaikkakuntalaisissakin.

”Ihmiset ovat kiitelleet sitä, miten puhuttelevia teokset ovat. Niissä on valtavasti yksityiskohtia ja tapahtumia. Itse löydän maalauksista joka päivä jotain uutta.”

”Heimosen maalaukset muistuttavat meitä siitä, että tietämättämme saatamme olla enkeleitä toinen toisillemme”, kirkkoherra summaa.

Samuli Heimosen näyttely Keski-Suomen museossa on esillä 22.1.–20.3.2022.