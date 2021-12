Mahtimiehet-kirjan tehnyt professori Ruth Ben-Ghiat kiittää Suomen monipuoluejärjestelmää ja sanoo, että Yhdysvalloissa demokratia on enää yhden puolueen varassa. Seuraavaksi hän ennustaa naispuolisten tyrannien nousua.

“Luojan kiitos teillä Suomessa ja Euroopassa on monipuoluejärjestelmiä. Yhdysvaltalainen kahden suuren puolueen systeemi on paljon vaarallisempi nyt, kun demokratiamme on enää yhden puolueen varassa.”

Näin väittää tänä syksynä suomennetun Mahtimiehet-kirjan (Atena) tyrannien noususta, uhosta ja tuhosta tehnyt professori Ruth Ben-Ghiat puhelinhaastattelussa.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain demokraattinen puolue on yhä demokraattinen, mutta republikaanista puoluetta johtava entinen presidentti Donald Trump on ehtinyt muokata sen omaksi ”lojaalisuuskoneistokseen”.

”Häntä vastustavat republikaanit tarvitsevat nykyisin luotiliivejä ja henkivartijoita suojautuakseen omilta puoluetovereiltaan.”

Trump hävisi presidentinvaalit mutta ei tunnusta sitä, kuten Ben-Ghiat ennusti jo varhain.

”Siksi hänen johtamansa puolue työskentelee useissa osavaltioissa muuttaakseen vaalit vähemmän vapaiksi ja vaalijärjestelmän vähemmän läpinäkyväksi.”

Ruth Ben-Ghiat on fasismin tutkija, New Yorkin yliopiston historian professori ja Washington Postin sekä CNN:n käyttämä kolumnisti.

Tästä voi jo päätellä, että tämä New Yorkin yliopiston historian professori ei ole puolueeton kommentaattori.

”Aloitin poliittisen kirjoittamisen CNN:lle ja The Washington Postiin vuonna 2015, koska Trumpin puhetapa ja käytös vaali­kampanjassa olivat niin tuttuja fasismin tutkijalle”, hän kertoo.

Yhdysvaltalaiset eivät tienneet varoa Trumpia, koska maassa ei ole ollut fasistipresidenttejä, hän arvioi.

”Ensimmäiset palautteet CNN-kolumneistani olivatkin maahanmuuttajilta, jotka olivat paenneet omien synnyinmaidensa tyranneja. He näkivät heti yhtäläisyydet.”

Adold Hitler ja Benito Mussolini Firenzessä vuonna 1938.

Mahtimiehet ei kuitenkaan ole pelkkä Trump-kirja. Professori käy läpi fasisteja ja tyranneja sekä joitakin lievemmin autoritäärisiä johtajia Benito Mussolinista lähtien.

”Myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapa kirjoittaa historiaa uudelleen oli heräte kirjalleni”, hän kertoo.

Professorin mielestä Putin on ryhtynyt piilottelemaan todisteita Josif Stalinin hirmuhallinnosta. Neuvostoliiton Ribbentrop-sopimuksesta natsien kanssa ei hänen mukaansa myöskään sovi enää puhua Venäjällä.

”Jos historian hirmuhallinnoista vaikenee, se helpottaa uusien hirmuhallintojen syntyä. Siksi tällaisia kirjoja tarvitaan.”

Vladimir Putin poseeraa mielellään yläruumis paljaana, kuten Mussolini aikoinaan, professori Ruth Ben-Ghiat sanoo. Kuva on elokuulta 2017.

Ruth Ben-Ghiatin tie fasismin tutkijaksi kulki kulttuurihistorian kautta. Hän syntyi Pacific Palisadesissa Kaliforniassa ja huomasi jo varhain, että seutu oli ollut täynnä tyranneja paenneita kuuluisuuksia Thomas Mannista Bertolt Brechtiin.

”Säveltäjä Arnold Schönbergin poika opetti minulle matematiikkaa ja sain häneltä Schönbergin ja toisen natseja paenneen suuruuden eli kapellimestari Otto Klempererin julkaisemattoman kirjeenvaihdon tutkittavaksi.”

On kiinnostavaa, että Klempererin ajan kapellimestarit saattoivat olla varsin tyrannimaisia.

”Autoritääriset persoonallisuudet voivat menestyä myös kapellimestarien tai liikemiesten maailmassa. Tätä kautta kiinnostukseni heräsi todellisten tyrannien tutkimiseen.”

Adolf Hitler Nünrbergissä vuonna 1934. Hitler-tervehdys määrättiin viranhaltijoille pakolliseksi edellisenä vuonna.

Mahtimiehet on yleistajuista tekstiä professorin tieteellisiin artikkeleihin verrattuna.

”Lähdeviitteistys on kuitenkin yhtä tarkka kuin tutkimuksissani”, hän korostaa.

Sen sijaan kirjan rajaus on herättänyt arvostelua.

Lähes kaikki käsitellyt johtajat ovat äärioikeistolaisia Adolf Hitleristä Chilen Augusto Pinochetiin. Vasemmistolaisiksi itseään kutsuneita tyranneja ovat lähinnä Somalian Siad Barre, Libyan Muammar Gaddafi ja Irakin Saddam Hussein.

”Halusin näyttää kuinka mahtimiehet saavat vallan, muuttavat hallintojärjestelmän ja tuhoutuvat. Siksi en ottanut mukaan esimerkiksi Kiinan ja Pohjois-Korean hallintojärjestelmän perineitä nykyjohtajia.”

Mukana ei ole myöskään Kuuban Fidel Castroa tai Venezuelan Hugo Chávezia. Eivätkö he muuttaneet hallintojärjestelmää?

”Kyllä, mutta olen fasismin tutkija ja asuin kirjaa kirjoittaessani Donald Trumpin johtamassa Yhdysvalloissa. Castro ja Chávez olisivat olleet vähän toisenlaisessa kirjassa.”

Hän myöntää auliisti, että äärivasemmiston ja -oikeiston johtajissa on samankaltaisia piirteitä.

”Gaddafista lähtee yhteys niin Mussoliniin kuin Silvio Berlusconiin. Mussolini oppi paljon Leninin esimerkistä ja Romanian Nicolae Ceaușescu oppi Zairen Mobutu Sese Sekolta, joka otti oppia Maosta.”

Myös johtajien kätyrit oppivat toisiltaan.

”Augusto Pinochet perusti aikoinaan oikeistolaisten sotilasjunttien yhteenliittymän, jolle asiantuntemustaan tarjosivat entiset SS-upseerit, kuten Walter Rauff ja Klaus Barbie.”

Mahtimiehet tarvitsevat toisenlaisiakin kätyreitä virkamiehistä ja intellektuelleista, kuten Anne Applebaum osoitti Demokratian iltahämärä -kirjassaan.

”Applebaum on todella hyvä analysoimaan korruption prosessia ja sitä, miten totalitaarisuus varastaa valtion ja sitten sen kansalaisten sielut. Ensin kansa pelotellaan hiljaiseksi ja kuuliaiseksi. Sitten kasvaa paine mukautua ja osallistua yhä suurempiin vääryyksiin.”

Ja taas Ben-Ghiat löytää yhteyden Trumpiin. Hän siteeraa pitkään entisen FBI-pomon James Comeyn New York Times -kolumnia Trumpin vaikutuksesta lähipiiriinsä.

Myös Comeyn mielestä korruption käynnistää hiljaisena pysyminen, kun oma pomo valehtelee vieressäsi. Prosessi jatkuu kunnes johtaja ”syö sielusi”.

Augusto Pinochet vuonna 1998 Santiagossa Chilessä.

Kirja jakaantuu kolmeen osaan: tyrannien nousuun, valtakauteen ja tuhoon. Tarkoitus on osoittaa tiettyjä yhtäläisyyksiä.

Maskuliinisuus ja sen esittäminen henkilökultin keinoin kuuluu professorin mielestä tällaisten johtajien imagoon. Mussolinin ja Putinin kaltaiset johtajat ovat pullistelleet lihaksiaan ylävartalo paljaana propagandakuvissa.

”Se on male poweria, miehisen mahdin esittelyä.”

Toksisimmillaan johtajat hankkivat seksiorjia Gaddafin tapaan ja sysäävät vastustajat kiduttajien, raiskaajien ja teloittajien käsiin kuten Pinochetin Chilessä. Kirjassa on sivukaupalla traagisia yksityiskohtia aiheesta.

”Mahtimiehet haluavat omistaa kaiken, myös alamaistensa mielet ja ruumiit.”

Mahtimiesten persoonallisuus nostaa heidät valtaan mutta sisältää samalla heidän tuhonsa siemenen.

”Mikään ei riitä heille. Valta-asema kasvaa kunnes se käy niin sietämättömäksi niin monelle, että mahtimies tuhotaan. Pääpalkinnon, eli vallan luonnolliseen kuolemaan asti saavat hyvin harvat.”

Francisco Franco vuonna 1939. Espanjan diktaattori pysyi vallassa aina kuolemaansa asti vuonna 1975.

Maailman nykyisten mahtimiesten keski-ikä alkaa professorin mielestä olla varsin korkea.

”Ei tämä samanlaisena pysy. Tulee olemaan myös naispuolisten autoritääristen johtajien valtioita. Sellaiseen asemaan pyrkivät monet äärioikeiston naiset, kuten Ranskan Marine Le Pen.”

Samalla henkilökultin ulkoiset piirteet muuttuvat.

”Eivät he riisu paitaansa ja pullistele lihaksiaan valokuvaajille. Mutta väkivaltaa ja rasismia he edistävät kunnes on heidän vuoronsa tuhoutua.”

Ja silloin osalle valtioista syntyy mahdollisuus astua demokratiaan, jonka edellytyksiä Daron Acemoglu ja James A. Robinson käsittelivät taannoin Kapea käytävä -kirjassa ja HS-haastattelussa.

Silvio Berlusconi pääministerikaudellaan vuonna 2004.

Miksi Ben-Ghiatin Mahtimiehet-kirjassa on demokraattisesti valittuja ja normaaleilla vaaleilla valtansa menettäneitä johtajia, kuten Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi?

”Berlusconi ei tuhonnut Italian demokratiaa, mutta hän oli uuden autoritäärisyyden ajan pioneeri. Hän yritti vaikuttaa oikeuslaitokseen ja mediaan tavoilla, joita on sittemmin toteutettu Unkarissa ja Puolassa.”

Italiaa hän kiittää siitä, että demokratia kesti potentiaalisen tyrannin pääministerikaudet.

”Valta on edelleen jakautunut niin monelle puolueelle, että yhteistyössä he tukkivat sittemmin myös vaarallisen populistin Matteo Salvinin pääministeritien.”

Myös Donald Trump sai ja menetti valtansa demokraattisesti, vaikka ei vaalitappiotaan sanojen tasolla tunnustakaan.

”Trump on kiinnostava siinä mielessä, että hänellä ei ollut mitään kiinnostusta hallinnointiin tai pandemian hillitsemiseen vaan ainoastaan rahantekoon ja valta-asemansa esittelyyn.”

Hän muistuttaa, että Trumpin paluu valtaan on yhä mahdollista.

”Mutta toivottomuuteen ei ole mitään syytä. Siksi omistan yhden luvun vastarinnalle ja lopetan kirjani ylistämällä rakkauden ja solidaarisuuden voimaa.”

Kommentti: Vaalit hävinnyt Trump ei ole tyranni, mutta yksi yhtäläisyys löytyy

Virolainen mestarikirjailija Jaan Kross kuvaa eräässä kirjassaan sitä hetkeä (13. heinäkuuta 1933), jolloin julkisten virkojen haltijat saivat määräyksen Hitler-tervehdyksen käyttämisestä virkatoimissaan.

Kross pohti olisiko vielä siinä vaiheessa ollut mahdollista kuitata ohje vinolla hymyllä ja älkääs nyt viitsikö -tuhahduksella, jos tarpeeksi monet olisivat tehneet niin.

Kun tervehdykseen mukauduttiin massoittain – tietysti potkujen ja väkivallan pelossa – oli diktaattorin tie auki uusille vaatimuksille.

Ja sitten niihinkin mukauduttiin.

Professori Ruth Ben-Ghiatin Mahtimiehet vetää kovin suoria linjoja Hitlerin kaltaisten tyrannien ja Donald Trumpin välille, mutta yksi hienoinen yhtäläisyys on kiinnostava.

Trump ei vaadi virallisia tervehdyksiä, mutta hän edellyttää toisenlaista julkista lojaalisuustemppua. Hän vaatii republikaanien uskovan, että Trump on oikeasti voittanut presidenttivaalit, jotka hän todellisuudessa hävisi melko suurella erolla.

Prosessi on Trumpin kannalta pahasti kesken, sillä vinoja hymyjä ja äläs nyt viitsi -asennetta löytyy yhä oman puolueen kannattajista.

Marraskuussa julkistetussa kyselyssä noin kolmannes republikaaneista uskoi vaalituloksen kertoneen voittajan oikein: Joe Biden voitti ja Trump hävisi.

Jo ensi vuoden välivaaleissa tiedämme missä määrin tämä heijastuu republikaanien ehdokasasetteluun ja ehdokkaiden läpimenoon kongressissa.

Onko Abraham Lincolnin ajoista asti erittäin merkittävä republikaaninen puolue todellakin vain ”Trumpin lojaalisuuskoneisto”, kuten professori Ben-Ghiat väittää?

Vai onko se yhä jotain enemmän?

